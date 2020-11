CardioBot is a powerful app for iOS and watchOS that taps into the data collected by your Apple Watch to provide a comprehensive overview of your health. A new version of the app adds iOS 14 home screen widgets for blood oxygen statistics, new workout features, and more.

Plus, we have 1,000 codes to unlock the premium version of CardioBot exclusively for readers…head below for the details.

The new version of CardioBot includes a handful of new home screen widgets for iOS 14: blood oxygen, resting heart rate, heart rate variability, and a small version of the heart rate summary. By adding these widgets to your iOS 14 home screen, you can monitor your Apple Watch health data at a glance.

There are also new compilations for your Apple Watch faces: blood oxygen, resting heart rate, and heart rate variability.

The latest version of CardioBot also includes a new workout screen in the app that shows more details on your heart rate during a workout. One of the coolest features is that it will even send you a haptic feedback notification on your Apple Watch whenever your heart rate zone changes.

Here are the full release notes for the latest version of CardioBot:

Blood oxygen widget added.

Resting HR widget added.

HRV widget added.

Small Heart Rate summary widget added.

Blood oxygen complications added.

Resting HR complication added.

HRV complication added.

Heart Rate summary complication redesigned.

Start workout button fixed.

Heart points goal limit changed.

CardioBot is available on the App Store as a free download with an in-app subscription, but is giving away 1,000 promo codes for the CardioBot subscription. This means you can get the premium features for free for one month.

To redeem the code, open the App Store app, tap your profile picture, then look for “Redeem Gift Card or Code” and enter one of the promo codes below.

