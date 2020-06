Dream House Celebrity Do you like more Quiz

/ * # sourceMappingURL = subbuzzes.39f0390ed733420db94b.css.map * /. subbuzz-quiz__question-image-revel, .subbuzz-quiz__unreveal-link, .subbuzz-quiz__reveal {display: none} .js-subbuzz-quiz__reveal-headline. -subbuzz-quiz__reveal-anchor {schema: none} .subbuzz-quiz__question-header {display: block; width: 100%; - webkit-padding-start: 0; padding-inline-start: 0; -webkit-padding-end: 0; padding-inline-end: 0} .subbuzz-quiz__question - visible-reveal .subbuzz-quiz__question-image-reveal {display: block} .subbuzz-quiz__question - visible-reveal .subbuzz-quiz__unreveal-link {show: block} .subbuzz -quiz__question - visible-reveal .subbuzz-quiz__reveal-link {display: none} .subbuzz-quiz__question - visible-reveal .subbuzz-quiz__reveal {display: block} .subbuzz-quiz__question - visible-reveal .subbuzz-quiz__question - with-unreveal .subbuzz-quiz__question-image {display: none} .subbuzz-quiz__question - with-unreveal.subbuzz-quiz__question - disabled .subbuzz-quiz__reveal {display: block} .subbuzz-quiz__result- icon {width: 20px; height: 20px}. subbuzz-quiz__result-icon.svg-green {fill: # 68af15} .subbuzz-quiz__result-icon.svg-red {fill: # e32} .subbuzz-quiz__answer-response {margin-bottom: .5rem; font-weight: 600; font-size: 1,375rem} @media (min-width: 52rem) {. subbuzz-quiz__answer-response {font-size: 1.75rem}}. subbuzz-quiz__question - incorrect .subbuzz-quiz__answer-response - correct, .subbuzz-quiz__question - correct .subbuzz-quiz__answer-response - incorrect {display: none} .subbuzz-quiz__question-image .subbuzz-quiz__img, .subbuzz-quiz__reveal .subbuzz -quiz__img {width: 100%}. subbuzz-quiz__reveal {border: 1px solid rgba (0,0,0,0.1); padding: 1rem} @media (min-width: 40rem) {. subbuzz-quiz__reveal {padding: 1.5rem}} @ media (min-width: 52rem) {.subbuzz-quiz__reveal {padding: 2rem}}. subbuzz-quiz__reveal .subbuzz-quiz__img-and-source {margin-bottom: .25rem} .subbuzz-quiz__reveal .subbuzz-quiz__badge .fill-green {background-color: # 68af15} .subbuzz-quiz__reveal .subbuzz-quiz__badge .fill- red {background-color: # e32} .subbuzz-quiz__reveal .media__credit {font-size: .75rem; font-family: "Proxima Nova,quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font style: italic; color: # 666; screen: block; relative position; z-index: 100} .subbuzz-quiz__reveal .subbuzz-quiz__question-reveal-header {color: # 222; font-weight: 600; margin-bottom: .25rem} .subbuzz-quiz__question - ad.loaded {margin-bottom: 2rem} .tile {position: relative; overflow: hidden; font-family: "Proxima Nova,quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.1; font-weight: 800; word-wrap: normal; word-break: initial; border-radius: 3px; text-align: center}. quiz-v3-question .tile {display: -webkit-box; display: -ms-flexbox; display: flex; -webkit-box-pack: center; -ms-flex-pack: center; justify-content: center; -webkit-box-align: center; -ms-flex-align: center; align-items: center; min-height: 118px} @media (min-width: 40rem) {. quiz-v3-question .tile {min -height: 257px}}. quiz-v3-question .tile - text {margin-bottom: 0; padding: 10px; line-height: 1.1} .quiz-v3-question .tile - bg-image .tile- -text {z-index: 3; margin: 0; line-height: 1.1} .quiz-v3-question .tile - bg-image .tile - image {width: 100%; height: 100%; position: absolute; -o-object-fit: cover; object-fit: cover; left: 0; top: 0} .quiz-v3-answer .tile .tile - text {position: absolute; z-index: 3; margin: 0; padding-right: 10px; padding-left: 10px; width: 100%; height: 100%; up: 0; left: 0; screen: -webkit-box; screen: -ms-flexbox; screen: flex; -webkit-box-pack: center; -ms-flex-pack: center; justify-content: center; -webkit-box-align: center; -ms-flex-align: center; align-items: center; line-height: 1.1} .quiz-v3-answer .tile .tile - image {display: block; position: absolute; width: 100%; height: 100%; top: 50%; left: 50%; - webkit-transform: translate3d (-50%, -50%, 0); transform: translate3d (-50%, -50%, 0); - o-object-fit: cover; object-fit: cover; z-index: 2} .quiz-v3-answer .tile: before {content: ""; display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 71%; position: relative; z-index: 1}. quiz-v3-answer .tile - short: before {padding-bottom: 35%}. quiz-v3-answer .tile - square: before {padding-bottom: 100%}. bpage - legacy-format #classify -quiz div (id ^ = question) ul li: hover .quiz-v3-answer .tile img, .bpage - legacy-format # classify-quiz div (id ^ = question) ul li: not (.subbuzz-quiz__answer - credit-focus): focus-inside .quiz-v3-answer .tile img, .subbuzz-quiz__question: not (.subbuzz-quiz__question --deactivated) .subbuzz-quiz__answer: hover: not (. subbuzz-quiz__answer - selected) .quiz-v3-answer .tile img, .subbuzz-quiz__question: not (.subbuzz-quiz__question - disabled) .subbuzz-quiz__answer: focus-inside: not (.subbuzz-quiz__answer - selected) .quiz -v3-answer .tile img {-webkit-transform: translate3d (-50%, -50%, 0) scale (1.05); transform: translate3d (-50%, -50%, 0) scale (1.05); - webkit-transition-duration: .2s; -o-transition-duration: .2s; transition-duration: .2s; -webkit-transition-timing- function: cubic bezier (0, 0.73, 0.31, 1.67); - transition timing function or: cubic bezier (0, 0.73, 0.31, 1.67); transition timing function: cubic bezier (0, 0.73, 0.31, 1.67)}. Bpage - legacy-format # classify-quiz div (id ^ = question) ul li: hover .quiz-v3-answer .tile p, .bpage - legacy-format # classify-quiz div (id ^ = question) ul li: not (.subbuzz-quiz__answe r - credit-focused): focus-inside .quiz-v3-response .tile p, .subbuzz-quiz__question: not (.subbuzz-quiz__question - disabled) .subbuzz-quiz__answer: hover: no ( .subbuzz-quiz__answer- -seleccionado) .quiz-v3-answer .tile p, .subbuzz-quiz__question: not (.subbuzz-quiz__question - desactivado) .subbuzz-quiz__answer: focus-inside: not (.subbuzz-quiz__answer - seleccionado) .quiz- v3-respuesta .tile p {-webkit-transform: scale (1.05); - ms-transform: scale (1.05); transform: scale (1.05); - webkit-transición-duración: .2s; -o-transición-duración : .2s; transición-duración: .2s; -webkit-transition-timing-function: cubic-bezier (0, 0.73, 0.31, 1.67); - o-transition-timing-function: cubic-bezier (0, 0.73, 0.31, 1.67); función de sincronización de transición: cubic-bezier (0, 0.73, 0.31, 1.67)}. Subbuzz-quiz__answer {background-color: # f4f4f4; border: 1px solid rgba (0,0,0,0.1) ; cursor: puntero} .subbuzz__quiz-answers-list,gt; .subbuzz-quiz__answer {margin-bottom: .5rem} .subbuzz-quiz__answer-body {display: -webkit-box; display: -ms-flexbox; display: flex; - webkit-box-align: inicio; -ms -flex-align: start; align-items: flex-start; padding: .5rem} .subbuzz-quiz__answer-body: after {display: block; content: ""; position: absolute; right: 0; top: 0; ancho: 100%; altura: 100%} @ media (ancho mínimo: 40rem) {. subbuzz-quiz__answer-body {padding: 1rem}}. subbuzz-quiz__question - image .subbuzz-quiz__answer-body {padding: .25rem 0} @media (min-width: 40rem) {. Subbuzz-quiz__question - image .subbuzz-quiz__answer-body {padding: .5rem 0}}. Subbuzz-quiz__answer__text {-webkit-box-flex: 1; -ms- flex: 1; flex: 1; font-size: 1.125rem; margin-right: 1rem} .subbuzz-quiz__answer__count {font-weight: 600} .subbuzz-quiz__answer__count - image {padding: 3px 8px 1px; z-index: 2; arriba: -1px; izquierda: -1px; margen: 0; posición: absoluta; borde: 1px sólido # d9d8d8; fondo: # f2f2f2; altura de línea: 22px; color: # 8d8d8d} .subbuzz-quiz__answer__count - imagen > span {display: none} .subbuzz-quiz__checkbox {width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px; -ms-flex-negative: 0; flex-shrink: 0} .subbuzz-quiz__input: not (.text -input) {position: absolute; width: 0; height: 0; overflow: hidden} .subbuzz-quiz __check-square-o {display: none} .subbuzz-quiz__answer - seleccionado {background-color: # cfe3ff; color: # 222} .subbuzz-quiz__answer - seleccionado .subbuzz-quiz__check-square-o {display: block} .subbuzz-quiz__answer - seleccionado .subbuzz-quiz__square-o {display: none} .subbuzz-quiz__answer - correct {background-color: # 68af15} .subbuzz-quiz__answer - incorrecto {background-color: # e32} .subbuzz -quiz__answer - correcto, .subbuzz-quiz__answer - incorrecto {color: #fff} .subbuzz-quiz__answer - correcto .subbuzz-quiz__checkbox, .subbuzz-quiz__answer - incorrecto .subbuzz-quiz__checkbox {fill: #fff} .subbuzz -quiz__question--input .subbuzz-quiz__answer-response--wrong{display:none}.subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer,.subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer{opacity:.6;cursor: auto}.subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--selected,.subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--correct{opacity:1}.subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--wrong {opacity:.6}.subbuzz-quiz__gr oup{display:-webkit-box; display:-ms-flexbox;display:flex;margin-left:-.5rem;margin-bottom:.5rem}.subbuzz-quiz__group .quiz-media__image{display:block}.subbuzz-quiz__group .subbuzz-quiz__answer__text{word-wrap:break-word;overflow:hidden;max-width:100%}.subbuzz-quiz__group .media__credit{overflow:hidden;-o-text-overflow:ellipsis;text-overflow:ellipsis;margin-top:.5rem}.subbuzz-quiz__group .subbuzz-quiz__answer{margin-left:.5rem;padding:.25rem}@media (min-width: 40rem){.subbuzz-quiz__group .subbuzz-quiz__answer{padding:.5rem}}.subbuzz-quiz__group-grid--2,gt;.subbuzz-quiz__answer{width:50%}.subbuzz-quiz__group-grid--3,gt;.subbuzz-quiz__answer{font-size:.875rem;width:calc(33.33% - .5rem)}.subbuzz-quiz__answer .quiz-media__image{width:100%}.subbuzz-quiz--poll .subbuzz-quiz__sharing{border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);padding:1rem;display:none;padding-bottom:1.25rem}.subbuzz-quiz--poll .js-subbuzz-quiz__poll-results,.subbuzz-quiz--poll .js-subbuzz-quiz__question{outline:none}.button.subbuzz-quiz__poll -link--go-back,.subbuzz -quiz__poll-link--go-back-link{display:none !important}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-result-image{-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-result-data{-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-result-wrapper{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;padding:.5rem;width:100%}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-bar-outer{width:auto;margin:5px 0 8px;height:23px}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-percentage{width:auto;float:none;color:#0f65ef}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-votes{margin-left:0;position:absolute}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-answer-text{margin-left:0;font-size:14px}.subbuzz-quiz__poll-result -image{height:80px}.su bbuzz-quiz__poll-result-image .subbuzz-quiz__img{height:80px;width:auto;margin:0}.subbuzz-quiz__poll-votes--plural .subbuzz-quiz__poll-votes-plural{display:inline}.subbuzz-quiz__poll-votes--plural .subbuzz-quiz__poll-votes-one{display:none}.subbuzz-quiz__poll-votes-one{display:inline}.subbuzz-quiz__poll-votes-plural{display:none}.subbuzz-quiz__poll-bar-outer{width:130px;height:15px;margin:8px 0 0;border:1px solid #0f65ef}.subbuzz-quiz__poll-bar-inner{-webkit-transition:width 0.6s ease-out 0.5s;-o-transition:width 0.6s ease-out 0.5s;transition:width 0.6s ease-out 0.5s;width:0;background-color:#0f65ef}.subbuzz-quiz__poll-answer-text{max-width:160px;word-wrap:break-word;clear:both}.subbuzz-quiz__poll-thanks-checkbox{width:30px;height:30px}.subbuzz-quiz__poll-result--selected .subbuzz-quiz__poll-result-wrapper{background:rgba(255,246,0,0.4);-webkit-transition:background 0.5s ease-in-out 0.5s;-o-transition:background 0.5s ease-in-out 0.5s;transition:background 0.5s eas e-in-out 0.5s}.subbuz z-quiz__poll-votes{float:left;margin-left:135px;line-height:30px;font-size:.75rem;position:static}.subbuzz-quiz__poll-percentage{width:80px;float:left;font-size:1.75rem;line-height:1;color:#0f65ef}.subbuzz-quiz__poll-bar-outer,.subbuzz-quiz__poll-answer-text{margin-left:80px}.subbuzz-quiz--preview .go-back__link-arrow{width:8px;height:8px;fill:#0f65ef;margin-bottom:2px}.subbuzz-quiz--preview .subbuzz-quiz__question{display:none}.subbuzz-quiz--preview .subbuzz-quiz__poll-link--preview{display:none !important}.subbuzz-quiz--preview .button.subbuzz-quiz__poll-link--go-back{display:inline-block !important}.subbuzz-quiz--preview .subbuzz-quiz__poll-link--go-back-link{display:none !important}@media (min-width: 52rem){.subbuzz-quiz--preview .button.subbuzz-quiz__poll-link--go-back{display:none !important}.subbuzz-quiz--preview .subbuzz-quiz__poll-link--go-back-link{display:inline-block !important}}.subbuzz-quiz--complete .subbuzz-quiz__question,.subbuzz-quiz--complete .su bbuzz-quiz__poll-lin k--preview{display:none !important}.subbuzz-quiz--hide-answer-titles .subbuzz-quiz__question--image .subbuzz-quiz__answer__text{display:none}.subbuzz-quiz--hide-poll-question-titles .subbuzz__title--question{display:none}.subbuzz-quiz__poll-results--display-vote-count .subbuzz-quiz__poll-votes{display:block}@media (min-width: 40rem){.view-results__text,.go-back__text{text-decoration:underline}.subbuzz-quiz__poll-bar-outer{width:369px;height:26px;margin:4px 0 0}.subbuzz-quiz__poll-answer-text{width:369px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-percentage{width:100px;font-size:45px;line-height:45px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-votes{font-size:1rem;margin-left:400px;line-height:40px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-bar-outer,.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-answer-text{margin-left:125px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-answer-text{margin-top:14px}.subbuzz-quiz__poll-result- -image .subbuzz-qui z__poll-result-image{display:block}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-bar-outer,.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-answer-text{margin-top:.5rem}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-answer-text{font-size:18px}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-percentage{font-size:45px;line-height:45px}.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-votes{font-size:1rem}}@media (min-width: 40rem){.subbuzz-quiz__poll-result-image{height:100px}.subbuzz-quiz__poll-result-image .subbuzz-quiz__img{height:100px}}@media (min-width: 52rem){.button.subbuzz-quiz__poll-link--preview{display:none !important}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-bar-outer{width:300px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-votes{margin-left:330px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-votes,.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-votes{font-size:.875rem}}@media (min-width: 64rem){ .subbuzz-quiz__pol l-result--text .subbuzz-quiz__poll-votes{margin-left:405px;line-height:40px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-bar-outer{width:369px}.subbuzz-quiz__poll-result--text .subbuzz-quiz__poll-votes,.subbuzz-quiz__poll-result--image .subbuzz-quiz__poll-votes{font-size:1rem}}.subbuzz-quiz__share-button{list-style-type:none}.subbuzz-quiz__share-button .popover-top{top:0;-webkit-transform:translate(-50%, -130%);-ms-transform:translate(-50%, -130%);transform:translate(-50%, -130%);left:50%}.subbuzz-quiz__share-button .fadeOut{-webkit-animation-delay:3s;animation-delay:3s;-webkit-animation-duration:.5s;animation-duration:.5s;-webkit-animation-name:fadeOut;animation-name:fadeOut}@-webkit-keyframes fadeOut{0%{opacity:1}100%{opacity:0}}@keyframes fadeOut{0%{opacity:1}100%{opacity:0}}.subbuzz-quiz__share-buttons{padding-left:0}.button--lineapp{background-color:#00c300 !important}.button--lineapp:not(.button--disabled):not(:disabled):hover{background-color:#009000 !i mportant}.button- -whatsapp{background-color:#43d854 !important}.button--whatsapp:not(.button--disabled):not(:disabled):hover{background-color:#28c039 !important}.subbuzz-quiz__giveup{visibility:hidden}.form-fieldset--error .subbuzz-quiz__giveup{visibility:visible;font-size:1rem;color:#0f65ef}.form-fieldset--error .subbuzz-quiz__input{outline:none}.form-fieldset--error .subbuzz-quiz__input.text-input{border-color:#e32}.form-fieldset--error .subbuzz-quiz__input:disabled{opacity:.3 !important}.form-fieldset--success .subbuzz-quiz__input{border-color:#68af15 !important}.form-fieldset--success .subbuzz-quiz__input:disabled{opacity:.3 !important}.subbuzz-quiz__input.text-input{background:#fff;font-size:1rem;line-height:1.5rem;padding:.5rem .75rem;border:1px solid