24 Best-Cast Younger Versions Of Characters

By
Bradly Lamb
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Still convinced Lynnie Greene is just Bea Arthur aged down 20 years.

1.

Ben in The Umbrella Academy (played by Ethan Hwang as a kid and Justin H. Min as an adult):


Netflix, Christos Kalohoridis / Netflix / Courtesy Everett Collection


2.

Dorothy in Golden Girls (played by Lynnie Greene as an adult and Bea Arthur as an older adult):


NBC, Alice S. Hall / Touchstone Television / Courtesy Everett Collection

Even the stance is the same!


3.

Kurt in Glee (played by Adam Kolkin as a kid and Chris Colfer as a teenager):


Fox

I couldn’t find a perfect angle, but this kid basically just IS Young Kurt.


4.

Horace in Cruella (played by Joseph MacDonald as a kid and Paul Walter Hauser as an adult):


Disney, Laurie Sparham /Disney+ / Courtesy Everett Collection

I feel like the expressions they make add to it too.


5.

Kate in Lost (played by Emily Evan Rae as a kid and Evangeline Lilly as an adult):


ABC, Art Streiber / ABC / Courtesy: Everett Collection

This girl has GOT to be Evangeline’s daughter or something.


6.

William in This Is Us (played by Jermel Nakia as an adult and Ron Cephas Jones as an older adult):


NBC

I seriously thought they just CGI’d Ron younger here.


7.

Kate in This Is Us (played by Mackenzie Hancsicsak as a kid and Chrissy Metz as an adult):


NBC, Ron Batzdorff / NBC / courtesy Everett Collection

Kate’s teenage version is great too!


8.

Sabrina in The Chilling Adventures of Sabrina (played by Mckenna Grace as a kid and Kiernan Shipka as a teenager):


Netflix

Believe it or not, this is not the same person.


9.

Margot in Paper Towns (played by Hannah Alligood as a kid and Cara Delevingne as an adult):


10.

Cece in New Girl (played by Jaidan Jiron as a kid and Hannah Simone as an adult):


Fox

It’s not just the hair. I swear this is the same person.


11.

Emma in Once Upon a Time (played by Abby Ross as a teenager and Jennifer Morrison as an adult):


ABC

Fun fact: Mckenna Grace (who played young Sabrina above and a number of other young versions of characters on this list) played the kid version of Emma.


12.

Snow in Once Upon a Time (played by Bailee Madison as a kid and Ginnifer Goodwin as an adult):


ABC

Their faces are SO SIMILAR!!


13.

Caroline in The Vampire Diaries (played by Mckenna Grace as a kid and Candice Accola as a teenager):


The CW

Yep, another Mckenna character.


14.

Maddy in Euphoria (played by Keilani Arellanes as a kid and Alexa Demie as an adult):


HBO

Euphoria did an amazing job with casting.


15.

Cassie in Euphoria (played by Kyra Adler as a kid and Sydney Sweeney as a teenager):


HBO

I actually think this one’s even better than the Maddy one.


16.

Jenna in 13 Going On 30 (played by Christa B. Allen as a kid and Jennifer Garner as an adult):


Sony Pictures Releasing

Christa also plays a younger version of Jennifer in Ghosts of Girlfriends Past.


17.

Lucy in 13 Going On 30 (played by Alexandra Kyle as a kid and Judy Greer as an adult):


Sony Pictures Releasing

People always talk about how good Christa B. Allen’s casting is, but I think Alexandra’s casting as a younger Lucy is just as good.


18.

Gamora in Guardians of the Galaxy (played by Ariana Greenblatt as a kid and Zoe Saldana as an adult):


Marvel

Okay, but can we talk about how cute young Gamora is??


19.

Theo in Haunting of Hill House (played by Mckenna Grace as a kid and Kate Siegel as an adult):


Netflix

Yep, Mckenna’s on the list again. This is her last mention, but she also played young Tonya in I, Tonya and young Carol in Captain Marvel. So basically, every child version of an actor.


20.

Shirley in Haunting of Hill House (played by Lulu Wilson as a kid and Elizabeth Reaser as an adult):


Netflix

I think this is the best one, though.


21.

Loki in Thor (played by Ted Allpress as a kid and Tom Hiddleston as an adult):


Marvel

People always forget about the young Loki and Thor scene, and they shouldn’t.


22.

Jordan in Little (played by Marsai Martin as a kid and Regina Hall as an adult):


Universal Pictures

Much better than Matthew Perry and Zac Efron from the similarly plotted 17 Again.


23.

Latika in Slumdog Millionaire (played by Tanvi Lonkar as a teenager and Freida Pinto as an adult):


Pathé Distribution

The kid version of Latika was good too, but the teenage Latika was so spot-on!


24.

And finally, Stanley in It (played by Wyatt Oleff as a kid and Andy Bean as an adult):


Warner Bros. Pictures

All the adults in It Chapter Two were great, but I think Stanley looked the most like his kid version from It Chapter One.


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