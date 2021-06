Breakdown of China’s Jan-May property investment

Article content

BEIJING — Following is a breakdown of China’s real estate investment for the

year to May, published by the National Bureau of Statistics on Wednesday.

Actual investment in the sector (bln

yuan, pct change y/y):

Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma Jan-Fe Jan-De Jan-No Jan-Oc Jan-Se Jan-Au Jan-Ju Jan- Jan-

y r r b c v t p g l Jun May

Level 5431.8 4024 2757.6 1398.6 14144. 12949. 11655. 10,348 8,845. 7532.5 6278 4592

3 2 6 .40 40

Change 18.3 21.6 25.6 38.3 7 6.8 6.3 5.6 4.6 3.4 1.9 -0.3

Floor space under construction

(mln sqm, pct change y/y):

Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma Jan-Fe Jan-De Jan-No Jan-Oc Jan-Se Jan-Au Jan-Ju Jan- Jan-

y r r b c v t p g l Jun May

Level 8399.6 8185.1 7983.9 7706.2 9267.5 9024.2 8801.2 8,598 8,397 8183 7927 7626

2 3 4 9 9 5

Change 10.1 10.5 11.2 11 3.7 3.2 3 3.1 3.3 3 2.6 2.3

Floor space newly started for

construction (mln sqm, pct change

y/y):

Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma Jan-Fe Jan-De Jan-No Jan-Oc Jan-Se Jan-Au Jan-Ju Jan- Jan-

y r r b c v t p g l Jun May

Level 743.49 539.05 361.63 170.37 2244.3 2010.8 1807.2 1,601 1,399 1200 975 695

3 5

Change 6.9 12.8 28.2 64.3 -1.2 -2 -2.6 -3.4 -3.6 -4.5 -7.6 -12.

8

PROPERTY SALES

Property sales measured by floor space

(mln sqm, pct change y/y):

Jan-Ma Jan-Ap Jan-Ma Jan-Fe Jan-De Jan-No Jan-Oc Jan-Se Jan-Au Jan-Ju Jan- Jan-