rgba(0,0,0,0.2)}.subbuzz-quiz__input:disabled{opacity:1 !important}.animated{-webkit-animation-duration:.8s;animation-duration:.8s;-webkit-animation-fill-mode:both;animation-fill-mode:both}.shake{-webkit-animation:guess-shake 150ms 2 linear;animatio n:guess-shake 150ms 2 linear}.slide-in-down{-webkit-animation-name:giveup-display;animation-name:giveup-display}@-webkit-keyframes guess-shake{0%{-webkit-transform:translate(7px, 0);transform:translate(7px, 0)}50%{-webkit-transform:translate(-7px, 0);transform:translate(-7px, 0)}100%{-webkit-transform:translate(0, 0);transform:translate(0, 0)}}@keyframes guess-shake{0%{-webkit-transform:translate(7px, 0);transform:translate(7px, 0)}50%{-webkit-transform:translate(-7px, 0);transform:translate(-7px, 0)}100%{-webkit-transform:translate(0, 0);transform:translate(0, 0)}}@-webkit-keyframes giveup-display{0%{-webkit-transform:translate(0, -100%);transform:translate(0, -100%)}100%{-webkit-transform:translate(0, 0);transform:translate(0, 0)}}@keyframes giveup-display{0%{-webkit-transform:translate(0, -100%);transform:translate(0, -100%)}100%{-webkit-transform:translate(0, 0);transform:translate(0, 0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-pop-in{0%{-webkit-transform:scale(0.25) transl ateZ(0);transfor m:scale(0.25) translateZ(0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translateZ(0);transform:scale(1) translateZ(0);opacity:1}}@keyframes quiz-answer-pop-in{0%{-webkit-transform:scale(0.25) translateZ(0);transform:scale(0.25) translateZ(0)}100%{-webkit-transform:scale(1) translateZ(0);transform:scale(1) translateZ(0);opacity:1}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-top{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(0, -50px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(0, -50px) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-top{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(0, -50px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(0, -50px) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-top-right{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(35px, -35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(35px, -35px) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-top-right{50%{opacity:1}100%{opacit y:0;-webkit-tra nsform:translate(35px, -35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(35px, -35px) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-right{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(50px, 0) translateZ(0) scale(0);transform:translate(50px, 0) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-right{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(50px, 0) translateZ(0) scale(0);transform:translate(50px, 0) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-bottom-right{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(35px, 35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(35px, 35px) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-bottom-right{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(35px, 35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(35px, 35px) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-bottom{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-w ebkit-transfor m:translate(0, 50px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(0, 50px) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-bottom{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(0, 50px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(0, 50px) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-bottom-left{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(-35px, 35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(-35px, 35px) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-bottom-left{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(-35px, 35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(-35px, 35px) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-left{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(-50px, 0) translateZ(0) scale(0);transform:translate(-50px, 0) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-left{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:tran slate(-50px, 0) translateZ(0) scale(0);transform:translate(-50px, 0) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-correct-explode-top-left{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(-35px, -35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(-35px, -35px) translateZ(0) scale(0)}}@keyframes quiz-answer-correct-explode-top-left{50%{opacity:1}100%{opacity:0;-webkit-transform:translate(-35px, -35px) translateZ(0) scale(0);transform:translate(-35px, -35px) translateZ(0) scale(0)}}@-webkit-keyframes quiz-answer-incorrect-shake{10%,90%{-webkit-transform:translate3d(-1px, 0, 0);transform:translate3d(-1px, 0, 0)}20%,80%{-webkit-transform:translate3d(2px, 0, 0);transform:translate3d(2px, 0, 0)}30%,50%,70%{-webkit-transform:translate3d(-4px, 0, 0);transform:translate3d(-4px, 0, 0)}40%,60%{-webkit-transform:translate3d(4px, 0, 0);transform:translate3d(4px, 0, 0)}}@keyframes quiz-answer-incorrect-shake{10%,90%{-webkit-transform:translate3d(-1px, 0, 0);transform:translate3d(-1px , 0, 0)}20%, 80%{-webkit-transform:translate3d(2px, 0, 0);transform:translate3d(2px, 0, 0)}30%,50%,70%{-webkit-transform:translate3d(-4px, 0, 0);transform:translate3d(-4px, 0, 0)}40%,60%{-webkit-transform:translate3d(4px, 0, 0);transform:translate3d(4px, 0, 0)}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__group .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__group .subbuzz-quiz__answer__text{padding:.5rem}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer{padding:0 !important;border-radius:4px;overflow:hidden;-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(173,168,168,0.1);box-shadow:0 1px 1px rgba(173,168,168,0.1);border:1px solid #f4f4f4;background-color:#fff}.bpage --legacy-fo rmat #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__text{padding-bottom:.5rem !important}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-t ext-box,.b page--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.bpage--legacy-format #classify- quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li inp ut:checke d+label,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.subbuzz-quiz --answer -style-v2 .bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personalit y .subb uzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-attribution,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--with-text-box,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li input:checked+label,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li .subbuzz-quiz--answer-style-v2 input:checked+label{background-color:#0f65ef;color:#fff}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#clas sify-q uiz .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__media,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-text .subbuzz-quiz__answer__media,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-text-box .subbuzz-quiz__answer__media,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__media,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-text .subbuzz-quiz__answer__media,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-text-box .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--with-text .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-qui z--pe rsonality .subbuzz-quiz__answer--with-text-box .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--with-text .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--with-text-box .subbuzz-quiz__answer__media{border-bottom:1px solid #f4f4f4}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--personality#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__answer__media,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--personality .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__answer__media{border-bottom-color:transparent}.bpage--legac y-fo rmat .