YPANFXN4XKFHAEX3KK,JXNJWARJARPEHTHN7H,ALHFALKPE4FL4RHMRL,NMFJWJ7NNYKNRN8TNY,E8XAEXMFXAKFF6JJWT,7EJAK4JRAMTYPKAM3X,NNENWX4AKXW883MJTW,3FF6AHLWEJ8NYYJYAL,KPFLXJ8YJ8LAT3RL64,K6HX4YM3EP4X3HAHFT,TEHXLREE4K6JFE8NW3,HT8X7KFLW4NHWJJ7TY,J6W3EEM6LTY6XFW4RN,63K3WANFKHJPAXWFAW,XK6YHYEKKYETA4PFKA,LLYR7PPK6PNA7A6KX8,MX368WXXPXMXNX6PXH,3RY4TEKHRTKAT8JRJF,R3KKLMYWJ7WWKE4JM4,REFWTJNLMTYJFYFXPK,FPTRW474X48W3TW3RJ,RPNW66YTAF3T6F4ARJ,RPP6R438NTLJKTRWH7,XJH7LN6TEH33HF7F64,F3MKL466W4A6WXXLKH,LJFM3RAWTPPWAYTKLE,A8N88446RT7PAFEX38,TPXFA867HM3M67XEPT,JATJYEHE8TWAXRAAXA,YY6EELTEYWJKWHP6TY,7LMFMMRNL67YT7M4HT,N76JK4P8XWPE64JM7W,6PYTEWXLPW48RTFXAH,8N33PAR76A46M8JRAP,7LLN386FKRXFR8PKYY,FMKXEYWHAFMF7PMWXE,8XNE4NLJAPNF46FXRX,LAJYNW3R7TKXRW37YF,HT7WFATA4PEWJP8344,4XAX3FRHX6NMT7ANXX,F87KLAY4RHP7W8H38A,PR4NE44PLX4HTYMMHP,ER6MY8E4NWEMA3W7J4,M6KH4XR38637AJLM34,MFLWAPR4AAMTNKK3E6,LNPHYLL4JWLXMW66NA,RJT8EX4JNEFXP3TAEA,RNKK77YELH3Y3PL6ET,JK4HEETFAKETXJFXTM,6PERWKKA78WFYYLY4P,NYAK4RJM8AEW3XKWK7,XL8KWNRKE7NXHYJ4ET,H6YYLEYHJ3MYK3MEMJ,H67HN84RK7L66TPRWF,NYPPNFHX444R3R4ETH,7MN7FR4J73FMPLJJA4,66FEMHFMMX8YRHJR7X,7J8LY38X7HKJ4HLLXW,KEPPHTEKKJ7N37JPNK,EPL7KEJRMHHJN8PLWY,E6JPJX8LET76PXWYX6,3HH34HTH8JX7YLRKE6,J34MXP6JMLY8E3R88L,YLL8P7TFNJJW3LY8YA,KJPAEKNFKFK6WNN83L,R6MJERMN4HXMNNH3YM,PFFTYE4YNNJYLT343X,7KLA7H7TTRH7FWTN7P,MALATTHPHLJNE6RF63,N6N4JWAHKYNAYPTNYF,JJPFKF83KT3P6F3LMH,WMEWNX4YN7WXWW8PT8,7FKLFWMANLXXW3L4J7,FA3JNNWAJWJMJRAENT,H3MAHMFYX4WHANH36T,74MM4LL6Y6LEWJEYFX,NJ4WX4MH4HXNT7W8JY,HX37H4TAYA4JXE6FNW,R634MNFRHF78LNJK6F,64LWMN4L34EHJYT8L6,PR6X4JEX3LE7F7LWMJ,84TFEPHXR7WATHKJRF,MTNPXY4LRXXPJMPY6X,HLYN3TKNTNMR847LEJ,LMLE3Y7YKTT4LJWMWP,L3TH3K74F8F64YMN3F,RP4AWR7RRXX36MNA4X,7R787PMEKLX3AA3NEJ,HAM3PER64NMHM6ATYK,4MY7MMF4REKYMWRH37,RJ43KLWA34MFKR6KHA,4XHXRLRLF3JYLPR6T7,RT4RY3F83P84W4N8P8,PHTML8REFYXXTPRWWE,L6ALXPPJTEL4XMXW6M,K4XEWKJRJ7HTJ3Y887,RJPFJXMYWELYFEXF7A,PJ7KA8JK8HL7WAMRT6,TMX6JTXAW6377NMKNK,3H88WJ74Y44LHLH384,JHJ4HTJP3F6N7EMNPT,8NKXYAW3HY6FJ6A34P,WLL4W33A83EFT67MXX,4T8RLA68HWETMXEPLL,FKJR6MEP3H7YTXFFJX,4W8HYWF3HHJRWFWLKH,NPTHEPW8MR84A8WRXM,THW3K7PMH6PPF4Y6PA,RRKNPXHKPRHTX876R7,7NTHN4PXM6MFPX7NX3,38HJJAFALAX38786NJ,KLA7AXYFRLKFJ7JHMW,YXFNK7AKN3PTTY73KH,6YHARXTE6RMW8PWNKM,RJ8KAR6M4M7AWR6K6R,J3HX4XFNAL3A36KWEY,3M7HRP4P6ER8RP7MYA,W8KRRLKFXPKKWTALE3,N3MPMM8KWWXN3NX6X4,TEHJ4EYLM87Y4X3T78,NPKF4P8X7RNY7PEWX3,6LXNYLLAW6K4EAHF37,377LJ4XR367L6HXHKF,XYW7K7A6PFJP6XTAHX,KKNNJ8Y78XFJTHT6HW,W38J3RPTRF78R3N8AA,6PFA36ALH68WWPEYEJ,66P7NPJEKNF8H67F63,M6WKYRNYKL6YHLHXM6,FRJJ4TX37H3PMAR7KM,Y34JTFM4HXNHK878PH,7YYTAMT8HEFWE3JH3L,6RRKAXT3KKKXLFMT4W,KTP3PW6RLXN4RL4HT4,WNW3JH3LFKM478PM6L,YAJYYPENKWPT6AR674,W7HRRN4NLJM4JJFHRW,6J7333NL8AFPHJATX7,R7L33T7T4E8EYPLNA4,XPY6FPA47WMKXA67JE,86NPTYEFLAHEHPRXK8,XJ6YHPT34AXFNX6AA4,37PKNXFMLPPX63F46R,8L73YFRH6K78TEMK4