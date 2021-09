Aktuelle Evidenzlage Bei Der Behandlung Der Arthrose Mit Autologem Plättchenreichem Plasma

5. Campbell KA, Saltzman BM, Mascarenhas R et al.: Does Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injection Provide Clinically Superior Outcomes Compared With Other Therapies in the Treatment of Knee Osteoarthritis? 5. Campbell KA, Saltzman BM, Mascarenhas R et al.: Does Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injection Provide Clinically Superior Outcomes Compared With Other Therapies in the Treatment of Knee Osteoarthritis? 25. Ornetti P, Nourissat G, Berenbaum F, Sellam J, Richette P, Chevalier X; under the aegis of the Osteoarthritis Section of the French Society for Rheumatology (Société Française de Rhumatologie, SFR). 8. Felka T, Rothdiener M, Bast S et al.: Loss of spatial organization and destruction of the pericellular matrix in early osteoarthritis in vivo and in a novel in vitro methodology. 11. Gaissmaier C, Fritz J, Krackhardt T, Flesch I, Aicher WK, Ashammakhi N: Effect of human platelet supernatant on proliferation and matrix synthesis of human articular chondrocytes in monolayer and three-dimensional alginate cultures. 12. Gaissmaier C, Fritz J, Schewe B, Weise K, Mollenhauer J, Aicher WK: Cartilage Defects: Epidemiology and Natural History. Interessenkonflikt: Christoph Gaissmaier besitzt Aktienanteile an der Tissue Engineering Technologies (TETEC) AG, einem Unternehmen zur Entwicklung und Herstellung von biologischem Gewebeersatz.

Zusammenfassend deutet die derzeitige Evidenzlage darauf hin, dass PRP besonders bei noch nicht allzu weit fortgeschrittener Arthrose des Kniegelenks einen therapeutischen Stellenwert haben kann, wobei zusätzliche klinische Studien mit prospektiv randomisiertem Design erforderlich sind, um eine optimale Herstellung bzw. Zusammensetzung der PRP-Präparate. Die Herstellung von plättchen- bzw. thrombozytenreichem Plasma (PRP) zur therapeutischen Anwendung unterliegt den Bestimmungen des Arzneimittel- (AMG) und Transfusionsgesetzes (TFG). Als primärer Endpunkt bzw. Leitscore wurde in 5 Studien der WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). Als primärer Endpunkt bzw. Leitscore wurde in 5 Studien der WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). 1. Altman RD, Devji T, Bhandari M, Fierlinger A, Niazi F, Christensen R: Clinical benefit of intra-articular saline as a comparator in clinical trials of knee osteoarthritis treatments: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Mechanisms and targets of angiogenesis and nerve growth in osteoarthritis. 2. Andia I, Maffulli N: Platelet-rich plasma for managing pain and inflammation in osteoarthritis. 4. Bar-Or D, Salottolo KM, Loose H et al.: A randomized clinical trial to evaluate two doses of an intra-articular injection of LMWF-5A in adults with pain due to osteoarthritis of the knee.

24. Oh JH, Kim W, Park KU, Roh YH: Comparison of the Cellular Composition and Cytokine-Release Kinetics of Various Platelet-Rich Plasma Preparations. 20. Marmotti A, Rossi R, Castoldi F, Roveda E, Michielon G, Peretti GM: PRP and articular cartilage: a clinical update. Die Anwendung von PRP scheint einen positiven Effekt auf die reparativen Vorgänge zu haben, auch mit dem Ziel der Verminderung von Narbenbildung. Die aktuellen wissenschaftlichen Publikationen zeigen ein zunehmendes Wissen über die immunologischen, entzündlichen und reparativen Vorgänge der Muskelheilung. Zudem bewerteten verblindete Dermatologen den Grad der atropischen Narben vor und drei Monate nach der Behandlung. Es kann Akne Narben verbessern, und es kann Haarfollikel zu neuem und vermehrtem Wachstum anregen. Im günstigsten Fall – und dies passiert relativ häufig – können Haarfollikel revitalisiert werden, die dann zu erneutem Haarwachstum führen. In dieser Zeit besteht die Chance, dass sich die Haarfollikel nur zurückgebildet haben, aber noch nicht abgestorben sind. 19. Mariani E, Pulsatelli L, Facchini A: Signaling pathways in cartilage repair. Hierbei soll zunächst Lokalanästhetikum appliziert werden, mit der Vorstellung der Muskeldetonisierung und Schmerzlinderung. Während die konservative und operative Therapie in gesonderten Beiträgen dieser Ausgabe von Trauma und Berufskrankheit beschrieben werden, soll im Folgenden auf die Injektionsbehandlung bei Muskelläsionen fokussiert werden.

Injektionsbehandlung mit Kortikosteroiden, autologen Blutprodukten (u. a. Nach den Ergebnissen einer kürzlich veröffentlichten klinischen Studie scheint die Anwesenheit der Leukozyten in einer PRP-Gabe (es wurden 3 Injektionen im wöchentlichen Abstand vorgenommen) nicht zu einer Hochregulierung der Expression proinflammatorischer Botenstoffe im arthrotischen Kniegelenk zu führen. Nach den Ergebnissen einer kürzlich veröffentlichten klinischen Studie scheint die Anwesenheit der Leukozyten in einer PRP-Gabe (es wurden 3 Injektionen im wöchentlichen Abstand vorgenommen) nicht zu einer Hochregulierung der Expression proinflammatorischer Botenstoffe im arthrotischen Kniegelenk zu führen. Die Autoren des Level-1-Reviews empfehlen angesichts der von ihnen zusammengefassten Studienlage die 2- bis 4-malige Injektion von PRP in einem Abstand von jeweils 2-4 Wochen als Behandlungsschema. Das Behandlungsprotokoll der Mesotherapie sieht eine Initialtherapie mit mindestens 6 – 8 Behandlungen im Abstand von 14 Tagen vor. Zunächst zur Mesotherapie: Durch die Einführung eines standardisierten Behandlungsprotokolls bei der Therapie des Haarausfalls sind den Mitgliedern des NETZWERK-ÄsthetikMeso die Möglichkeiten dieser alternativen Heilmethode durch viele Tausend Behandlungen sehr wohl bekannt. Zirkuläre Injektionstechniken um die Muskelläsion herum oder entlang des verletzten Muskels mit 5 bis 7 Nadeln sowie direkt in die Läsion hinein sind beschrieben (Abb. Abgesehen von einzelnen Fallberichten, die meist von einer erfolgreichen Therapie berichteten, gibt es nur wenige Ergebnisse in der Literatur, die sich auf eine größere Fallserie beziehen; randomisierte Untersuchungen fehlen bis dato gänzlich.