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only:hover,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only:hover,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within{background-color:#fff;color:#0f65ef}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selecte d . subbuzz-quiz__answer__media{border-bottom-color:transparent}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__checkbox,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__checkbox{z-index:200;top:12px;left:12px;width:20px;height:20px}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__checkbox,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__checkbox{top:14px;left:14px;width:24px;height:24px}}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__checkbox--unchecked,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__checkbox--unchecked{display:block;width:100%;height:100%;border:2px solid #fff;border-radius:3px;-webkit-box-shadow:0 0 4px 1px rgba(34,34,34,0.2);box-shadow:0 0 4px 1px rgba(34,34,34,0.2)}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__checkbox--unchecked,.s ub buzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__checkbox--unchecked{-webkit-box-shadow:0 0 0 0 transparent;box-shadow:0 0 0 0 transparent;border:2px solid #ccc}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__checkbox--checked,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__checkbox--checked{display:none;width:16px;height:16px;-webkit-animation:quiz-answer-pop-in 0.3s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8) both;animation:quiz-answer-pop-in 0.3s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8) both;-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__checkbox--checked,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__checkbox--checked{width:20px;height:20px}}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__checkbox__icon,.subbuzz-quiz--answ e r-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__checkbox__icon{height:16px;width:16px}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__checkbox__icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__checkbox__icon{width:18px;height:18px}}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__checkbox,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__checkbox{border:2px solid #0f65ef;background-color:#0f65ef;border-radius:3px;-webkit-box-shadow:0 0 4px 1px rgba(34,34,34,0.2);box-shadow:0 0 4px 1px rgba(34,34,34,0.2);-webkit-animation:quiz-answer-pop-in 0.3s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8) both;animation:quiz-answer-pop-in 0.3s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8) both;-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1)}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz- quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__checkbox--unchecked,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__checkbox--unchecked{display:none}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__checkbox--checked,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__checkbox--checked{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__checkbox,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__checkbox{-webkit-box-shadow:0 0 0 0 transparent;box-shadow:0 0 0 0 transparent;border:2px solid #0f65ef}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--t ext-only),.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--text-only){background-color:#0f65ef}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--text-only) .quiz-media__image-wrapper:before,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--text-only) .quiz-media__image-wrapper:before{content:"";display:block;position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;background:rgba(0,0,0,0.2);-webkit-transition:background .15s;-o-transition:background .15s;transition:background .15s;z-index:100}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--text-only) .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--text-only) .subbuzz-quiz__answer-bord e r{-webkit-transition:opacity .15s, -webkit-box-shadow .15s;transition:opacity .15s, -webkit-box-shadow .15s;-o-transition:box-shadow .15s, opacity .15s;transition:box-shadow .15s, opacity .15s;transition:box-shadow .15s, opacity .15s, -webkit-box-shadow .15s;-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 5px #0f65ef;box-shadow:inset 0 0 0 5px #0f65ef;top:0;left:0}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--text-only) .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--selected:not(.subbuzz-quiz__answer--text-only) .subbuzz-quiz__answer-border{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 8px #0f65ef;box-shadow:inset 0 0 0 8px #0f65ef}}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--checklist#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__checkbox,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--checklist .subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__checkbox {m argin-left:1rem}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--poll#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--poll#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only:hover,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--poll#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--poll .subbuzz-quiz__answer--text-only,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--poll .subbuzz-quiz__answer--text-only:hover,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--poll .subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within{background-color:#0f65ef;color:#fff}@media (min-width: 52rem){.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--poll#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only,.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--poll#classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only:hover .subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--poll .subbuzz-quiz__answer--text-only,.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--poll .s ubb uzz-quiz__answer--text-only:hover .subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within{background-color:#fff;color:#222}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__credit,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__credit{opacity:.75;color:#fff}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__credit a,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__credit a{color:#fff}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__credit a:hover,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--selected .subbuzz-quiz__credit a:hover{color:#ccc}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__credit,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__credit{display:none !important}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2{display :blo ck !important;padding:.5rem;padding-top:0;margin-top:0;color:#666;opacity:.75}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2 a,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2 a{color:#666}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2 a:hover,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2 a:focus,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2 a:hover,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2 a:focus{color:#222}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer-body,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer-body{padding:0 !important;margin:0}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li label,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li label,.bpage--legacy-format #classify-quiz di v(id^ =question) ul li .subbuzz-quiz--answer-style-v2 label,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer__text{padding:1rem;margin:0}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer__media{margin-bottom:0 !important}@media (min-width: 52rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__group .