P,4FJYNEA3MEWPT4ENT3,8EPWF7A3T4ARE34WM3,TJ43NLFAF74RPJ74JY,6R4MKKXXEMA4LAHMTP,NR4P4KAFKJJFFHTJHP,MRPXALXH7N4MHTJ7YL,LPK74AEJA7YF7PWXAR,NYY3JWX3MHT78WENNX,K4HK33TXERR4A7K3HF,6XAFMEA7RJNRRNKLYM,WFEEY7KKHEKPFMMLR7,4M3HNW8TJF73LAKXLA,EX686N8MLKKHYJP8W4,JANYYYEJRW4MW6WKKY,LLMPNLWX8NEWWNJPK7,TNMXYPLAFTHAM4NTN7,E7ARWNEM7MYEFJ74PP,YRK7EYWAR8YRWP7W7N,3P7PM7AN436XYELTF6,P846PPN444ANNXWELN,E6R7XXM3WP3R3YAHE4,XFWXMY38MN8E6XPWX6,HKM4PAJXPTK3MTH3J4,3F3ANRWEYNARXFRAFM,T3TKFLTRY6K4RJY3P8,YWRP4PRKEMK7EHYXMY,8FLRNTXR46PFMJNEWY,NH4E48TNYRTYLKPM3A,7RTFTYAP7WAFAKH4E3,HMXEXTWHWTE3W37JA8,A8YP8MW6K46HLLY6NL,AN4XN8EYFNN6P6PRKL,NTAXF666WT3LAHL4AM,PEXNHYWM8RKTMFM83T,FF87E88KNFHFWT3YR6,FYPKFE6HN6RF4AJN8P,AAYFNKW8J4RK8AXTNE,PRAXEWWYF74NF4JWFL,LJKYPFTRFEF4Y7HJNA,FEAAYE8MAY3JJWANRF,W88HEAT7H86FT3FHYY,7HMXJNWMPA8X63P8K6,6RJ6EL7N6YYKEHHFNT,X8KAK64HWAXPXHFMMP,6P4HX4HM6HTTEKT8JT,8R36NEX334XREWJ83L,6ME748WYNJFR4JL6HL,ENTLWNRWRHFTK4X6MH,WA3PA4PAYYYRKLJMKA,8YWET8JRFJ7KEYYH3Y,EXT3XX3MXL7JNTEYL6,XRAE3PPLNEJ4ATPXA6,JMFNN3RMHLF7NW33W6,7FEHKLL7FJH3WP48W4,AYX8YF677HEKWLL4HH,EAAF3YF8TTMXWY8NM3,JAWTMX6MEL8364YAHE,L3FEX3PLNRLAWYNKEF,N78688NPKLR6RPHTJP,TWERNF3P3YL6KANLRK,EK6R8YHKLYLL87Y4A3,4WE4N7NWANAPANXTML,FM6TMKKFYJW8KF4LJY,AN4WE7HH7AJ8L8846M,EW46WKTRY837PWTH6F,KNAE6W86XTFTJEJ83F,XKHKPY7Y4MTRTYEY84,TYAEY8PJF44TNTE3XK,8JXM3JK33MX4RA68L7,T6K4N4747N8KMHFXWX,663MN7TLTJYRLXRTLW,KJMEH6W7LX744YR4KY,PRNXXNK6JRR8JMR348,6LRHMTPP73X6M6HPEP,LFY6NNH4KTXKMAEH3T,LNAHMREL3JA3YA63HW,X3X8Y6YHPKR37NATX3,TWNR8MPAMK648YWJLL,ENL8JN7P87XPT6PEX7,FKRWLFKEEFRFE74TEM,NWPYPTJMY6XTRKLAMY,YAEH7PHTLKMK34A6TK,AK86T3F48L37PMTTRE,7NP66EA3RWFKMH8E8Y,38JT8R7NTLRTFEJY6Y,NXMHEPYTHHE6Y33XTY,R6MRT7E4NTYN8LAH37,48NWY6PJTYJEJPELJ3,8PYPEXML34MLMX4HYW,JM6XEMYNXXYTMKFPHH,KKAHM787XHHE6RXM48,P87TH4JHT6AK34KPAJ,EMFNAHPHYWWLFPAE73,FERRM3MH38PP3AP4TH,FTEEMHYXXJ4HTAK8TA,MYPFM76WYF36HKPX66,NAAHTWTY774EHNYFWK,JLMXL4EMLNTTAMETPJ,XY3T736PX8NALHMEMP,M4RX6R3P77RNLK7KXX,R63FFM83AFXRPT3Y33,4E8JMXKT6KA4YX4RXT,6EH7ETWTN4XYM6WJ86,MPAREKPLK7TEKYKNTK,P84786FAEJYWHEY3XH,KEWJXMXNHWT38TP6Y3,HXT48M3XMPW3AFJ846,37T66PATE3HHFFH6WM,6EYNPN36J4AT4HENNF,7EL7WJ4NJ7H3YMP88T,J8PXM4TET8HYY7XWN8,FWFWRY4TRKPYPPWFRW,KKR4RXTTKKLJNP3NN4,PFAANMFNPLMR7M6RPT,KLJTTRLXAYMXPNYH8Y,WYMLLYHTJAF34677J8,XAR8AFK63YEYX78KJ8,Y4KAFJEL3KHN87YRLH,HTAH7LPRFPYF7TAJTA,8LEJMFNW7E7R3YFTLK,XWTJM3HE78PEHLWXEF,MKHAJRPAKEF68KJHXE,N3XJ7M8E76XPAPRFTM,YMJM34M378W6JL73R6,HKX4AX8XRYAWHRRXH4,8LH3EYLH6H88NY3MH8,Y44YHT8NYP44FHNJEM,F8JAWMWWRML7JRNRT8,KTRA6PR46WF4MN8648,73RHPLME3MY6AJYN7M,8JRMNM87LTLE7AJA8F,RH67XJA66W3X7A3Y4P,NAA3EXMRTLMYAR84M7,YN6MAA3WRKYXARHLNA,MT6YWW4RRNLFL4M6MW,4WHXALEXJ77RNPPNRF,XF6887WATR7X3K4F7X,PJJNAJAJ6KMLT6JTK6,LNTWFK736YRR6Y4HPN,FRTX7EJK8FLP4TLJY6,WKKX8PRHKR36J3JLTJ,LRKJT3YPML44M87MYW,HPELNHMJ6HH6JARN3M,LETPPR7HHRRKWEWJHJ,XJAF736XW67XXWN3M8,J7TNPEAT78HE4KTAJH,FYWTNW7TWJHPY7HF66,XKNH64JJ6NJLK6LWXE,6P3AE3FETPJNN38YRW,FMXJ4FWERLR4NYYXHM,AMYJ66PJ3TJX6EE8MT,HXHTXNKTTRW876XNEJ,JLAFX7JM4MNAAYEM7K,EPLNKKA7TF6344R6W7,HJM38ALE3YRJEXT7TP,PRMTEFFERHRMPEX8LY,TL7JA6WWTXHYYWLA7M,AALJ36RR7YT4LN6KYA,LK8JF88LETM6WL8LKK,7HNE66XH8HRTHHHY7A,TNPJNFAH867KWKMKN3,HREXP44YPMYRFXPF7W,WKXEAL6T68THXEE8WT,TJKPP6HARFTFXRY4WT,FYKFMRFWK4Y67TNK4R,NP48TTMM3EYHMN3XPJ,R88KX7KX78NEWA4K8E,4RAPEMWFHMTR36ET4T,RR68W8J7NN6EXJ4FXP,8484XH3XATWR4NFARK,4KHN4JK6XKY6AJHPA6,MRMLX46RWE6FF787RJ,6L6T634H77AAR3XHJE,8PKYHWMR3A6F6J8W6N,MLJJHPHERLFKWYRYAM,YR8JHXK3AX33XPFER8,W6WMP6J34TFPWXANY8,6WYRFJXWTRKNN6WT4W,6PW4EW3M7JJP8NKTXW,8HA3EJYXJN7PWJNL7N,K4T4PMEMRL7JM48NXF,JAF88M4T8XKEXYNFPW,P8N36E8AP4LAF76R6X,T86677PFFNKM6HK8FA,TTRYWXRLT77HE38RAN,6ETWAMN3XFY4PRTHEW,688HLHWXNLJ7WL7YEH,RWTL7376TEFWMLR8A6,RYNFJ4E8T83YF33HNA,EXY8RJWAKXYKLFLA6X,Y6FNPWF8KERFYX8X6M,WTK8HRXKTR4Y4LJAL6,M78AHHMPRHTJ8EA3PX,P3EH33J4EMWPKR4YHR,RTRAE4XWM376PLTKRP,TJLK46H3YP3NWPTJJX,M8TKKMFE4RXMTMXRRE,FNHNYTAJRTHLKNHT4K,4EXXWNTRYA3L4FYE8R,66R4LL7LWARAXRRHR7,66RXK4N68FYPKRYM7L,H4888KYHF36JETNP7E,RFRE4PAT8THL74LMPM,EPPFWFPPHM768LKF6N,A46XHJJHANPR48MT8T,NRN38KYRHYJ3WFEW4Y,FFJWWK3EPNJ447TRTL,JRTA4HM33N3PWFWLHE,MF6XEYFTP4Y6THJ33Y,NE4JNAY4NPWTFP7FEF,W6TNPWE8N4PEH3PY7F,MM44KWMAMNEPJFXPEW,RNT33YKJX34J83JAT7,RM8EJT7WFMKHN3W7L3,ELMJ7WWFH8877RK84E,N88HKAK8MMKYATMMPR,WEJMKEYYMT43HTXAY7,K4M8M783TJYW6NYFLW,JHMJK7XPAAHT74X43X,EEAJ6KPXYYP6JHXEYY,NF4RPE47EFMFJ73XFF,APATMRAFJ4NYXPH4JJ,8NX3R7T4NT6M34F8E8,7R4WEEAYLY3HYW4766,7XHXA3KRFNEFNF8HAP,8AH8RX3WYNNAMNKJ6F,N76AH7MWLKY37KJHN6,6EM8MW7AJFAYRKRHY8,EHPYXLXEHPHEK36L7T,LTNXFTYJEYYT3867F6,TE4XYNY4NRYRL6F3K3,648LMA8JWK86HTHLP6,3ETHHK37EH4TH6L86N,NYFNRYRTWK4WJ8TAYE,AA6KAKA3HK37F3HRTK,WRR7YT6XMFA4L8XLHA,TH8ANEEMM77EFWW73F,HFAEMX7PTPY3NWH6HF,JR4N6LPFJLYMAN3N6K,6AN6HK8ALMAL88ENRE,XLP6AHFHY6HWEERYMM,73HEHL6X3KFM6YHM3K,TWRJPXTNNH7PRLY3M4,MR6NFKM6JEEHRX76R4,8Y3YNXKP67RNX4LHR8,Y78K77W6AW3H3L6YM4,Y7AHETJX6XPLMRWTTX,WRAYK6FNHJK66F63ET,R4KXE7MW8N6EWFE436,YMWMKLTM88WWJ4P7FR,KKAXY4RFFRYWTFA64L,FN7M3R8F4AP4N3MFJH,WWXLN8P83KJ6LAN43F,LWYE4YPMTKKRM3RHR4,F3KNH3ML7YTPKP78XE,F7PNY7WAN3MYEPWLXL,YNJJ8XXPFFP3ETM733,RJA6PRL8PN7HKLF6K3,36LR3L8XF48HAR7HXP,7TE3FLNPFHPE8RWWEK,3H7336KFXJAL7743MH,FRKE4M66PH6M64JJMR,LHLF3J6HT3W6YFP4HK,FFJWMFLYMH66YA6NNH,JPMAAAJAYYH3RRMWMN,JKT647METKPL7W6MPW,KPFMFAEAWLAJ7EL6YT,AKWE7WPJL7HNPYHKPH,43MXM34A83TY7MNJFP,XRKJ8J6WRWET66PYJE,373LEHNYKJA4JYA4PA,4TL6E3K4KRHRKJ3YYW,7M8YLHFPLAKNP78XFA,8ERMYFRHPTXH4EYKTJ,YJ8X78RXJN8K46KLYP,MNN68F7FJFPLHFAJWJ,8ATPL8XF8MRF8E4AXK,MXEKPK6XTHNRW66ET4,YJP3383RLARFFTYM6W,HLKXTR87HLXA6WXP8F,7R86MTNYALTJ6XNYW7,MTE3WWTLHMYPPYA837,A7HTHM47F6XJWF3RFM,7JY38WMPMKFJ6K3YFE,WHAE7L4N6AK6EXTXJW,W3X44A67EAJ4874TW7,N7ARFPFRLWE3WPHKR4,TYLXWMAEE7F7