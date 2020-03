Kartik Aaryan takes the Hand Emoji challenge

%MINIFYHTMLdd006e921ba1cb7e058a5bf9d097198711% %MINIFYHTMLdd006e921ba1cb7e058a5bf9d097198712%

%MINIFYHTMLdd006e921ba1cb7e058a5bf9d097198715%

%MINIFYHTMLdd006e921ba1cb7e058a5bf9d097198716% %MINIFYHTMLdd006e921ba1cb7e058a5bf9d097198717%

Kartik Aaryan will star in Bhool Bhulaiyaa 2 along with Kiara Advani and Tabu. While the movie is expected to release on July 31, 2020, we're surprised if it is pushed further due to the coronavirus pandemic.