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__group .subbuzz-quiz__answer__text{padding:1rem}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__credit--answer-style-v2{padding:1rem;padding-top:0}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--with-attribution .subbuzz-quiz__answer__text{padding-bottom:.5rem !important}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li,.bpage--legacy-format #classify -quiz .subbuzz-quiz__answer,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer{-webkit-transition:-webkit-box-shadow .15s;transition:-webkit-box-shadow .15s;-o-transition:box-shadow .15s;transition:box-shadow .15s;transition:box-shadow .15s, -webkit-box-shadow .15s;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:hover,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer:hover,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:hover,.bpage--legacy-format #classif y-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li:hover,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer:hover,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within{-webkit-transition:-webkit-box-shadow .25s;transition:-webkit-box-shadow .25s;-o-transition:box-shadow .25s;transition:box-shadow .25s;transition:box-shadow .25s, -webkit-box-shadow .25s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-media__image-wrapper,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .quiz-media__image-wrapper{-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer .quiz-media__image,.bpage--legacy-format #cl assify -quiz .subbuzz-quiz__question--text .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer .quiz-media__image,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--text .subbuzz-quiz__answer__text{-webkit-transform:scale(1, 1);-ms-transform:scale(1, 1);transform:scale(1, 1);-webkit-transition:-webkit-transform .2s ease;transition:-webkit-transform .2s ease;-o-transition:transform .2s ease;transition:transform .2s ease;transition:transform .2s ease, -webkit-transform .2s ease}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer__media,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer__media{overflow:hidden}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:hover,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:hover:not(.subbuzz-quiz__answer--s elected ),.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:focus-within:not(.subbuzz-quiz__answer--selected):not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused),.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:hover,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li:hover,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:hover:not(.subbuzz-quiz__answer--selected),.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer :focus-w ithin:not(.subbuzz-quiz__answer--selected):not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused){background-color:#fff;-webkit-box-shadow:0 0 3px 3px rgba(173,168,168,0.1);box-shadow:0 0 3px 3px rgba(173,168,168,0.1);opacity:1;cursor:pointer}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:hover .quiz-media__image,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within .quiz-media__image,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:hover:not(.subbuzz-quiz__answer--selected) .quiz-media__image,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:focus-within:not(.subbuzz-quiz__answer--selected):not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused) .quiz-media__image,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:hover .quiz-media__ima ge,.bpage --legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li:hover .quiz-media__image,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within .quiz-media__image,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul .subbuzz-quiz--answer-style-v2 li:not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused):focus-within .quiz-media__image,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:hover:not(.subbuzz-quiz__answer--selected) .quiz-media__image,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:focus-within:not(.subbuzz-quiz__answer--selected):not(.subbuzz-quiz__answer--credit-focused) .quiz-media__image{-webkit-transform:scale(1.05, 1.05);-ms-transform:scale(1.05, 1.05);transform:scale(1.05, 1.05);-webkit-transition-duration:.2s;-o-tr ansition-d uration:.2s;transition-duration:.2s;-webkit-transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0.73, 0.31, 1.67);-o-transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0.73, 0.31, 1.67);transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0.73, 0.31, 1.67)}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--text:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:hover:not(.subbuzz-quiz__answer--selected) .subbuzz-quiz__answer__text,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--text:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:focus-within:not(.subbuzz-quiz__answer--selected) .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--text:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:hover:not(.subbuzz-quiz__answer--selected) .subbuzz-quiz__answer__text,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--text:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer:focus-within:not(.subbuzz-q uiz__answer --selected) .subbuzz-quiz__answer__text{-webkit-transform:scale(1.01, 1.01);-ms-transform:scale(1.01, 1.01);transform:scale(1.01, 1.01);-webkit-transition-duration:.2s;-o-transition-duration:.2s;transition-duration:.2s;-webkit-transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0.73, 0.31, 1.67);-o-transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0.73, 0.31, 1.67);transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0.73, 0.31, 1.67)}.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--poll#classify-quiz .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer--text-only:hover:not(.subbuzz-quiz__answer--selected),.bpage--legacy-format .subbuzz-quiz--poll#classify-quiz .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within:not(.subbuzz-quiz__answer--selected),.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--poll .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer--text-only:hover:not(.subbuzz-quiz __answer--se lected),.subbuzz-quiz--answer-style-v2.subbuzz-quiz--poll .subbuzz-quiz__question:not(.subbuzz-quiz__question--deactivated) .subbuzz-quiz__answer--text-only:focus-within:not(.subbuzz-quiz__answer--selected){background-color:#0f65ef;color:#fff}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer-border{top:0;left:0;width:100%;height:100%;z-index:100;-webkit-transition:-webkit-box-shadow .2s;transition:-webkit-box-shadow .2s;-o-transition:box-shadow .2s;transition:box-shadow .2s;transition:box-shadow .2s, -webkit-box-shadow .2s;background-color:rgba(0,0,0,0);-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 5px rgba(0,0,0,0);box-shadow:inset 0 0 0 5px rgba(0,0,0,0)}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer-border{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 8px rgba(0,0,0,0);box-shadow:inset 0 0 0 8px rgba(0,0,0,0)}}.bpage--legacy-format #c lassify-quiz .subbuzz-quiz__answer--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--correct{background-color:#68af15}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__answer-border{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 5px #68af15;box-shadow:inset 0 0 0 5px #68af15}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__answer-border{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 8px #68af15;box-shadow:inset 0 0 0 8px #68af15}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--wrong,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--wrong{background-color:#e32}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuz z-quiz__answe r-border{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 5px #e32;box-shadow:inset 0 0 0 5px #e32}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__answer-border,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__answer-border{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 8px #e32;box-shadow:inset 0 0 0 8px #e32}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--correct,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--wrong,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--wrong{color:#fff}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge{z-index:100;top:18px;left:18px}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge{top:30px;left:30px}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz_ _badge--correct,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge--incorrect,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge--incorrect{display:none}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle{position:absolute;height:10px;width:10px;left:3px;top:3px;padding:2px;opacity:0}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon{-webkit-animation:quiz-answer-pop-in 