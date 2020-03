Ayushmann Khurrana recites a poem written by him on the current situation

We all know that Ayushmann Khurrana is not only an exceptional actor, but a mine of various talents. One of his many talents is writing poetry and shayari as well as being a singer, musician, and great presenter.

Since his days at home under lockdown, the actor has been sharing some of his poems on social media. It is through his poems that he has expressed the current situation and the difficult times ahead, highlighting the fact that it is really frustrating to sit at home. I have recited his poem, Ardhnirmit orn the topic in your last post.

See this post on Instagram यहाà¤Â à¤Â • à ¥  ‹à¤Âˆ à¤®à¤¿à¤¤à ¥  ठ° à¤¨à¤¹à ¥  € à¤Â‚ à ¤¹à ¥ ˆ, à¤Â • à ¥  ‹à¤Âˆ à¤Â † à¤¶à ¥ Â à¤µà¤¸à ¥  त à¤Âšà¤ ° à¤¿à¤¤à ¥ ¤¤ ° à¤¨à¤¹à ¥  € à¤Â ‚à¤¹à ¥ ˆ, सब à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤¹à ¥ ˆ | à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤Â ‡ माठ° à¤¤à ¥  ‡ à¤Â ‚à¤¹à ¥ ˆà¤Â‚, a¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित बà¤Âšà ¥  à¤Âšà ¥  ‹à¤Â‚ à¤Â • ि शठ° ाठ° à¤¤à ¥  ‡ à¤Â ‚à¤¹à ¥ ˆà¤Â ‚, à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤Âœà¤¼à¤¿à¤¨ à ¥  दà¤Â – à ¥  € à¤Â • ि शठ° à ¥ Â à¤¤à ¥  ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤Â ‚, à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤Âœà ¥  € वन à¤ªà¤¾à¤¨à ¥  ‡ à¤Â • à ¥  ‡ लिà¤Â à¤²à ¥  ‹à¤Â— ठ° à ¥ ‹ à¤Âœà¤¼ यहाà¤Â मठ° à¤¤à ¥  ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤Â ‚| à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤¹à ¥ ˆ यहाà¤Â à ¤Â • à ¥  ‡ à¤ªà ¥  ठ° à ¥  ‡ à¤®à¤¿à¤¯à ¥  ‹à¤Â‚ à¤Â • ा à¤ªà ¥  ठ¯à¤¾à¤ °, à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤¹à ¥ ˆ à¤¯à ¤¹à¤¾à¤Â à¤®à¤¨à ¥  ठ· à ¥ Â à¤¯à ¥  ‹à¤Â‚ à¤Â • à ¥  ‡ à¤Âœà ¥  € वठ¨ à¤Â • à ¥  ‡ à¤Â † धाठ° | à¤Â † à¤Âœ ा दिन à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  ठ®à¤¿ त à¤¹à ¥ ˆ, न à¤§à ¥ ‚प à¤¹à ¥ ˆ, न à¤Â ›à¤¾à¤Â“ à¤Â ‚à ¤¹à ¥ ˆ , मà¤Â‚à¤Âœà¤¿à¤² à¤Â • ि डà¤Â – ठ° à¤¸à ¥  ‡ à¤µà¤¿à ¤ªà¤ ° à ¥  € त à¤Âšà¤²à¤¤à ¥  ‡ पाà¤Â व à¤¹à ¥ ˆ | The | à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤¸à ¥  € à¤¸à ¥  ‡ ठ¹à¤¤ à¤¹à ¥ ˆ, न à¤Â • à¤à ¥  € à¤¦à ¥  ‡ à¤Â – ा निठ° à ¥  ‹à ¤Â – à ¥  € à¤Â • ाया à¤Â • à ¥  ‹, न à¤Â • à¤à ¥  € दिल à¤¸à ¥  ‡ à¤Â • हा à¤Â… लविदा माया à¤Â • à ¥  ‹, हमाठ° a ¥  € à¤Â… ठ° a ¥  धनिठ° a ¥  मिठ¤ à¤¸à ¥  € à¤Â • à¤¹à¤¾à¤¨à ¥  € à¤¹à ¥ ˆ, à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित हमाठ° à ¥  ‡ à¤¯à ¥  वाà¤Â “à¤Â‚ à¤Â • à ¤¿ à¤Âœà¤µà¤¾à¤¨à ¥  € à¤¹à ¥ ˆ | हम ठ° à ¥  ‹à¤Âœà¤¼ à¤Â • à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥ Â à ¤®à ¤¿à¤¤ à¤¶à¤¯à ¥  या पठ° à¤²à ¥  ‡ à¤ÂŸà ¥  ‡ à¤¹à ¥  à¤Â à¤Â Â à ¤Â • à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित सा सठªà¤ ¨à¤¾ à¤¦à ¥  ‡ à¤Â – à¤¤à ¥  ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤Â ‚, à¤Â ‰ स à¤¸à¤ªà¤¨à ¥  ‡ à¤®à ¥  ‡ à¤Â ‚हम à¤Â… à¤ªà¤¨à ¥  € à¤Â… ठ° à ¥  धनि ठ° à ¥  मित à¤Â † à¤Â • ाà¤Â‚à¤Â • à ¥ ¤¤ · ाà¤Â “à¤Â‚ à ¤Â • à ¥  ‹à¤Â † à¤¸à¤®à¤¾à¤¨à ¥ ‹ à¤Â ‚à¤®à ¥  ‡ à¤Â‚ ठ«à ¥  ‡ ठ‚ à¤Â • à¤¤à ¥  ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤Â ‚| à¤Â † समान à¤Â • à ¥  ‹à¤à ¥  € à¤Â ‡ न à¤Â † à¤Â • ाà¤Â‚ à¤Â • à ¥  ठ· ाà¤Â "à¤Â‚ à¤Â • à ