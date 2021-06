Malaysia’s ringgit gains; Asian FX flat to higher

Article content

The following table shows rates for Asian

currencies against the dollar at 0211 GMT.

Currency Latest bid Previous day Pct Move

Japan yen 109.350 109.24 -0.10

Sing dlr 1.322 1.3231 +0.05

Taiwan dlr 27.683 27.712 +0.10

Korean won 1112.800 1112.9 +0.01

Baht 31.190 31.18 -0.03

Peso 47.670 47.65 -0.04

Rupiah 14255.000 14260 +0.04

Rupee 72.800 72.8 0.00

Ringgit 4.118 4.126 +0.19

Yuan 6.391 6.3964 +0.08

Change so far in 2021

Currency Latest bid End 2020 Pct Move

Japan yen 109.350 103.24 -5.59

Sing dlr 1.322 1.3209 -0.11

Taiwan dlr 27.683 28.483 +2.89

Korean won 1112.800 1086.20 -2.39

Baht 31.190 29.96 -3.94

Peso 47.670 48.01 +0.71

Rupiah 14255.000 14040 -1.51

Rupee 72.800 73.07 +0.36

Ringgit 4.118 4.0400 -1.89

Yuan 6.391 6.5283 +2.14

(Compiled by Nikhil Kurian Nainan in Bengaluru)