0.3s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8) both;animation:quiz-answer-pop-in 0.3s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8) both;-webkit-transform:scale(1);-ms-transform:scale(1);transform:scale(1);height:24px;width:24px;left:-4px;top:-4px}@media (m in-width: 40rem ){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon{height:40px;width:40px;left:-12px;top:-12px}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon__icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon__icon{position:absolute;height:16px;width:16px;top:50%;left:50%;-webkit-transform:translate(-50%, -50%);-ms-transform:translate(-50%, -50%);transform:translate(-50%, -50%)}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon__icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .subbuzz-quiz__badge-circle-icon__icon{height:24px;width:24px}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .fill-white,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .fill-white{background-color:#fff}.bpage--legac y-format #classi fy-quiz .subbuzz-quiz__badge .fill-green,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .fill-green{background-color:#68af15}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__badge .fill-red,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__badge .fill-red{background-color:#e32}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-text .subbuzz-quiz__badge,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--with-text .subbuzz-quiz__badge{top:18px;right:calc(-100% + 35px);left:auto}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-text.subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__answer-body,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--with-text.subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__answer-body,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--with-text.subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__answer-body,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--with-text.subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__a nswer-body{paddin g-right:30px !important}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer{-webkit-transition:opacity .15s, background-color .15s, color .15s, -webkit-box-shadow .15s;transition:opacity .15s, background-color .15s, color .15s, -webkit-box-shadow .15s;-o-transition:box-shadow .15s, opacity .15s, background-color .15s, color .15s;transition:box-shadow .15s, opacity .15s, background-color .15s, color .15s;transition:box-shadow .15s, opacity .15s, background-color .15s, color .15s, -webkit-box-shadow .15s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--selected,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__qu estion--deactivate d .subbuzz-quiz__answer--correct,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--selected,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--selected,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--selected,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--correct{opacity:1}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge--correct,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answ er--correct .subbuzz-quiz__badge--correct,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect{display:block}@media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none){.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge--correct .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.bpage--legacy-format #classif y-quiz .subbuzz-quiz __question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge--correct .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge--correct .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge--correct .subbuzz-quiz__badge-circle-icon,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__qu estion--answered .sub buzz-quiz__answer--wrong .subbuzz-quiz__badge--incorrect .subbuzz-quiz__badge-circle-icon{-webkit-transition:opacity .3s, -webkit-transform .3s;transition:opacity .3s, -webkit-transform .3s;-o-transition:opacity .3s, transform .3s;transition:opacity .3s, transform .3s;transition:opacity .3s, transform .3s, -webkit-transform .3s;-webkit-transition-timing-function:cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8);-o-transition-timing-function:cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8);transition-timing-function:cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 1.8);opacity:1;-webkit-transform:scale(1) translateZ(0);transform:scale(1) translateZ(0)}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--wrong .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__answer-border,.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--wrong .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge-circle-icon--correct,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--wrong .subbuzz-quiz__answer--correct . subbuzz-quiz__answer-b order,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--wrong .subbuzz-quiz__answer--correct .subbuzz-quiz__badge-circle-icon--correct{-webkit-animation-delay:.5s;animation-delay:.5s;-webkit-transition-delay:.5s;-o-transition-delay:.5s;transition-delay:.5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--wrong.subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer:not(.subbuzz-quiz__answer--correct),.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--wrong.subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer:not(.subbuzz-quiz__answer--correct),.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--wrong.subbuzz-quiz__question--deactivated .subbuzz-quiz__answer:not(.subbuzz-quiz__answer--correct),.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--wrong.subbuzz-quiz__question--answered .subbuzz-quiz__answer:not(.subbuzz-quiz__answer--correct){-webkit-animation-delay:.5s;animation-delay:.5s;-webkit-transition-delay:.5s;-o-tran sition-delay:.5s;transi tion-delay:.5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--wrong .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--wrong,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--wrong .subbuzz-quiz__answer--selected.subbuzz-quiz__answer--wrong{-webkit-animation:quiz-answer-incorrect-shake 0.5s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 0.97) both;animation:quiz-answer-incorrect-shake 0.5s cubic-bezier(0.36, 0.07, 0.19, 0.97) both;-webkit-animation-delay:0s !important;animation-delay:0s !important;-webkit-transition-delay:0s !important;-o-transition-delay:0s !important;transition-delay:0s !important}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--top,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--top{-webkit-animation:quiz-answer-correct-explode-top .5s;animation:quiz-answer-correct-explode-top .5s}.bpage--legacy-format # classify-quiz .subbuzz-q uiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--top-right,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--top-right{-webkit-animation:quiz-answer-correct-explode-top-right .5s;animation:quiz-answer-correct-explode-top-right .5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--right,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--right{-webkit-animation:quiz-answer-correct-explode-right .5s;animation:quiz-answer-correct-explode-right .5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--bottom-right,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--bottom-right{-webkit-animation:quiz-answer-correct-explode-bottom-right .5s;animation:quiz-answe r-correct-explode-bottom-right .5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--bottom,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--bottom{-webkit-animation:quiz-answer-correct-explode-bottom .5s;animation:quiz-answer-correct-explode-bottom .5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--bottom-left,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--bottom-left{-webkit-animation:quiz-answer-correct-explode-bottom-left .5s;animation:quiz-answer-correct-explode-bottom-left .5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--left,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct . explode-circle--left{-webk it-animation:quiz-answer-correct-explode-left .5s;animation:quiz-answer-correct-explode-left .5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--top-left,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__question--correct .subbuzz-quiz__answer--correct .explode-circle--top-left{-webkit-animation:quiz-answer-correct-explode-top-left .5s;animation:quiz-answer-correct-explode-top-left .5s}.bpage--legacy-format #classify-quiz .subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__badge,.subbuzz-quiz--answer-style-v2 .subbuzz-quiz__answer--text-only .subbuzz-quiz__badge{float:right;top:1.2em;left:-2em}.subbuzz-quiz__result-card .quiz-result__image-attribution a,.results-preview .quiz-result__image-attribution a{color:#757575}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-body,.results-preview .subbuzz-quiz__result-body{-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:column;fle x-direction:column}@media ( min-width: 40rem){.