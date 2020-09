More than 350 former SEC players on active NFL rosters

SEC Staff

Photo: SEC Staff

BIRMINGHAM, Ala. (Sept. 8, 2020)—–More than 350 players from Southeastern Conference schools were listed on the initial 53-man NFL rosters to begin the 2020 season.

Seven SEC schools were represented with at least 25 former players on active rosters, including Alabama with a league-high 57. In addition to the 53-man active rosters, more than 100 former SEC players are listed on reserve lists or practice squads for NFL teams.

Earlier this year, the SEC led all conferences in NFL Draft picks for the 14th consecutive year with a total of 63 selections, which was the second most in SEC history. Twenty of the first 50 picks of the NFL Draft were SEC players.

The NFL season is set to begin this week with a full slate of 16 games.

SEC ON 53-MAN ACTIVE ROSTERS

Jonathan Allen, Washington Football Team (Alabama)

Ryan Anderson, Washington Football Team (Alabama)

Anthony Averett, Baltimore Ravens (Alabama)

Mark Barron, Denver Broncos (Alabama)

Bradley Bozeman, Baltimore Ravens (Alabama)

Tony Brown, Cincinnati Bengals (Alabama)

Isaiah Buggs, Pittsburgh Steelers (Alabama)

James Carpenter, Atlanta Falcons (Alabama)

Landon Collins, Washington Football Team (Alabama)

Amari Cooper, Dallas Cowboys (Alabama)

Raekwon Davis, Miami Dolphins (Alabama)

Trevon Diggs, Dallas Cowboys (Alabama)

Kenyan Drake, Arizona Cardinals (Alabama)

Rashaan Evans, Tennessee Titans (Alabama)

Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh Steelers (Alabama)

D.J. Fluker, Baltimore Ravens (Alabama)

Shaun Dion Hamilton, Washington Football Team (Alabama)

Da’Shawn Hand, Detroit Lions (Alabama)

Damien Harris, New England Patriots (Alabama)

Ronnie Harrison Jr., Cleveland Browns (Alabama)

J.C. Hassenauer, Pittsburgh Steelers (Alabama)

Derrick Henry, Tennessee Titans (Alabama)

O.J. Howard, Tampa Bay Buccaneers (Alabama)

Marlon Humphrey, Baltimore Ravens (Alabama)

Jalen Hurts, Philadelphia Eagles (Alabama)

Mark Ingram II, Baltimore Ravens (Alabama)

Eddie Jackson, Chicago Bears (Alabama)

Kareem Jackson, Denver Broncos (Alabama)

Josh Jacobs, Las Vegas Raiders (Alabama)

Anfernee Jennings, New England Patriots (Alabama)

Jerry Jeudy, Denver Broncos (Alabama)

Julio Jones, Atlanta Falcons (Alabama)

Ryan Kelly, Indianapolis Colts (Alabama)

Dre Kirkpatrick, Arizona Cardinals (Alabama)

Terrell Lewis, Los Angeles Rams (Alabama)

Cole Mazza, Los Angeles Chargers (Alabama)

AJ McCarron, Houston Texans (Alabama)

Xavier McKinney, New York Giants (Alabama)

Daron Payne, Washington Football Team (Alabama)

Reggie Ragland, Detroit Lions (Alabama)

Jarran Reed, Seattle Seahawks (Alabama)

Calvin Ridley, Atlanta Falcons (Alabama)

Cam Robinson, Jacksonville Jaguars (Alabama)

Henry Ruggs III, Las Vegas Raiders (Alabama)

Bo Scarbrough, Detroit Lions (Alabama)

JK Scott, Green Bay Packers (Alabama)

Irv Smith Jr., Minnesota Vikings (Alabama)

Damion Square, Los Angeles Chargers (Alabama)

Tua Tagovailoa, Miami Dolphins (Alabama)

Deionte Thompson, Arizona Cardinals (Alabama)

Dalvin Tomlinson, New York Giants (Alabama)

Levi Wallace, Buffalo Bills (Alabama)

Jonah Williams, Cincinnati Bengals (Alabama)

Quinnen Williams, New York Jets (Alabama)

Jedrick Wills Jr., Cleveland Browns (Alabama)

Mack Wilson, Cleveland Browns (Alabama)

T.J. Yeldon, Buffalo Bills (Alabama)

McTelvin Agim, Denver Broncos (Arkansas)

Kamren Curl, Washington Football Team (Arkansas)

Trey Flowers, Detroit Lions (Arkansas)

Hjalte Froholdt, New England Patriots (Arkansas)

Dre Greenlaw, San Francisco 49ers (Arkansas)

