24 Celebrities Who Have Been Married At Least 3 Times

By
Bradly Lamb
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Larry King was married eight times!!!

1.

Jennifer Lopez


SGranitz / WireImage / Getty Images, Jon Kopaloff / FilmMagic, Jeff Kravitz / FilmMagic

Marriages: 3 

Actor Ojani Noa (1997–98), actor Cris Judd (2001–03), and singer-songwriter Marc Anthony (2004–14).

2.

Kate Winslet


Fred Duval / FilmMagic, Jim Spellman / WireImage / Getty Images, NCODE / Bauer-Griffin / GC Images

Marriages: 3 

Director Jim Threapleton (1998–2001), director Sam Mendes (2003–11), and businessperson Edward Abel Smith (2012–present).

3.

Halle Berry


Kevin Mazur Archive / WireImage / Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic, Joshua Blanchard / Getty Images for Treats! Magazine

Marriages: 3 

Former Atlanta Braves slugger David Justice (1993–97), singer-songwriter Eric Benét (2001–05), and French film actor Olivier Martinez (2013–16).

4.

Angelina Jolie


Jim Smeal / Ron Galella Collection via Getty Images, S. Granitz / WireImage / Getty Images, Steve Granitz / WireImage / Getty Images

Marriages: 3 

Actors Jonny Lee Miller (1996–99), Billy Bob Thornton (2000–03), and Brad Pitt (2014–19).

5.

Harrison Ford


Frank Edwards / Fotos International / Getty Images, Ron Galella / Ron Galella Collection via Getty Images, Steve Granitz / WireImage / Getty Images

Marriages: 3

Illustrator and chef Mary Marquardt (1964–79), screenwriter Melissa Mathison (1983–2004), and actor Calista Flockhart (2010–present).

6.

Jane Fonda


Keystone Features / Getty Images, Ron Galella / Ron Galella Collection via Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic

Marriages: 3 

French screenwriter Roger Vadim (1965–73), American social activist Tom Hayden (1973–90), and entrepreneur Ted Turner (1991–2001).

7.

Eva Longoria


Albert L. Ortega / WireImage / Getty Images, Donato Sardella / WireImage / Getty Images, Gisela Schober / Getty Images

Marriages: 3 

Actor Tyler Christopher (2002–04), French professional basketball player Tony Parker (2007–11), and businessperson José Bastón (2016–present).

8.

Nicolas Cage


Jim Spellman / WireImage / Getty Images, Kevin Winter / Getty Images, Albert L. Ortega / WireImage / Getty Images

Marriages: 5

Actor Patricia Arquette (1995–2001), singer-songwriter Lisa Marie Presley (2002–04), actor Alice Kim (2004–16), Erika Koike (2019–19), and Riko Shibata (2021–present).

9.

Kim Kardashian


Kevin Winter / NBCUniversal / Getty Images, Karwai Tang / Getty Images, Alexandra Wyman / WireImage for Billboard Magazine

Marriages: 3 

Music producer Damon Thomas (2000–04), professional basketball player Kris Humphries (2011–13), and rapper Kanye West (2014–21).

10.

Billy Bob Thornton


Steve Starr / Corbis / Corbis via Getty Images, KMazur / WireImage / Getty Images, Rich Fury / Getty Images

Marriages: 6

Melissa Lee Gatlin (1978–80), actor Toni Lawrence (1986–88), actor Cynda Williams (1990–92), model Pietra Dawn Cherniak (1993–97), actor Angelina Jolie (2000–03), and puppeteer Connie Angland (2014–present).

11.

David Foster


David Livingston / Getty Images, M. Caulfield / Getty Images, Toni Anne Barson / WireImage / Getty Images

Marriages: 5

Musical artist B.J. Cook (1972–81), Rebecca Dyer (1982–86), songwriter Linda Thompson (1991–2005), television personality Yolanda Hadid (2011–17), and singer-actor Katharine McPhee (2019–present).

12.

Janet Jackson


Ron Galella / Ron Galella Collection via Getty Images, Vinnie Zuffante / Michael Ochs Archives / Getty Images, Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Marriages: 3

Singer James DeBarge (1984–85), dancer René Elizondo Jr. (1991–2000), and billionaire CEO Wissam Al Mana (2012–present).