PMA66A,F34APYX4R6LWRNXP4M,AW4MPNFFW3RNXJ7H4K,TT4JYHRNENFJNX86RR,EREYEMJY668WXFHFF6,KFWWPJT43F6K4WPWRM,NLNN64LWJK78WNE46J,EXPHH86KNP4MNTEJPF,JEEWTA4WWYMEPKFM77,3FHN74J683KYH8AJL4,8346WRPFFXM38X7YWA,L7XA4XJHJPN4NN3L46,EH4A7WN6E7WYLXPTP4,JRLT33YX6TLE443Y74,3LP4JAH774XHMMN86L,XKXEWXWRFLTLNYNH4Y,F4APPKKTMMARWMKWLW,T6NXEL6TFF4EMETRYP,X8E7AFH6HKHR4YTYXA,ME3T6MHF47ELTLPXPM,EJ34YLATYRP4RXLL33,HJ4N38R3H73K48P73J,74MXWXP7HWN7R7T7JY,PMJKHKX76W3KM63HEJ,RP46LWJ3ER64EK6P4Y,N7EN4AWHEHNA63FK76,AWN76MYHWAEMP3NWER,FTN48P6RMKRYY4F43E,88R7TJLNA6JYRPFKT7,MKFPTNFP7RNM87FA78,PE8REFHNXAK7M8X8HK,6RF7TPMJYXMX3NW7NH,THYRL7FXPAFYMMWRMM,YAMXY64FKA86J4EXTN,7PPEALMRL4FLPKJ63W,3A6JKH44AK3LLYF7W7,XRPAA6P46PL8Y8RMYK,HFMEAY7LT4T47KFLTE,YA866AH6HJWP648PFA,YA7YAKK737MXHJHNXW,WE4J4EJ666F4HPJN4X,R7NNLK43ML3TKJFNFE,4437HXWJN3LPETAMJ7,RH4PA6M6LM4E74ARWT,AF3EET6KRXXJ463YMH,XLP44P7YLMYRRA3NKW,A6PR8KNL3HA47AL4MH,HKYJKXYHMMF6TAMNAJ,4M8NR3HLAE7MMJXH4L,6XNTARXJR6H86YMFEM,FRYW4NLJ3A8XT8FPXA,TE4FTEYF78FWNPWXEL,MXXTMFHFLJJ7HTTTAA,A38J767HJENXPRJEYP,7FEJJTK8E46JRFYR3W,HF6YH4Y4R6TPWRTFH6,RRW8FMYAK3XTNFRLKK,8ATWKX3F64XNALHKRE,T8R6XFRJTLWNEMWKXA,L4FRJKPN777NPXNYNJ,Y7KMN7AXHMN6RRAE4L,FNEKKHWRH4MRTNFHR7,WMNRHPAWJXRN7MLFFT,PAAAK4RT3T3RX44K7T,EMH48KNT4YWAEAE476,668RTJW7XK3A7NYHXX,8XPPAHH7ANLH3Y4RA7,7NLFFJF6F6MXE6TJAK,HRXN7AT4HETYAXKFMM,4JJTHENXJ78LTYWTKH,788P486ATXT6HWYK6W,7HP86RE7KAJ3LP8AEE,NKA6EFFM47HAXW83NM,EEHEHFPYX7NKLMMT74,MX7KAMWANYXW3WK3PA,7LAPHT4FYXEART83L7,F4LNR8H7YFRL8EAPL6,ETTFT6WL6PLAJEEJJR,XP8LYT6TKWLE8HRTKN,87WMWFKRETEKR44AJ7,AJP887WNMR6J4XATXN,YMN8NM3H7RFT33RK6P,EP38TH6J6AKRE3HL37,J8MX47NRWXMFEFK8MM,8LHW44WXTTFF4A7NJX,R488APE7RF77XMKMHR,P8376683PTXWXNEL7J,E7X88RWAM4MAANWEMH,6HEHA74AHP38NW3X3X,AEHHW8WEM6FL38PL8K,87XLTKM47T77LMLTNM,RAYY66AMAEPJWRMYNJ,7688N8YENH36WAPXMF,LLWMR7KXLLYRAF6PNA,TMF4XKL8LTA8PY883K,TREF6F68MYHKFXFMXK,H67HNJWEPX47NNPJKF,LA6N3AK4FTLK3HYYE4,YWKAYJXJLYEKNAH6H4,FXJA64ENFX3HMHX6LX,TAW484NPFHEFELP6Y4,RML7L8XA6TMYHXN8FL,FNK8FARM4WJJ4LE34J,WLF47TR3EPPYL7JM8M,NFR7TFLM8LXMNMLJY6,LFWYX74H3FAHFW7A3A,YK77KPA337RWLW8RYY,HTAJH7M6JXPK88KHYE,M3FWJM4EMJKAJTE44P,KTKAT7ANHH43F48376,K8M6T4TF6KRLWHMEN6,LWXFEXAPRFNLWMWWW6,8KKTEHENWN4Y3WNNPT,JEKKR6TY64YNX4NFTW,TJLM8XY7WN6LREYWRE,RNEWF6WLJXAXFWLYWJ,46RMYFK3HX3EWE3X8A,EHHMY3HWXMTPYKARPH,HPLX476H74KNATPRXF,A6WF7XN4KTF8MX8W3L,K8P6PYWK4RL8RKEMMW,JNH7XFWLMFXHFKRJ3M,W3TM66LRWF4NYFK8AN,A7EEE8YL7MR4KFE8TF,388YJA7FA6TAF7A36L,4JM7YX7H67HPF8M8P4,WN8646NKXMHMAJME43,MK7JA8XAHRPJRPHHT6,LLWHFNEJWXHFP78LXL,EJ4Y3LFYP3Y63LW7HF,XHPMF767R64KX4FRAF,L83EWRWW4HM338ALLN,A4HNHLJR8Y7JYNN63N,NW3FAJTRXEWRLPHPMX,PH7PLE67RYL43J8A6M,ARNFH6EPPETNNMF6NM,J3H4TT4WT3NL34XYXP,XW6TRRMXXWPR3TRMR3,T8EXFEYTP8EM63XFH4,74X8LFXAJRF734F8Y4,8KJW3EPLYWW4NM8XRT,WXPA3FW6TPFN7NRT37,KN768RJNYHJNM6RJEE,R6H88NM63RTEEXYKAK,LL4PMFW34NMJTM3NEK,RKW3LNTRLWELL7TFKT,NKJH87MF6XAX67KFYR,JKPK6MLELPYAW68P7T,4WPW6RTFNJFX7JTFNR,3FJ837RT8N7XPF6FMF,JF7YH6EXWNF36MFMH4,Y37X83R8ENT4KJT7XN,XMP3FPY3F83WRH3JLP,4WK7TEKL36JA64EAMA,NHT7K8ENTHK4P6NJLH,H3XXM4JPE7ATP3APW3,F4M3MKLR66FL876PM6,4Y8N3LT7JK478HK8FL,ETKJHT3467NEMWNEEH,J3Y7R4RXRHE6EWWAEY,A8KP68HLT8KLFAFNF3,FMW44MW684F7TXXLEM,JH6HP3KYFPN8TT6X64,JJY68AHMWKY7MH64M6,XJR7HTYX7NYLT3JJXF,WTN7HTYANEHA8F4FYA,MP48NJ4FTRNFJ3KE3F,J3Y7R6YHHKHLKMPR7H,8JFEMMERF4XXM7A7TT,J3HW7LYLFREAT8FX7W,MJEP46L487JLHE73HK,ELKLMMLWKT3PR4YK3A,JYXL47TJAPENK6P67P,LPM3KYF6FYHMH3WXAJ,AAHLFL3PNJWA7HYPFK,H8WF7YJ3EFRHHMLY83,N7FT3367F8863KY4MR,TLJ4PR8T4J6YE4ALPR,4PXM38JM4FHXNXF8Y4,XYXP6WKWJ3FFPK7TRP,7YRA3NJYHXYXKRE33P,36WRT6AHTMXX7JLYW7,RYLWE3FF4NRE3FKTEP,FW83K4L36RNLLNK8WN,EEH7MLEFFWLHJNE7ME,WHRE6K3TFYN7E44LJL,X3H3WNXAEHJN6RKH6N,KLRFR37WE6X8JWJMLH,PJ86LH7KX7XRYRHTH8,LA3WJE6KMWKY4JX4TW,P8KFT4PMLTMKNRFHYL,LAY67A8EN778Y8HL7H,YNFHNWH3XXMP3LYFNY,P4J4HA44HR7K8APMWR,8A4WWKTAH8NKH87HLH,JRWYJWEJRXKJRYJRJL,R8KHERJNW4YTJAXM7N,6T43HHHE66WT7ENPTY,7Y74X64XY6EN8Y87EX,E7KYHMAMWNNR6F4784,TEFFN6HHY6XYP4H3Y6,PM7NTT6767PTXEWMWX,H433WXLRTTEPFPWRX4,WHYAL4RYKET3P3WXKL,3XFHN7E7EK8AWAE8NL,M3PF8FM33376PJP4WY,KE7NWLWPEALENTLKM3,TL4X4A7TFYX76RKHT7,8YRYWMPNN78Y8ARL7F,44AXYNN6KW43AKFT33,4NAXMWL6H7NTLXFWYN,X36NRJ67AE44AYJ4TX,WF3W8EYYAKEAWMW6NH,XYFRKXKYNXXXY448KW,844PY834W6E4NAN7JJ,883XWN78WFYE4RYLE7,HMWP7P3AR4PE86XW7A,MNJK4P4N64WRWLNY6M,JHNTL8J3FHWJ8LTA7M,NTEHNY3TL73E6WRAL3,86X7KY8X87KXEP6JJP,L8K8EAWLFNFWRRW64H,NAFPHFMFNKEF7NR8NL,PYFFPJ7X3N6N7KWWYH,7L8PLWK3LYY67LF3L7,7PNNTXEWMTA6AMKXKN,684F76LMM4LHFM4F43,6NPTPXNN6K6YYL8XJ6,HPMXAX8LPYF3AMXJ8H,TTW6MFWKTYKWMMLELA,37PTKT3KYMAK444TNN,6HXNRKJF3NA4YJKNH7,A3ERENNW8RJWFX7XA8,WNHF3HWA8EL7N3WKJH,RR48M4ERKHHEK86HJR,R8R7R48TLXPKKMK376,6XLLJLLFKP4TATPHPK,FNL7AM8MX7YM66TXAK,74LA36KWR6M6MXHA4X,43JF7JLRL4J4EL8X6H,NKTJKAF4L884W4LF3H,YF7H7WMLYKL66KYRK3,67PTAJLPYTLTPPN7KN,P476JEK7MEYPNEEHFJ,MRPRJXJML6H7H8RR8H,L3A6M4LEFPRMHK3NEA,K4LXYRNWYT48HW6PFT,P73KT3WNW4T6N6LA4T,EYL8TWX4KLXXPXMKNM,KJJHXEEJW38E8EMTXW,AJL4T3RE4APY46HL4A,TTEP7X74HK6EWXT7R8,MPKH467TJRKHXAR6A3,6TALAKAKEPKFKWH38J,F4J76W4NJHYHNEHRP6,HL3EAFKLYFTMX66TH6,KXRN3EFF7MT8JMJYPM,YYM4J6JAEEARXXXRMT,87JAMXWA3TL36L8TRE,LWNL3PHKKRHRHTLKJL,JYT7M38FLYYALMRN6Y,4PYPERPPN8K6HT4ARX,6WYYFXXF6WEXP6783H,48H8R834FFFK7TLNLT,6Y3F8WFPJ6F3KRL7PR,X48W7R3KWF8XM37WFK,H3WFX4RW86W846HYH6,4FRENNN74NFLTPFPYJ,JA4KA388YNARHMJEYT,FFYWX73PNME7K7FET6,J7Y8F46TFA7XHLAE4F,F4N8WKLK7NWWFY7JF3,M3A67M6W8WRET8TMT7,83RYNX3HWPRKYRWPE8,8PALKE7X6YYN4N7X8M,4XJWFT4M3476TNME63,XJRTKF6XE7X8JF38Y7,NJ34H63HTNXHWFJWPH,NYK4X7YXAFK47H6M87,R6F3M7T3NT7TREKWAJ,WMWLEY4TRMEKJT4NHL,48MLAE8MW4T7XT38TL,8NWYE7788Y8A3MFEAA,YHKHFH7KN8N3E86FFX,N7JMMYKK7EJEEX8WEJ,RJLTLHJ8F6RR743JLH,87AF37TEXXWW7XE78Y,T7TFLAFT6YETFMHXPH,EKFJHPFF