Six SEC teams ranked in preseason Coaches Poll

SEC Staff

Photo: Lance King | Getty Images

Six SEC football programs were ranked within the top 15 of the 2020 Preseason Amway Coaches Poll Top 25.

Preseason Amway Coaches Poll Rank School (Record) Points Final Rank (2019) First-Place Votes 1 Clemson (14-1) 1,589 2 38 2 Ohio State (13-1) 1,555 3 17 3 Alabama (11-2) 1,495 8 4 4 Georgia (12-2) 1,345 4 0 5 LSU (15-0) 1,330 1 6 6 Oklahoma (12-2) 1,315 6 0 7 Penn State (11-2) 1,199 9 0 8 Florida (11-2) 1,176 7 0 9 Oregon (12-2) 1,164 5 0 10 Notre Dame (11-2) 1,012 11 0 11 Auburn (9-4) 898 14 0 12 Wisconsin (10-4) 887 13 0 13 Texas A,amp;M (8-5) 807 NR 0 14 Texas (8-5) 703 NR 0 15 Michigan (9-4) 687 19 0 16 Oklahoma State (8-5) 524 NR 0 17 USC (8-5) 521 NR 0 18 Minnesota (11-2) 494 10 0 19 North Carolina (7-6) 415 NR 0 20 Utah (11-3) 241 16 0 21 UCF (10-3) 232 24 0 22 Cincinnati (11-3) 229 21 0 23 Iowa (10-3) 204 15 0 24 Virginia Tech (8-5) 143 NR 0 25 Iowa State (7-6) 135 NR 0

Others receiving votes: Boise State (12-2) 111; Tennessee (8-5) 111; Arizona State (8-5) 88; Kentucky (8-5) 73; Memphis (12-2) 71; Baylor (11-3) 66; Washington (8-5) 65; Louisville (8-5) 62; Miami (Fla.) (6-7) 58; Appalachian State (13-1) 31; Navy (11-2) 17; Virginia(9-5) 13; Air Force (11-2) 12; Mississippi State (6-7) 9; TCU (5-7) 7; Washington State (6-7) 6; California (8-5) 5; Tulane (7-6) 5; Louisiana-Lafayette (11-3) 3; Nebraska (5-7) 3; SMU (10-3) 3; Stanford (4-8) 2; Duke (5-7) 1; Indiana (8-5) 1 Kansas State (8-5) 1; Pittsburgh (8-5) 1.