13.

Paul McCartney


Evening Standard / Getty Images, Gregg DeGuire / WireImage / Getty Images, David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Marriages: 3

Photographer Linda McCartney (1969–98), model Heather Mills (2002–08), and businessperson Nancy Shevell (2011–present).

14.

Liza Minnelli


Silver Screen Collection / Getty Images, James Andanson / Sygma via Getty Images, Jim Spellman / WireImage / Getty Images

Marriages: 4

Singer-songwriter Peter Allen (1967–74), director Jack Haley Jr. (1974–79), sculptor Mark Gero (1979–92), and producer David Gest (2002–07).

15.

Demi Moore


Ron Galella / Ron Galella Collection via Getty Images, Christian Jentz / Gamma-Rapho via Getty Images, Ke.Mazur / WireImage / Getty Images

Marriages: 3

Musician Freddy Moore (1980–85), actor Bruce Willis (1987–2000), and actor Ashton Kutcher (2005–13).

16.

Tom Cruise


Ron Galella / Ron Galella Collection via Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic, Mark Sullivan / WireImage / Getty Images

Marriages: 3

Actor Mimi Rogers (1987–90), actor Nicole Kidman (1990–2001), and actor Katie Holmes (2006–12).

17.

Geena Davis


Barry King / WireImage / Getty Images, SGranitz / WireImage / Getty Images, Mirek Towski / FilmMagic

Marriages: 4

Restaurateur Richard Emmolo (1982–83), actor Jeff Goldblum (1987–90), Finnish film director Renny Harlin (1993–98), and surgeon Reza Jarrahy (2001–17).

18.

Charlie Sheen


Barry King / Liaison, Gregg DeGuire / WireImage / Getty Images, Steve Granitz / WireImage / Getty Images

Marriages: 3

Model Donna Peele (1995–96), actor Denise Richards (2002–06), and actor Brooke Mueller (2008–11).

19.

Drew Barrymore


Barry King / Liaison, Jeff Kravitz / FilmMagic, SBN / Star Max / GC Images

Marriages: 3

Jeremy Thomas (1994–95), actor Tom Green (2001–02), and actor Will Kopelman (2012–16).

20.

James Cameron


Michael Buckner / WireImage / Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic, David M. Benett / Dave Benett / Getty Images

Marriages: 5

Actor Sharon Williams (1978–84), producer Gale Anne Hurd (1985–89), director Kathryn Bigelow (1989–91), actor Linda Hamilton (1997–99), and actor Suzy Amis Cameron (2000–present).

21.

Frank Sinatra


Bettmann / Contributor, Harry Langdon / Getty Images

Marriages: 4

Secretary Nancy Barbato (1939–51), actor Ava Gardner (1951–57), actor Mia Farrow (1966–68), and model Barbara Sinatra (1976–98).

22.

Pamela Anderson


S. Granitz / WireImage / Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic, David M. Benett / Getty Images for the Pamela Anderson Foundation

Marriages: 5 (Husbands: 4)

Musician Tommy Lee (1995–98), musician Kid Rock (2006–07), poker player Rick Salomon (2007–08, 2014–15), and bodyguard Dan Hayhurst (2020–present).

23.

Elizabeth Taylor


Jim Smeal / Ron Galella Collection via Getty Images, Michael Ochs Archives / Getty Images, Silver Screen Collection / Getty Images

Marriages: 8 (Husbands: 7)

American socialite Conrad Hilton Jr. (1950–51), actor Michael Wilding (1952–57), theater producer Mike Todd (1957–58), singer Eddie Fisher (1959–64), actor Richard Burton (1964–74, 1975–76), politician John W. Warner (1976–82), and construction worker Larry Fortensky (1991–96).

24.

And finally, Larry King


David Livingston / Getty Images, Darlene Hammond / Getty Images, Ron Galella / Ron Galella Collection via Getty Images

Marriages: 8 (Wives: 7)

Freda Miller (1952–53), Annette Kaye (1961–61), former Playboy Bunny Alene Akins (1961–63, 1969–72), Mickey Sutphin (1963–67), production assistant and former math teacher Sharon Lepore (1976–83), businessperson Julie Alexander (1989–92), and actor Shawn King (1997–2021).

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