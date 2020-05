Anil Kapoor publishes about his marriage proposal before his anniversary

%MINIFYHTML38d7e6a34747bb4232b339b31b9ddab416%



Anil Kapoor seems to be aging in reverse. The actor married Sunita Kapoor in 1984 and the couple have three children, Sonam Kapoor, Harshvardhan Kapoor, and Rhea Kapoor. Anil and Sunita will celebrate their 36th anniversary tomorrow and the day before, Anil took to Twitter to reveal the story of their proposal.

The actor captioned an adorable image with his wife like: “This is the beginning of a long love story… People celebrate anniversaries. We welcome the proposals too. Watch out for our wedding story tomorrow. "

The video also has audio, where Anil is heard saying: “And I chose love. I proposed to him on the 18th. "

