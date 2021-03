WCGA All-America Awards for SEC Gymnasts

SEC Staff

Photo: Mark Wagner

Nineteen SEC gymnasts earned Regular Season All-America Awards for the 2021 season, announced by the Women’s Collegiate Gymnastics Association.

Student-athletes with the top eight National Qualifying Scores (NQS) for the regular season (with ties), for each event plus the all-around earned All-America honors. Second team All-America honors are earned by student-athletes ranked Nos. 9-16 (with ties) in the NQS.

Vault Award Name School NQS All-America Haleigh Bryant LSU 9.956 All-America Trinity Thomas Florida 9.944 Second Team All-America Kennedy Hambrick Arkansas 9.938 Second Team All-America Alyona Shchennikova LSU 9.925 Second Team All-America Luisa Blanco Alabama 9.925 Second Team All-America Savannah Schoenherr Florida 9.925 Second Team All-America Kiya Johnson LSU 9.925

Award Name School NQS All-America Trinity Thomas Florida 9.975 All-America Luisa Blanco Alabama 9.938 Second Team All-America Makarri Doggette Alabama 9.931 Second Team All-America Maggie O’Hara Arkansas 9.925 Second Team All-America Megan Skaggs Florida 9.925 Second Team All-America Sami Durante LSU 9.925

Award Name School NQS All-America Elli Lazzarri Florida 9.956 All-America Leah Clapper Florida 9.95 All-America Luisa Blanco Alabama 9.95 Second Team All-America Trinity Thomas Florida 9.944 Second Team All-America Kennedy Hambrick Arkansas 9.938 Second Team All-America Sienna Schreiber Missouri 9.938 Second Team All-America Alyssa Baumann Florida 9.938

Award Name School NQS All-America Kiya Johnson LSU 9.988 All-America Trinity Thomas Florida 9.975 All-America Derrian Gobourne Auburn 9.956 All-America Lexi Graber Alabama 9.956 All-America Haleigh Bryant LSU 9.956 Second Team All-America Alyssa Baumann Florida 9.944 Second Team All-America Nya Reed Florida 9.944