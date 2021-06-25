24 Best-Cast Younger Versions Of Characters

Still convinced Lynnie Greene is just Bea Arthur aged down 20 years.
1.
Ben in The Umbrella Academy (played by Ethan Hwang as a kid and Justin H. Min as an adult):
2.
Dorothy in Golden Girls (played by Lynnie Greene as an adult and Bea Arthur as an older adult):
3.
Kurt in Glee (played by Adam Kolkin as a kid and Chris Colfer as a teenager):
4.
Horace in Cruella (played by Joseph MacDonald as a kid and Paul Walter Hauser as an adult):
5.
Kate in Lost (played by Emily Evan Rae as a kid and Evangeline Lilly as an adult):
6.
William in This Is Us (played by Jermel Nakia as an adult and Ron Cephas Jones as an older adult):
7.
Kate in This Is Us (played by Mackenzie Hancsicsak as a kid and Chrissy Metz as an adult):
8.
Sabrina in The Chilling Adventures of Sabrina (played by Mckenna Grace as a kid and Kiernan Shipka as a teenager):
9.
Margot in Paper Towns (played by Hannah Alligood as a kid and Cara Delevingne as an adult):
10.
Cece in New Girl (played by Jaidan Jiron as a kid and Hannah Simone as an adult):
11.
Emma in Once Upon a Time (played by Abby Ross as a teenager and Jennifer Morrison as an adult):
12.
Snow in Once Upon a Time (played by Bailee Madison as a kid and Ginnifer Goodwin as an adult):
13.
Caroline in The Vampire Diaries (played by Mckenna Grace as a kid and Candice Accola as a teenager):
14.
Maddy in Euphoria (played by Keilani Arellanes as a kid and Alexa Demie as an adult):
15.
Cassie in Euphoria (played by Kyra Adler as a kid and Sydney Sweeney as a teenager):
16.
Jenna in 13 Going On 30 (played by Christa B. Allen as a kid and Jennifer Garner as an adult):
17.
Lucy in 13 Going On 30 (played by Alexandra Kyle as a kid and Judy Greer as an adult):
18.
Gamora in Guardians of the Galaxy (played by Ariana Greenblatt as a kid and Zoe Saldana as an adult):
19.
Theo in Haunting of Hill House (played by Mckenna Grace as a kid and Kate Siegel as an adult):
20.
Shirley in Haunting of Hill House (played by Lulu Wilson as a kid and Elizabeth Reaser as an adult):
21.
Loki in Thor (played by Ted Allpress as a kid and Tom Hiddleston as an adult):
22.
Jordan in Little (played by Marsai Martin as a kid and Regina Hall as an adult):
23.
Latika in Slumdog Millionaire (played by Tanvi Lonkar as a teenager and Freida Pinto as an adult):
24.
And finally, Stanley in It (played by Wyatt Oleff as a kid and Andy Bean as an adult):
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