Hunter Henry, Los Angeles Chargers (Arkansas)

Cody Hollister, Tennessee Titans (Arkansas)

Jason Peters, Philadelphia Eagles (Arkansas)

Frank Ragnow, Detroit Lions (Arkansas)

Randy Ramsey, Green Bay Packers (Arkansas)

Jeremy Sprinkle, Washington Football Team (Arkansas)

Armon Watts, Minnesota Vikings (Arkansas)

Deatrich Wise Jr., New England Patriots (Arkansas)

Montravius Adams, Green Bay Packers (Auburn)

Peyton Barber,Washington Football Team (Auburn)

Derrick Brown, Carolina Panthers (Auburn)

Josh Bynes, Cincinnati Bengals (Auburn)

Daniel Carlson, Las Vegas Raiders (Auburn)

Chandler Cox, Miami Dolphins (Auburn)

Marlon Davidson, Atlanta Falcons (Auburn)

Carlton Davis, Tampa Bay Buccaneers (Auburn)

Jamel Dean, Tampa Bay Buccaneers (Auburn)

Jack Driscoll, Philadelphia Eagles (Auburn)

Rudy Ford, Philadelphia Eagles (Auburn)

Dee Ford, San Francisco 49ers (Auburn)

Josh Harris, Atlanta Falcons (Auburn)

Noah Igbinoghene, Miami Dolphins (Auburn)

Kerryon Johnson, Detroit Lions (Auburn)

Jonathan Jones, New England Patriots (Auburn)

Carl Lawson, Cincinnati Bengals (Auburn)

Cam Newton, New England Patriots (Auburn)

Chad Slade, New York Giants (Auburn)

Darius Slayton, New York Giants (Auburn)

Braden Smith, Indianapolis Colts (Auburn)

Jarrett Stidham, New England Patriots (Auburn)

Daniel Thomas, Jacksonville Jaguars (Auburn)

Neiko Thorpe, Seattle Seahawks (Auburn)

C.J. Uzomah, Cincinnati Bengals (Auburn)

Alex Anzalone, New Orleans Saints (Florida)

Jon Bostic, Washington Football Team (Florida)

Trent Brown, Las Vegas Raiders (Florida)

Taven Bryan, Jacksonville Jaguars (Florida)

Trey Burton, Indianapolis Colts (Florida)

Tyrie Cleveland, Denver Broncos (Florida)

Jarrad Davis, Detroit Lions (Florida)

Duke Dawson Jr., Denver Broncos (Florida)

Quinton Dunbar, Seattle Seahawks (Florida)

Carlos Dunlap, Cincinnati Bengals (Florida)

Dante Fowler Jr., Atlanta Falcons (Florida)

Max Garcia, Arizona Cardinals (Florida)

C.J. Gardner-Johnson, New Orleans Saints (Florida)

Chaz Green, Indianapolis Colts (Florida)

Jonathan Greenard, Houston Texans (Florida)

Joe Haden, Pittsburgh Steelers (Florida)

Vernon Hargreaves III, Houston Texans (Florida)

Marcell Harris, San Francisco 49ers (Florida)

CJ Henderson, Jacksonville Jaguars (Florida)

D.J. Humphries, Arizona Cardinals (Florida)

Van Jefferson, Los Angeles Rams (Florida)

Fred Johnson, Cincinnati Bengals (Florida)

Marcus Maye, New York Jets (Florida)

Keanu Neal, Atlanta Falcons (Florida)

La’Mical Perine, New York Jets (Florida)

Eddy Piñeiro, Chicago Bears (Florida)

Jachai Polite, Los Angeles Rams (Florida)

Brian Poole, New York Jets (Florida)

Mike Pouncey, Los Angeles Chargers (Florida)

Maurkice Pouncey, Pittsburgh Steelers (Florida)

Brandon Powell, Atlanta Falcons (Florida)

Jordan Reed, San Francisco 49ers (Florida)

Demarcus Robinson, Kansas City Chiefs (Florida)

David Sharpe, Washington Football Team (Florida)

Freddie Swain, Seattle Seahawks (Florida)

Jawaan Taylor, Jacksonville Jaguars (Florida)

Tommy Townsend, Kansas City Chiefs (Florida)

Quincy Wilson, New York Jets (Florida)

David Andrews, New England Patriots (Georgia)

Geno Atkins, Cincinnati Bengals (Georgia)

Rodrigo Blankenship, Indianapolis Colts (Georgia)

Lorenzo Carter, New York Giants (Georgia)

Nick Chubb, Cleveland Browns (Georgia)

Chris Conley, Jacksonville Jaguars (Georgia)

