Most Asian currencies weaken, Indonesian rupiah leads declines

Article content

The following table shows rates for

Asian currencies against the dollar at 0218 GMT.

Currency Latest bid Previous day Pct Move

Japan yen 108.810 108.87 +0.06

Sing dlr 1.344 1.3415 -0.15

Taiwan dlr 28.480 28.463 -0.06

Korean won 1132.400 1130.6 -0.16

Baht 30.885 30.83 -0.18

Peso 48.588 48.5 -0.18

Rupiah 14440.000 14400 -0.28

Rupee 72.508 72.508 0.00

Ringgit 4.113 4.105 -0.19

Yuan 6.509 6.5097 +0.02

Change so far in 2021

Currency Latest bid End 2020 Pct Move

Japan yen 108.810 103.24 -5.12

Sing dlr 1.344 1.3209 -1.68

Taiwan dlr 28.480 28.483 +0.01

Korean won 1132.400 1086.20 -4.08

Peso 48.588 48.01 -1.19

Rupiah 14440.000 14040 -2.77

Rupee 72.508 73.07 +0.77

Ringgit 4.113 4.0200 -2.26

Yuan 6.509 6.5283 +0.30

(Compiled by Shruti Sonal in Bengaluru)