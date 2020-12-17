Calgary-based digital bank Neo Financials raises a total of $50M CAD, including a $25M CAD Series A led by Peter Thiel-backed Valar Ventures (Meagan Simpson/BetaKit)

By
Isaac Novak
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Meagan Simpson / BetaKit:

Calgary-based digital bank Neo Financials raises a total of $50M CAD, including a $25M CAD Series A led by Peter Thiel-backed Valar Ventures  —  Neo Financial, the newest Canadian challenger bank startup looking to shake up the financial sector, has announced $50 million CAD and launched …

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