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-body,.results-preview .subbuzz-quiz__result-body{-webkit-box-orient:horizontal;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row}}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--desktop,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--desktop{min-width:18rem;margin-top:2rem}.subbuzz-quiz__result-card .gradient-card,.results-preview .gradient-card{background-image:-webkit-linear-gradient(47deg, #e40c78 0%, #e32 100%);background-image:-o-linear-gradient(47deg, #e40c78 0%, #e32 100%);background-image:linear-gradient(43deg, #e40c78 0%, #e32 100%)}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-title,.results-preview .subbuzz-quiz__result-title{color:#e40c78}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-buzz-title,.results-preview .subbuzz-quiz__result-buzz-title{color:#fff}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__button-retake,.results-preview .subbuzz-quiz__b utton-retake{color:#fff}@med ia all and (-ms-high-contrast: none), (-ms-high-contrast: active){.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__button-retake,.results-preview .subbuzz-quiz__button-retake{-ms-flex-preferred-size:170px;flex-basis:170px}}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__button-retake:focus,.results-preview .subbuzz-quiz__button-retake:focus{outline-color:#4d90fe;outline-offset:2px;outline-style:auto;outline-width:5px}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__button-retake,.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__button-next,.results-preview .subbuzz-quiz__button-retake,.results-preview .subbuzz-quiz__button-next{line-height:0;color:#fff}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__button-retake--bottom,.results-preview .subbuzz-quiz__button-retake--bottom{width:100%;padding-top:1rem}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__button-retake-svg,.results-preview .subbuzz-quiz__button-retake-svg{margin-bottom:2px;margin-right:2px}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__resul t-img-container,.results-prev iew .subbuzz-quiz__result-img-container{background:no-repeat center;background-size:cover;border-radius:0 3px 3px 0}@media (min-width: 40rem){.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-img-container,.results-preview .subbuzz-quiz__result-img-container{min-height:20rem;-webkit-box-flex:1;-ms-flex:1 1 auto;flex:1 1 auto;max-width:50%}}@media (max-width: 39.9rem){.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-img-container,.results-preview .subbuzz-quiz__result-img-container{background-image:none !important;max-height:20rem;overflow:hidden;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}}@media (min-width: 52rem){.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-img-container--shoppable,.results-preview .subbuzz-quiz__result-img-container--shoppable{max-width:16rem}}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-img,.results-preview .subbuzz-quiz__result-img{width:100%;max-height: 100%}@media (min-width: 40rem) {.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-img,.results-preview .subbuzz-quiz__result-img{width:100%;height:100%;-o-object-fit:cover;object-fit:cover}}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-content-container,.results-preview .subbuzz-quiz__result-content-container{padding:1rem;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;border-radius:0}@media all and (-ms-high-contrast: none), (-ms-high-contrast: active){.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-content-container,.results-preview .subbuzz-quiz__result-content-container{-ms-flex-preferred-size:400px;flex-basis:400px}}@media (max-width: 39.9rem){.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-img-container,.results-preview .subbuzz-quiz__result-img-container{max-width:100%;border-radius:0}}@media (min-width: 40rem){.subbuzz-quiz__result-card .quiz-result-logo,.results-preview .quiz-result-logo{margin-right:.5rem;vertical-a lign:middle;width:1rem;height:1 rem}}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-shoppable-button-wrapper,.results-preview .subbuzz-quiz__result-shoppable-button-wrapper{bottom:0;top:auto;width:100%}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__result-shoppable-button,.results-preview .subbuzz-quiz__result-shoppable-button{width:100%;border-radius:0 !important;white-space:normal !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button{background:none !important;border:1px solid #0f65ef !important;color:#0f65ef !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button:not(.button--disabled):not(:disabled):hover,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button:not(.button--disabled):not(:disabled):hover{background:#0f65ef !important;color:#fff !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button:not(.button-- disabled):not(:disabled):hover,gt;s vg,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button:not(.button--disabled):not(:disabled):hover,gt;svg{fill:#fff !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button,gt;svg,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button,gt;svg{fill:#0f65ef !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--facebook,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--facebook{border:1px solid #3b5998 !important;color:#3b5998 !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--facebook:not(.button--disabled):not(:disabled):hover,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--facebook:not(.button--disabled):not(:disabled):hover{background:#3b5998 !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--facebook,gt;svg,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shopp able .button--facebook,gt;svg{fill:# 3b5998 !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--twitter,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--twitter{border:1px solid #55acee !important;color:#55acee !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--twitter:not(.button--disabled):not(:disabled):hover,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--twitter:not(.button--disabled):not(:disabled):hover{background:#55acee !important}.subbuzz-quiz__result-card .