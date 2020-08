SEC teams earn WCGA academic honors

SEC Staff

All eight SEC gymnastics programs completed the 2019-20 academic year with a team GPA of 3.3 or higher and 92 student-athletes within the conference were named Academic All-Americans by the Women’s Collegiate Gymnastics Association (WCGA).

“The academic success of the women’s collegiate gymnastics programs across the country truly exemplifies the commitment to excellence in the classroom,” Kerrie Turner, WCGA president and head coach at Bowling Green, said. “Despite the adversity faced during the COVID 19 pandemic, the student-athletes and teams continued to stay focused on the opportunity to learn and grow regardless of the in-person or remote educational environments. The accolades earned are a testament to the dedication, commitment, and incredible work ethic fostered within our member programs.”

2019-20 WCGA Team GPA Rankings

18. Kentucky

26. Florida

32. Alabama

33. Arkansas

47. Missouri

57. Auburn

67. LSU

69. Georgia

2019-20 WCGA Academic All-Americans

Alabama

Luisa Blanco

Ella Burgess

Maddie Desch

Kylie Dickson

Makarri Dogette

Jensie Givens

Lexi Graber

Griffin James

Bailie Key

Alonza Klopfer

Shea Mahoney

Sania Mitchell

Shallon Olsen

Macy Orosco

Matilyn Waligora

Arkansas

Sophia Carter

Katarina Derrick

Amanda Elswick

Kiara Gianfagna

Kennedy Hambrick

Madison Hickey

Sydney Laird

Bailey Lovett

Carissa Patton

Kirby Rathjen

Claire Rogers

Jessica Yamzon

Auburn

Katie Becker

Aria Brusch

Molly Frack

Kendal Moss

Morgan Oldham

Elise Panzner

Neide Sabados

Emma Slappey

Ashley Smith

Cassandra Stevens

Anna Sumner

Sydney Wrighte

Florida

Sierra Alexander

Alyssa Baumann

Meagan Chant

Leah Clapper

Jazmyn Foberg

Rachel Gowey

Amelia Hundley

Nya Reed

Savannah Schoenherr

Megan Skaggs

Halley Taylor

Trinity Thomas

Georgia

Alexa Al-hameed

Sterlyn Austin

Amanda Cashman

Haley De Jong

Loule Hattaway

Marissa Oakley

Jordyn Pederson

Alyssa Perez-Iugones

Megan Roberts

Kentucky

Raina Albores

Josephine Angeny

Madison Averett

Makenna Clarke

Kaitlin Deguzman

Anna Haigis

Mackenzie Harman

Kassidy Howell

Mollie Korth

Alaina Kwan

Ashlyn Laclair

Shealyn Luksik

Katherine Marianos Megan Monfredi

Hailey Poland

Allison Snyder

Raena Worley

LSU

Rebecca D’Antonio Olivia Gunter

Ashlyn Kirby

Madison Rau

Kamryn Ryan

Caitlin Smith

Missouri

Kambrie Brandt

Chelsey Christensen

Lauren Clevenger

Helen Hu

Adalayna Hufendiek

Anna McGee

Morgan Porter

Sienna Schreiber

Alisa Sheremeta