83KN43AHP4,6E3X6XLLNF6MKXAW6L,84MLW633MKANHF8YK7,R6F7ATA8THPL4XLRMA,XMLPYEHRMKHMMYEN3A,WYARNFPMYAWW83YEP7,TH4WFY3F7PPH6H7P67,N83NRN7TLFJKY44RXR,TKMF7EYMTTPF4M4AK4,8PP3A37HNT7EL6WJ7A,6TXT3HTLJLTLPM4TWE,KHPXFNFXJT6WWRKR83,TFATRPA346KEE3AFPE,EYT7AEJRLXMXAWT68W,H8TRF3ARJ3TR4Y4J3H,N7X8WWXRNWWTYP8T47,FNKEA3N7YYE4NA63KW,NR7PM6FHAA6X8LF8M7,PJNTW6WLFTPR437LKL,KY4FHAYMT387WFEP7T,H6N4LXYLY47R6XWXFY,R87HYJ7HELNPEE76NR,LJFLJTM6PXL38NTLX8,RXWH44RHKWM6XM4TY6,8P3HJ46AAAXFNXY6AY,FL33XR4JT3H4EPTT88,68JHPHWH3J6N3WN68A,J3PT7ARRJPHLMTXEKK,8LYAR4X3KKY7FWKX8W,M7WNLW8WL7WLEXLFPM,6Y7T63PFTR6HWK8F7A,TKWT8E6YTXRAAW3WKR,4RPTAPHHFW7F6KPMMP,WTWEE3XEP3MTT4E8MH,PHEEWFA3P7TN4KXNW6,4E4FHYHATFY7T3KLEP,AEWYXJ3NLX7YNMFF3T,LEXP8XTYJEEMRN8NET,HKAMHL7PHTH4WHHPTK,A64TMRJ7FKH7438EF4,HHFKLRYKX47AL6TRJ4,T4YNANW8HXFAFPENNL,7WLHAY74KJF3HXEHX3,TWRJFPMEWMM73KX33M,3FLJMLLTYJE3H6X4FK,RFX84MLMX6FAHMH3NK,X83FAXFWJLNRP4AMMR,EMHP7747KALKR46TKR,YR3W3XTJJFFFN6EPY6,8LT6YYYPT4KT3FPP4E,K88PY8NMKNLPHLTNMA,JMTRFJ78X36KMAH64X,NH7X667XHLLL8KTLLW,HAYARELEK68LRLWAAP,84W4WNTPA786MNP483,AMRKR44PNE7MHH8PEJ,8A6TRH6A7WFMEJFNJJ,KJL3F4YPWX7HRE4K8Y,FH7EPMYY87P46A34L4,AA7FR6KFWML7AR3ML7,RYPNYWFKXP3TKH88NP,H4XLXPP673FH3FPJ7M,8K3AHTMJ7878X4XHAE,RFK67FYJXLRJ6XWAEE,YXJTLLKX8J7X6J8E8P,XA3X7YYLNH8LF34LKP,NRNLX36JPTLP3RX4N6,NNEEJKE648HKE6XHH7,TEK8K488PXFKXJLEJJ,7467HYEAM4WKNN6PAR,APAYE8HWXNXN6NWRKK,P33R7L6MHKRYHKFXWP,T6EEKLP7RX6MTFY863,4N4JRKPJY3LH63MWEM,LNPYJLJMFR3MHJ68MN,4PRALHFTNAMKH6HY4X,3JA4XH4EJFJMKHT7RM,ANWFAP6XT4K3663AJM,WEFFN663ER4KMEYKJH,A7KRT8HWY7YYPLHMX8,E67L64TR83JAFEX7WY,LMLN7JHLAJ7ATNKYX4,FW7JYE4RHKM8FP6FNH,4FKN7RPMAWM8ERE63Y,WH8JYAJP3R3AP78ATY,WHN47E8Y6AKFKF74RJ,WHWFYT3EFYTK7AHNFT,NHL3F6X36AXYJFPNNY,MYHF87KERP4MT6TJ7A,ETLY74A8ENL3T8HXRX,H83PEA7YWKLM4FWN7J,WFMXPP34XW8TMRHNM8,ETPAHWTHRJTJFNFAL3,4AY83W46YAWWP8W3NA,Y43XXFWA44J8AYFKLF,MF4668HJ86NK7KL38H,7LM6PYR64LXPWPFYEX,YL8LTAJPHAXRMXT64K,486NJHAFKYYF7RA3NL,TEEWW3AHY8AMP3H34Y,4NYPTTL7K336PYXTWY,4WXWAMJKTLM8T8PMPN,74NPELYLNJ77ET4MMW,7N4JWTEE3HWWJJPLM8,N4N46FY78MWEKMN8F3,TJN7AXXNA66X7PW76F,N6Y6YT3KYNF46X38FR,YFR7NKALYTKTNMHM3K,TX8Y7Y8TPXP3XHRLXT,KLHXLMJJMYHE4HLWF8,A4HE7JE6TT4KE8KH4L,R6LMEYH7XRPX733AJ4,J63E36L8H6KHHHEXTT,J4FRK6KHJ4HTFFWJK8,JW66NEWRKPNAXMJLYL,YTMXRM3748HP76H4MK,68KX8PYNY78H7777PN,YLE3KH7LKKWA3EMJ3E,3AEYA8MXPXX3AXNRH6,P7T37JLF34X66YMAJ7,PE6NNXYATWA4TXLWLN,KJ8EY6L4K378PJ33EF,LT8JFYPF47HMJKRH4J,WL7ALW44FNKT7EEMLP,8PK78XAWMMJYFWWN3X,X3NXRRYNWKJLNRJJLW,4RTEMK7YF37AWWHLLJ,FPYFHRKFNXP3F88XF7,HP6A3FNRK44EHK64T6,YHT6YL8Y43ME3YAFM4,JJXA7JPFX8NMMNWN6X,K6ANXMAXT3JA3LH4HR,WLN8AWEWXFEMXX3K3L,TJX73FR8HRTWKY6NJE,R8NLWJ34LJW7Y3JR84,XWE6H7AHENWR7P7J6F,HMJYRM68X4LAY43W6J,LRRXMRFHAP3XPYY77J,4N8F4YH8XTXWNWFF76,YEL3A774LTHRYPTF8N,MXL87LM83P4E3FT7XW,4WRAN7KYTJ34WREKNF,HH4WXJEEAN68JRXWAM,KJ8HM3EKFHMM73AYLL,FLA3476