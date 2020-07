Bruins reveal training camp roster

The Bruins on Saturday evening announced their roster for training camp, which will begin Monday.

FORWARDS

Patrice Bergeron, Anders Bjork, Anton Blidh, Paul Carey, Charlie Coyle, Jake DeBrusk, Trent Frederic, Ondrej Kase, David Krejci, Sean Kuraly, Karson Kuhlman, Par Lindholm, Brad Marchand, Joakim Nordstrom, David Pastrnak, Nick Ritchie, Zach Senyshyn, Jack Studnicka, and Chris Wagner.

The boys are back.#NHLBruins pic.twitter.com/wK5SWTvIrZ — Boston Bruins (@NHLBruins) July 11, 2020

DEFENSEMEN

Brandon Carlo, Zdeno Chara, Connor Clifton, Matt Grzelcyk, Torey Krug, Jeremy Lauzon, Charlie McAvoy, John Moore, Urho Vaakanainen, and Jakub Zboril.

GOALTENDERS

Jaroslav Halak, Max Lagace, Tuukka Rask, and Dan Vladar.