Tae Crowder, New York Giants (Georgia)

Thomas Davis Sr. , Washington Football Team (Georgia)

Leonard Floyd, Los Angeles Rams (Georgia)

Jake Fromm, Buffalo Bills (Georgia)

Lamont Gaillard, Arizona Cardinals (Georgia)

A.J. Green, Cincinnati Bengals (Georgia)

Todd Gurley, Atlanta Falcons (Georgia)

Mecole Hardman, Kansas City Chiefs (Georgia)

Justin Houston, Indianapolis Colts (Georgia)

John Jenkins, Chicago Bears (Georgia)

Jordan Jenkins, New York Jets (Georgia)

Abry Jones, Jacksonville Jaguars (Georgia)

Ben Jones, Tennessee Titans (Georgia)

Solomon Kindley, Miami Dolphins (Georgia)

Isaiah McKenzie, Buffalo Bills (Georgia)

Sony Michel, New England Patriots (Georgia)

Riley Ridley, Chicago Bears (Georgia)

Roquan Smith, Chicago Bears (Georgia)

Matthew Stafford, Detroit Lions (Georgia)

D’Andre Swift, Detroit Lions (Georgia)

Andrew Thomas, New York Giants (Georgia)

D’Andre Walker, Seattle Seahawks (Georgia)

Shawn Williams, Cincinnati Bengals (Georgia)

Isaiah Wilson, Tennessee Titans (Georgia)

Javon Wims, Chicago Bears (Georgia)

Charlie Woerner, San Francisco 49ers (Georgia)

Isaiah Wynn, New England Patriots (Georgia)

Josh Allen, Jacksonville Jaguars (Kentucky)

Lynn Bowden Jr., Miami Dolphins (Kentucky)

Randall Cobb, Houston Texans (Kentucky)

Bud Dupree , Pittsburgh Steelers (Kentucky)

Mike Edwards, Tampa Bay Buccaneers (Kentucky)

Lonnie Johnson Jr., Houston Texans (Kentucky)

Corey Peters, Arizona Cardinals (Kentucky)

Za’Darius Smith, Green Bay Packers (Kentucky)

Benny Snell Jr., Pittsburgh Steelers (Kentucky)

Logan Stenberg, Detroit Lions (Kentucky)

Danny Trevathan, Chicago Bears (Kentucky)

Avery Williamson, New York Jets (Kentucky)

Jamal Adams, Seattle Seahawks (LSU)

Kwon Alexander, San Francisco 49ers (LSU)

Odell Beckham Jr., Cleveland Browns (LSU)

Michael Brockers, Los Angeles Rams (LSU)

Joe Burrow, Cincinnati Bengals (LSU)

K’Lavon Chaisson, Jacksonville Jaguars (LSU)

DJ Chark Jr., Jacksonville Jaguars (LSU)

Saahdiq Charles, Washington Football Team (LSU)

Will Clapp, New Orleans Saints (LSU)

La’el Collins, Dallas Cowboys (LSU)

Lloyd Cushenberry III, Denver Broncos (LSU)

Clyde Edwards-Helaire, Kansas City Chiefs (LSU)

Reid Ferguson, Buffalo Bills (LSU)

Blake Ferguson, Miami Dolphins (LSU)

Leonard Fournette, Tampa Bay Buccaneers (LSU)

Kristian Fulton, Tennessee Titans (LSU)

Russell Gage, Atlanta Falcons (LSU)

Davon Godchaux, Miami Dolphins (LSU)

Danielle Hunter, Minnesota Vikings (LSU)

Donte Jackson, Carolina Panthers (LSU)

Justin Jefferson, Minnesota Vikings (LSU)

Deion Jones, Atlanta Falcons (LSU)

Arden Key, Las Vegas Raiders (LSU)

Jarvis Landry, Cleveland Browns (LSU)

Rashard Lawrence, Arizona Cardinals (LSU)

Damien Lewis, Seattle Seahawks (LSU)

Tyrann Mathieu, Kansas City Chiefs (LSU)

Jalen Mills, Philadelphia Eagles (LSU)

Barkevious Mingo, Chicago Bears (LSU)

Kevin Minter, Tampa Bay Buccaneers (LSU)

Foster Moreau, Las Vegas Raiders (LSU)

Patrick Peterson, Arizona Cardinals (LSU)

Jacob Phillips, Cleveland Browns (LSU)

Ethan Pocic, Seattle Seahawks (LSU)

Patrick Queen, Baltimore Ravens (LSU)

Duke Riley, Philadelphia Eagles (LSU)

Trai Turner, Los Angeles Chargers (LSU)

Tre’Davious White, Buffalo Bills (LSU)