MR4YFNNARYP,WFP4YWEW6MR3TXWXYM,MRY78F7ANM7PTFKL8R,JHE8K6YMR84R7XE7AY,X77848EKKLR3ERN7L6,WNX6EWJLPJMFX7HWEW,L8TEWMXPFYRXHXJXPM,7NR4AHTT8WE4RX3KEN,AFMTMNAH3XK7JHFX6N,HRW64M8PYJMW4TNEN8,84K37KMM4TWET37X6L,48XAR48NFRWAHTAKX8,NHW4WAEX6WN7RJN7HT,MN3RTJ8JMXAEWMNTW8,F843Y4L46L664H4WY3,476E6JN38MM64FNNJ3,FR6YPMYT6NRKYJ3TMN,PAMYFFKWJENYTMT4Y8,7JTFT633H6LA3K8N83,E7A7MYXXKN7LW6JE8N,XAXMR84NWK7HKXXEL7,3LEPKLNWWEHKK8KY8N,WNWH3XWTHXTFYYT8HT,YFWH3F7KF788FXT3LN,4WAY6N46PYLKW38KM7,HEHPRAAKNKH8E4YE8F,HM6MPJWN3JNTFA6XM4,EKJJJ8YNFHE64FHXKP,PY8A4ANKRWX8MFRMLW,PMET7E4RNTKKRX4KHR,67XWYTHEMYHTTYJTNN,PLL3NYYWMPFY44EFFM,H4A6FPY8FN3P74LJA6,7LRMK734YHWKFNTMTF,EJPA6PJ66LW86L4F7L,RWXHP7LP3T7YALEKMM,T8KL4AJEJA46HX6RKN,L84EEAY8J3YJNL6A6A,3JEHM8F6KMMXXEM477,AE36HPPFP3EKN7K66H,FYK8M7T6W3ARY4J4PN,E8KR64NN3RNHYF7PF6,4H8WL4TH7FLPHATJNY,JYHAY4RMPT4A47JTHL,RY8RRKJRTMRTPLPKNF,WJK66874PX6Y7KRWE3,EXNNWEAM3RN387AWLY,HN4JRJ6JTK8RY6JA8E,MEJHRFWPPM3EN6HTHL,JPPWKFF6JT3WTW773H,PM8FTWEHML8XYTFRL4,T736KFREN6AJ3346KL,R4PF48K6KHALAKP7EY,TJM3NT4T7NKKNJXKMK,EHE3KLY4P84LKPW6HT,7TX8X74XARLRRHJAR8,MK48MELT3RX44WP8NM,YW86LPERX6KFWK4XPA,4JNW8EF8FYFJ7N6WKY,MAXAH64R6HP7X6WTJA,JLLPXYJKM4WK8EHXXK,EMLH6HT34W8YNF34W3,MN6PTRKXNRXAELYNMW,HFW3KEYM6NYTPY7PH8,FWEEMK4FKJJNX7NMHR,F7PYTTXH8T7TW3PWH3,H6YYATA6WM6FK4ALA7,FWX6NT74TLY4NJHYKP,6YXEY6LKTRKPNTF4TL,8TTLEE6EX6RJRL386T,TW4NPHHTWEPETAYEWM,RHPNH3HHTXKTT7F4FE,ENRFMTLJRHFYJYA4H7,43A36K6MWLJLPN6MMA,KEHF8JFYEXPKPHJ7MP,WTMRNP8LY637RLFFRY,L83E7JMY77RTM7TR8T,HM8LWHFAMYL73FEF6E,YPKE37NY644MAXAFJF,4LNTJHEJFJLRL7WPKL,6MAX4ARH74FPT78LAR,TEJP37X6WFM3NT6WXN,TWYFTERTMJ43LMXXL6,MX8WL8A4WYT8P3848P,XL3LWET6XWWLAKL4MP,KYJTAX378N8YNJ46WT,LLLH8PXXEX3P4J7FF8,L7AHFHLJ8HPJLH7K6H,NFYWXYLPFPJNHE4WJH,6NPAF7KMEWJRWXHFPR,WHNT4WM6NNARKXARKH,KMJ43WW8F78K7PET6X,TMXPTJANNYHMHTHMW7,3T46EA73T7WTERK7HE,PW7WW74NL7FTRKTK3L,3TPXT7HPNFKWLJF87A,FKALMLKMW6WM4WHAEA,WY7W7W7LHMNM3Y4XTR,M3M6N4AJLLPJRJJ83H,7LF4RNFJYHAHKXJYT3,764X388MN4TE8PJ76R,AKY3ATJPYH8YR6KW7A,37ELL647WMJKLY6WXW,EPELXXKTLFNHEMX4FJ,RY8HX66NRLAJR6XFE6,A7JN4LKPYFL66TXNEY,6KWEH8JEWFYJ6JY4LJ,A4J4LTXTJY33M3X3JF,M7NLR6TW7M6YXMHE6P,HNRJNWWFYYFF636ETN,A88TK867AK47R4MXJF,P6ER6A4TE733P638Y3,4PWL7RWK6PWAJHKPWF,TXWHAY3A8RMF4JLLTY,JLYE4FM3R4JNX6JRP8,JKF8346NFLR8P8NT4W,TWKW37WXF4RH84LFRK,7RA6J8ETX6H7MK6PE8,4YX7R3P7734LJHRJ7W,AR7HMXK4XKY77MRMMY,RNKLERL6XL3KAKELTT,3WNYA8M43L4YN73N44,EAKHJPE8M4LJPYTM6F,J6F6RTJRWWANEPPX3E,3JWLETN8MEAHP7FK7P,JLW7KALAYX43T88JKM,8A66ERAX64HWFH6R4T,33PRHYAWMENT3PHFM3,TAX7H3PPPLN84EAMHX,MMTN6TYMPH6JAWKNPR,H3XPREN6YEJRFXNWKW,KNM6PMT6E4YM33JRNX,PXW88LAJJ3YH8FNXN7,AHE8R46RFX7RRF6MMF,3P7FMYE3AX4JKXJLFY,T3NX4JPYXF3WHH7YJK,WJY7A8ALL6LNFKP833,HK8NE4XRJHMHTHLJAP,HALKW8YR8KYNL86KE8

FTC: We use income earning auto affiliate links. More.

Check out on YouTube for more Apple news: