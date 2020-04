Detroit Edison D-2 Player of the Year Gabrielle Elliott – Up News Info Detroit

Division 2 All-State

The Associated Press 2020 All-State Division 2 Women's Basketball Team Selected by a Panel of Michigan Sports Writers

%MINIFYHTML96cb4b50763eace03f3950b6fbe358e411% %MINIFYHTML96cb4b50763eace03f3950b6fbe358e412%

Player of the year

Gabrielle Elliott, Detroit Edison, Sr.

All-State First Team

Gabrielle Elliott, Detroit Edison, Sr.

Damiya Hagemann, Detroit Edison, Jr.

Kadyn Blanchard, Freeland, Sr.

Sara Miller, Birch Run, Sr.

Hadley Miller, Three Rivers, Sr.

AJ Ediger, Hamilton, Jr.

Abbey Kimball, Grand Rapids West Catholic, So.

Molly Anderson, Cadillac, Jr.

Kenzie Lewis, Williamston, Sr.

Emma Anderson, Menominee, Jr.

Maddie Voelker, Goodrich, Sr.

Coach of the year

Matt Hirschenberger, Freeland

All-State Second Team

Maddie Alexander, Battle Creek Harper Creek, Sr.

Ciara Hardy, Romulus, Jr.

Shaulana Wagner, Detroit Edison, Sr.

Taylor Wegener, Ida, Sr.

Ellen Bretzke, Benzie Central, Jr.

Nicole Kamin, Escanaba, Jr.

Coach of the year

Jay Riley, Caro

Honorable Mention

Abi Tarrant, Bay City John Glenn; Lexi Boyke, Frankenmuth; Kali Heivilin, Tres Ríos; Alison Bishop, Allegan; Emaia O & # 39; Brien, Harper Woods Chandler Park; Eshawanda Smith, Detroit Denby; McKenna Bent, Comstock Park; Emma Witte, Christian of Grand Rapids; Faith Mulder, Christian from the Netherlands; Sydney Vis, Grand Rapids South Christian; Katie Tate, Grand Rapids Catholic Central; Stephanie Ainsworth, Wayland; Trayana Starr-Thurman, Kelloggsville; Kayla Giroux, Flat Rock; Hadley Gratz, Carleton Airport; Mya Hiram, Onsted; Alycia Patterson, Niles; Claire Bartz, Edwardsburg; Jaxi Long, Newaygo; Brittany Bowman, Kingsley; Makenna Bryant, Cadillac; Margaret Stosio, Kalkaska; Ashley Bower, Portland; Ellie Toney, La Coruña; Megan Crow, Gladstone; Julia Beaumont, Sault Ste. Marie Adelyn Moore, Caro; Lily Connelly, Croswell-Lexington; Alex Long, flushed; Caroline Vance, Flint Powers; Gabby Fogarty, Marysville; Morgan McConnell, Marine City; Taylor Sas, Saginaw Swan Valley; Carly McCrum, Bay City John Glenn; Macey Fegan, Standish-Sterling; Bailey Taylor, Clara; Catarina Juárez, Bridgeport; Zoey Pearsails, Frankenmuth; Sidnee Beaten, Chesaning; Alyssa Leister, Alma; Annaliese Lamontange, St. Clair; Christina Bohm, St. Clair; Lauren Barton, Ovidio-Elsie; Lauren Hanes, Catholic of Lansing; Peyton Benjamin, Eaton Rapids; Taylor Kirby, Ionia; Olivia Green, Haslett; Lyndsey Kelley, Manistee; Hillary Griffin, Parma Western.

Coach of the year

Jill VanderEnde, Grand Rapids West Catholic

Gina Fortress, Parma Western

Monique Brown, Detroit Edison

Dave Maxwell, Clare

Mike McLaurin, Cadillac