Devin White, Tampa Bay Buccaneers (LSU)

Andrew Whitworth, Los Angeles Rams (LSU)

Greedy Williams, Cleveland Browns (LSU)

Darrel Williams, Kansas City Chiefs (LSU)

Johnathan Abram , Las Vegas Raiders (Mississippi State)

Denico Autry, Indianapolis Colts (Mississippi State)

Hunter Bradley, Green Bay Packers (Mississippi State)

Shaq Calhoun, Cincinnati Bengals (Mississippi State)

Logan Cooke, Jacksonville Jaguars (Mississippi State)

Fletcher Cox, Philadelphia Eagles (Mississippi State)

Cameron Dantzler, Minnesota Vikings (Mississippi State)

Willie Gay, Kansas City Chiefs (Mississippi State)

J.T. Gray, New Orleans Saints (Mississippi State)

Gabe Jackson, Las Vegas Raiders (Mississippi State)

Elgton Jenkins, Green Bay Packers (Mississippi State)

Chris Jones, Kansas City Chiefs (Mississippi State)

Benardrick McKinney, Houston Texans (Mississippi State)

Pernell McPhee, Baltimore Ravens (Mississippi State)

Tyre Phillips, Baltimore Ravens (Mississippi State)

Dak Prescott, Dallas Cowboys (Mississippi State)

Will Redmond, Green Bay Packers (Mississippi State)

Jeffery Simmons, Tennessee Titans (Mississippi State)

Darius Slay, Philadelphia Eagles (Mississippi State)

Preston Smith, Green Bay Packers (Mississippi State)

Montez Sweat, Washington Football Team (Mississippi State)

K.J. Wright, Seattle Seahawks (Mississippi State)

Beau Brinkley, Tennessee Titans (Missouri)

Chase Daniel, Detroit Lions (Missouri)

Yasir Durant, Kansas City Chiefs (Missouri)

Jordan Elliott, Cleveland Browns (Missouri)

Blaine Gabbert, Tampa Bay Buccaneers (Missouri)

Markus Golden, New York Giants (Missouri)

Charles Harris, Atlanta Falcons (Missouri)

Drew Lock, Denver Broncos (Missouri)

Connor McGovern, New York Jets (Missouri)

Albert Okwuegbunam, Denver Broncos (Missouri)

Sheldon Richardson, Cleveland Browns (Missouri)

Aldon Smith, Dallas Cowboys (Missouri)

A.J. Brown, Tennessee Titans (Ole Miss)

Evan Engram, New York Giants (Ole Miss)

Myles Hartsfield, Carolina Panthers (Ole Miss)

Marquis Haynes, Carolina Panthers (Ole Miss)

Mike Hilton, Pittsburgh Steelers (Ole Miss)

D.J. Jones, San Francisco 49ers (Ole Miss)

Dawson Knox, Buffalo Bills (Ole Miss)

Greg Little, Carolina Panthers (Ole Miss)

Bobby Massie, Chicago Bears (Ole Miss)

DK Metcalf, Seattle Seahawks (Ole Miss)

C.J. Moore, Detroit Lions (Ole Miss)

A.J. Moore Jr., Houston Texans (Ole Miss)

Laremy Tunsil, Houston Texans (Ole Miss)

Jordan Wilkins, Indianapolis Colts (Ole Miss)

TJ Brunson, New York Giants (South Carolina)

Damiere Byrd, New England Patriots (South Carolina)

A.J. Cann, Jacksonville Jaguars (South Carolina)

Joseph Charlton, Carolina Panthers (South Carolina)

Jadeveon Clowney, Tennessee Titans (South Carolina)

Jared Cook, New Orleans Saints (South Carolina)

Pharoh Cooper, Carolina Panthers (South Carolina)

Dennis Daley, Carolina Panthers (South Carolina)

Mike Davis, Carolina Panthers (South Carolina)

Rico Dowdle, Dallas Cowboys (South Carolina)

Bryan Edwards, Las Vegas Raiders (South Carolina)

Rashad Fenton, Kansas City Chiefs (South Carolina)

Stephon Gilmore, New England Patriots (South Carolina)

Hayden Hurst, Atlanta Falcons (South Carolina)

Melvin Ingram III, Los Angeles Chargers (South Carolina)

Alshon Jeffery, Philadelphia Eagles (South Carolina)

Johnathan Joseph, Tennessee Titans (South Carolina)

Javon Kinlaw, San Francisco 49ers (South Carolina)

Keisean Nixon, Las Vegas Raiders (South Carolina)

Deebo Samuel, San Francisco 49ers (South Carolina)

