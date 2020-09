Anurag Kashyap refutes allegations levelled by Payal Ghosh

Payal Ghosh reportedly levelled allegations alluding to sexual harassment recently against director Anurag Kashyap. Anurag Kashyap took to Twitter and refuted Payal’s claims in a series of Twitter posts. Here’s a translation of his Tweets. “Wow, it took so long to make an attempt to silence me. Never mind… in a bid to silence me, you have dragged other women in this, despite being a woman… All I want to say is all allegations are baseless.”



He added, “Whether it’s my first wife or second, or a girlfriend… or all those actresses who worked with me… or all those female colleagues who have been working with me… I don’t indulge in such behaviour in public or otherwise. Neither do I tolerate such behaviour. Rest, whatever happens… let’s see. In the video, you can figure how true the allegations are… otherwise, just love and good wishes for you. Apologies for replying to you in Hindi for your accusations in English.”

Given below is the string of the original Tweets the director wrote in his reply to the allegations.

à¤Â भà¥Â€ तà¥Â‹ बहà¥Âà¤¤ à¤Â†à¤Â•à¥Âà¤°à¤®à¤£ हà¥Â‹à¤¨à¥Â‡ वालà¥Â‡ हà¥Âˆà¤Â‚। यह बस शà¥Âà¤°à¥Âà¤Â†à¤¤ हà¥Âˆ । बहà¥Âà¤¤ फ़à¥Â‹à¤¨ à¤Â† à¤Âšà¥Âà¤Â•à¥Â‡ हà¥Âˆà¤Â‚, à¤Â•à¤¿ नहà¥Â€à¤Â‚ मत बà¥Â‹à¤² à¤Â”र à¤Âšà¥Âà¤ª हà¥Â‹ à¤Âœà¤¾ । यह भà¥Â€ पता हà¥Âˆ à¤Â•à¤¿ पता नहà¥Â€à¤Â‚ à¤Â•à¤¹à¤¾à¤Â à¤Â•à¤¹à¤¾à¤Â सà¥Â‡ तà¥Â€à¤° à¤Â›à¥Â‹à¤¡à¤¼à¥Â‡à¤Â‚ à¤Âœà¤¾à¤¨à¥Â‡ वालà¥Â‡ हà¥Âˆà¤Â‚ । à¤Â‡à¤Â‚तà¥Â‡à¤Âœà¤¼à¤¾à¤° हà¥Âˆ ।

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 19, 2020

à¤Â•à¥Âà¤¯à¤¾ बात हà¥Âˆ , à¤Â‡à¤¤à¤¨à¤¾ समय लà¥Â‡ लिया मà¥Âà¤Âà¥Â‡ à¤Âšà¥Âà¤ª à¤Â•à¤°à¤µà¤¾à¤¨à¥Â‡ à¤Â•à¥Â€ à¤Â•à¥Â‹à¤¶à¤¿à¤¶ मà¥Â‡à¤Â‚ । à¤Âšà¤²à¥Â‹ à¤Â•à¥Â‹à¤Âˆ नहà¥Â€à¤Â‚ ।मà¥Âà¤Âà¥Â‡ à¤Âšà¥Âà¤ª à¤Â•à¤°à¤¾à¤¤à¥Â‡ à¤Â•à¤°à¤¾à¤¤à¥Â‡ à¤Â‡à¤¤à¤¨à¤¾ à¤Âà¥Â‚ठबà¥Â‹à¤² à¤Â—à¤Â à¤Â•à¥Â€ à¤Â”रत हà¥Â‹à¤¤à¥Â‡ हà¥Âà¤Â दà¥Â‚सरà¥Â€ à¤Â”रतà¥Â‹à¤Â‚ à¤Â•à¥Â‹ भà¥Â€ सà¤Â‚à¤Â— à¤Â˜à¤¸à¥Â€à¤ÂŸ लिया। थà¥Â‹à¤¡à¤¼à¥Â€ तà¥Â‹ मरà¥Âà¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ रà¤Â–िà¤Â मà¥Âˆà¤¡à¤®à¥¤ बस यहà¥Â€ à¤Â•à¤¹à¥Â‚à¤Âà¤Â—ा à¤Â•à¥Â€ à¤Âœà¥Â‹ भà¥Â€ à¤Â†à¤°à¥Â‹à¤ª हà¥Âˆà¤Â‚ à¤Â†à¤ªà¤Â•à¥Â‡ सब बà¥Â‡à¤¬à¥Âà¤¨à¤¿à¤¯à¤¾à¤¦ हà¥Âˆà¤Â‚ ।१/४

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 19, 2020

या à¤Â•à¥Â‹à¤Âˆ भà¥Â€ पà¥Âà¤°à¥Â‡à¤®à¤¿à¤Â•à¤¾ या वà¥Â‹ बहà¥Âà¤¤ सारà¥Â€ à¤Â भिनà¥Â‡à¤¤à¥Âà¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤Â à¤Âœà¤¿à¤¨à¤Â•à¥Â‡ साथ मà¥Âˆà¤Â‚नà¥Â‡ à¤Â•à¤¾à¤® à¤Â•à¤¿à¤¯à¤¾ हà¥Âˆ , या वà¥Â‹ पà¥Â‚रà¥Â€ लड़à¤Â•à¤¿à¤¯à¥Â‹à¤Â‚ à¤Â”र à¤Â”रतà¥Â‹à¤Â‚ à¤Â•à¥Â€ à¤ÂŸà¥Â€à¤® à¤Âœà¥Â‹ हमà¥Â‡à¤¶à¤¾ मà¥Â‡à¤°à¥Â‡ साथ à¤Â•à¤¾à¤® à¤Â•à¤°à¤¤à¥Â€ à¤Â†à¤¯à¥Â€à¤Â‚ हà¥Âˆà¤Â‚ , या वà¥Â‹ सारà¥Â€ à¤Â”रतà¥Â‡à¤Â‚ à¤Âœà¤¿à¤¨à¤¸à¥Â‡ मà¥Âˆà¤Â‚ मिला बस , à¤Â à¤Â•à¥Â‡à¤²à¥Â‡ मà¥Â‡à¤Â‚ या à¤Âœà¤¨à¤¤à¤¾ à¤Â•à¥Â‡ बà¥Â€à¤Âš -३/४

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 19, 2020