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--twitter,gt;svg,.results-preview .subbuzz-quiz__share-container--shoppable .button--twitter,gt;svg{fill:#55acee !important}.subbuzz-quiz__result-card--advertiser .subbuzz-quiz__result-content-container{min-width:20rem}.subbuzz-quiz__result-card--advertiser .subbuzz-quiz__result-img-container:not(.image--gif){background:none !important;min-width:45%;max-height:none}.subbuz z-quiz__result-card--advertiser .s ubbuzz-quiz__result-img-container:not(.image--gif) .subbuzz-quiz__result-img{visibility:visible;padding:1rem}@media (min-width: 52rem){.subbuzz-quiz__result-card--advertiser .subbuzz-quiz__result-img-container:not(.image--gif) .subbuzz-quiz__result-img{padding:2rem}}.subbuzz-quiz__result-card--advertiser .subbuzz-quiz__result-img-container.image--gif{background-size:contain}.quiz-results-carousel--mobile .card{min-width:195px}.quiz-results-carousel--mobile .results-carousel__header{padding-left:0}.quiz-results-carousel--mobile .results-carousel__wrapper{margin-left:-16px;margin-right:-16px}.quiz-results-carousel--mobile .results-carousel__slide-container{overflow-x:auto;-webkit-overflow-scrolling:touch;padding-bottom:12px}.quiz-results-carousel--mobile .results-carousel__slide-container:before,.quiz-results-carousel--mobile .results-carousel__slide-container:after{content:"";display:block;width:14px;-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.quiz-results-caro usel--mobile .button--arrow{display :none !important}.result-carousel__image-wrapper{height:145px}.result-carousel__image-wrapper .js-progressive-image-container{-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0);background-position:center;background-size:cover;height:145px}.is-ios .quiz-results-carousel .card{-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.results-carousel__slide-container{-webkit-transition:.3s transform ease-in-out;-o-transition:.3s transform ease-in-out;transition:.3s transform ease-in-out}.result-carousel__more{border:1px solid rgba(0,0,0,0.1)}.result-carousel__more_svg{-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);transform:rotate(0);-webkit-transition:.15s transform ease-in-out;-o-transition:.15s transform ease-in-out;transition:.15s transform ease-in-out;vertical-align:middle;width:.75rem;height:.75rem}.results-carousel__image-attribute{margin-top:.5rem;margin-bottom:.5rem}.results-carousel__image-attribute a{color:#757575}.result-carousel__ item--description{padding-bottom:60p x}.result-carousel__item--description-no-image{padding-top:1rem}.result-carousel__item--desc-wrapper{min-height:320px}.result-carousel__item--description--overlay{position:absolute;top:0;-webkit-transform:translate3d(0, 100%, 0);transform:translate3d(0, 100%, 0);left:0;right:0;width:100%;height:calc(100% - 35px);opacity:0;background:#fff;-webkit-transition:.3s all ease-in-out;-o-transition:.3s all ease-in-out;transition:.3s all ease-in-out;overflow-wrap:break-word;max-height:400px;overflow-y:auto;padding-top:1rem;padding-bottom:1rem}.quiz-results-carousel{padding-top:1rem}.quiz-results-carousel .button--arrow{opacity:1;-webkit-transition:.3s opacity ease-in-out;-o-transition:.3s opacity ease-in-out;transition:.3s opacity ease-in-out;height:120px;-ms-flex-item-align:center;align-self:center}html:not(.has-touch) .quiz-results-carousel .button--arrow:hover{opacity:.4}.quiz-results-carousel .button--arrow:focus{outline-color:rgba(255,255,255,0.2)}.quiz- results-carousel .button--arrow.prev svg{left:-5px}.quiz-results-carousel .button--arrow.next svg{right:0}.results-carousel__header{padding-left:1.2em}.item--active .result-carousel__more_svg{-webkit-transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);transform:rotate(45deg)}.item--active .result-carousel__item--description--overlay{-webkit-transform:translate3d(0, 0, 0);transform:translate3d(0, 0, 0);opacity:1}.results-carousel__pagination{margin:0 auto;-ms-flex-item-align:center;align-self:center}.results-carousel__pagination-dot{display:block;padding:.25rem;opacity:.4;-webkit-transition:.25s ease-in-out;-o-transition:.25s ease-in-out;transition:.25s ease-in-out;cursor:pointer}.results-carousel__pagination-dot span{display:block;background:#fff;height:6px;width:6px;border-radius:20px}.results-carousel__pagination-dot--active{opacity:1}.quiz-results-carousel--mobile .results-carousel__pagination{display:none !important}.result-carousel__more_button{border-radius:0 0 3px 3px;background :#fff}.result-carousel__more_button . result-carousel__more-text--more{display:inline-block}.result-carousel__more_button .result-carousel__more-text--hide{display:none}.result-carousel__more_button:hover{background:#f4f4f4}.item--active .result-carousel__more_button .result-carousel__more-text--more{display:none}.item--active .result-carousel__more_button .result-carousel__more-text--hide{display:inline-block}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) h5,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) h4{font-size:1.125rem}@media (min-width: 52rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) h5,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) h4{font-size:1.625rem}.subbuzz-correction-update .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) h5,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) .subbuzz-correction-update h5,.subbuzz-correction-update .bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) h4,.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) .subbuzz-correctio n-update h4{font-size:1.125rem}}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) h4{font-weight:600}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul{list-style:none;padding:0}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li{margin-bottom:.25rem;cursor:pointer}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li label{cursor:pointer;display:block;height:100%;font-weight:600}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) ul li input(type=radio){position:absolute;width:0;height:0;overflow:hidden;-webkit-appearance:none !important}.bpage--legacy-format #classify-quiz div(id^=question) .quiz_button{margin-top:.5rem}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class{border-radius:3px;background-image:-webkit-linear-gradient(47deg, #e40c78 0%, #e32 100%);background-image:-o-linear-gradient(47deg, #e40c78 0%, #e32 100%);background-image:linear-gradient(43deg, #e40c78 0%, #e32 100%);padding:1rem;position:relative}.bpage--legacy-format #classify-qui z .quiz-user-class h5{color:#fff;font-size:.875rem;font-weight:600;margin-bottom:1rem}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result){border-radius:3px;background-color:#fff;overflow:hidden;display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-box-direction:normal;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result) h4{font-size:1.375rem;font-weight:600;float:left;-webkit-box-ordinal-group:2;-ms-flex-order:1;order:1;padding:1rem 0 0 1rem}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result) p{font-size:1rem;float:left;-webkit-box-ordinal-group:3;-ms-flex-order:2;order:2;padding-right:1rem;padding-left:1rem}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result) p{padding-right:0;max-width:50%}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result) img{float:righ t !important;margin:0 !important;-webkit-box-ordinal-group:4;-ms-flex-order:3;order:3;-ms-flex-item-align:center;align-self:center;width:100%}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result) img{padding-left:1rem;width:50%}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result) .quiz-share-results{-webkit-box-ordinal-group:5;-ms-flex-order:4;order:4;margin-top:1rem}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result) .quiz-share-results{padding-left:1rem;margin-bottom:1rem;margin-top:0;clear:left}}@media (min-width: 40rem){.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class div(style=quiz-result){display:block}}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class .reset_quiz{cursor:pointer !important;padding:0 !important;background-color:transparent !important;background-image:none !important;border:1px solid transparent !important;white-space:nowrap !important;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-o-user-select:none;user-select:none;position:absolute;top:1rem;right:1rem;color:#fff;line-height:1.3;font-size:.875rem;font-weight:600}.bpage--legacy-format #classify-quiz .quiz-user-class .reset_quiz:active{outline:0 !important}@media (min-width: 40rem){.compare-results{margin-left:-7px}}.compare-results.super-hide{display:none !important}.compare-results .progress__label{z-index:1;text-align:center;white-space:nowrap;-webkit-transform:translate(-50%, -50%);-ms-transform:translate(-50%, -50%);transform:translate(-50%, -50%);top:50%;left:50%}.compare-results .compare-results__text p{line-height:1.3;margin-bottom:0}.compare-results .superset{font-size:10px;line-height:1.5}.button-reset{cursor:pointer;padding:0;margin:0;backg r ound-color:transparent;background-image:none;border:none;white-space:nowrap;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;appearance:none;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;outline:0}.button-reset:active,.button-reset:hover{outline:0}

/*# sourceMappingURL=quizzes.d63c6b85a77553d71c53.css.map*/))>