Brandon Shell, Seattle Seahawks (South Carolina)

Taylor Stallworth, Indianapolis Colts (South Carolina)

Ryan Succop, Tampa Bay Buccaneers (South Carolina)

D.J. Swearinger, New Orleans Saints (South Carolina)

D.J. Wonnum, Minnesota Vikings (South Carolina)

Derek Barnett, Philadelphia Eagles (Tennessee)

Marquez Callaway, New Orleans Saints (Tennessee)

Justin Coleman, Detroit Lions (Tennessee)

Britton Colquitt, Minnesota Vikings (Tennessee)

Dustin Colquitt, Pittsburgh Steelers (Tennessee)

Morgan Cox, Baltimore Ravens (Tennessee)

Joshua Dobbs, Pittsburgh Steelers (Tennessee)

Zach Fulton, Houston Texans (Tennessee)

Malik Jackson, Philadelphia Eagles (Tennessee)

Alexander Johnson, Denver Broncos (Tennessee)

Jakob Johnson, New England Patriots (Tennessee)

Alvin Kamara, New Orleans Saints (Tennessee)

Emmanuel Moseley, San Francisco 49ers (Tennessee)

Cordarrelle Patterson, Chicago Bears (Tennessee)

Kyle Phillips, New York Jets (Tennessee)

Jalen Reeves-Maybin, Detroit Lions (Tennessee)

Luke Stocker, Atlanta Falcons (Tennessee)

Cameron Sutton, Pittsburgh Steelers (Tennessee)

Shy Tuttle, New Orleans Saints (Tennessee)

Kendal Vickers, Las Vegas Raiders (Tennessee)

Jason Witten, Las Vegas Raiders (Tennessee)

Otaro Alaka, Baltimore Ravens (Texas A,amp;M)

Randy Bullock, Cincinnati Bengals (Texas A,amp;M)

Tyrel Dodson, Buffalo Bills (Texas A,amp;M)

Jermaine Eluemunor, New England Patriots (Texas A,amp;M)

Mike Evans, Tampa Bay Buccaneers (Texas A,amp;M)

Deshazor Everett, Washington Football Team (Texas A,amp;M)

Myles Garrett, Cleveland Browns (Texas A,amp;M)

Cullen Gillaspia, Houston Texans (Texas A,amp;M)

Germain Ifedi, Chicago Bears (Texas A,amp;M)

Kingsley Keke, Green Bay Packers (Texas A,amp;M)

Christian Kirk, Arizona Cardinals (Texas A,amp;M)

Josh Lambo, Jacksonville Jaguars (Texas A,amp;M)

Justin Madubuike, Baltimore Ravens (Texas A,amp;M)

Braden Mann, New York Jets (Texas A,amp;M)

Jake Matthews, Atlanta Falcons (Texas A,amp;M)

Erik McCoy, New Orleans Saints (Texas A,amp;M)

Von Miller, Denver Broncos (Texas A,amp;M)

Damontre Moore, Seattle Seahawks (Texas A,amp;M)

Don Muhlbach, Detroit Lions (Texas A,amp;M)

Cedric Ogbuehi, Seattle Seahawks (Texas A,amp;M)

Damion Ratley, New York Giants (Texas A,amp;M)

Josh Reynolds, Los Angeles Rams (Texas A,amp;M)

Ricky Seals-Jones, Kansas City Chiefs (Texas A,amp;M)

Jace Sternberger, Green Bay Packers (Texas A,amp;M)

Ryan Tannehill, Tennessee Titans (Texas A,amp;M)

Armani Watts, Kansas City Chiefs (Texas A,amp;M)

Trayveon Williams, Cincinnati Bengals (Texas A,amp;M)

Brandon Williams, New York Giants (Texas A,amp;M)

Donovan Wilson, Dallas Cowboys (Texas A,amp;M)

Khari Blasingame, Tennessee Titans (Vanderbilt)

Oren Burks, Green Bay Packers (Vanderbilt)

Adam Butler, New England Patriots (Vanderbilt)

Zach Cunningham, Houston Texans (Vanderbilt)

Casey Hayward Jr. , Los Angeles Chargers (Vanderbilt)

Tre Herndon, Jacksonville Jaguars (Vanderbilt)

Spencer Pulley, New York Giants (Vanderbilt)

Trent Sherfield, Arizona Cardinals (Vanderbilt)

Justin Skule, San Francisco 49ers (Vanderbilt)

Ke’Shawn Vaughn, Tampa Bay Buccaneers (Vanderbilt)

Stephen Weatherly, Carolina Panthers (Vanderbilt)

Joejuan Williams, New England Patriots (Vanderbilt)