Bollywood retro songs that give life lessons

Songs have been an essential part of Bollywood movies. They not only amuse and entertain, but also advance the story. They give you glimpses of the characters in the narrative. However, there are times when the songs have gone further to give some serious life lessons. In this, poetry merges with philosophy. List those magic numbers that offer to change your perspective towards many aspects of life.

Principal Zindagi Ka Saath Nibhata Chala Gaya – Hum Dono (1961)

Main zindagi ka saath

Nibhaata chala gaya

Har fikr do dhuein mein

Udaata chala gaya

Aanewala pal janewala hai – golmaal (1979)

Aane wala pal, jane wala hai

Ho sake toh ismein

Zindagi bita do

Pal jo jaana wala hai

Zindagi Ki Safar Mein – Aap Ki Kasam (1970)

Zindagi ke safar mein

Guzaar jaate hai jo makaam

Woh pair nahi aate

Khuch Toh Log Kahenge – Amar Prem (1971)

Khuch toh log kahenge

Login ka kaam hai kehna

Chodho bekaar ki baaton mein

Kahin beets na jaye raina

Zindagi Ek Safar Hai Suhana – Andaz (1971)

Maut aani hai, aayegi ek din

Jaan jaani hai, jayegi ek din

Aisi baaton se kya ghabraana

Yahan kal kya ho kisne jaana

Zindagi Ki Yahi Reet Hai – Mr. India (1987)

Zindagi ki yahi reet hai

Haar ke baad hello jeet hai

Thode aansoo hai, thodi hansi

Aaj gham hai toh kal khushi

Zindagi Kaisi Hai Paheli – Anand (1970)

Zindagi kaisi hai paheli haaye

Kabhi yeh hasaaye

Kabhi ye rulaaye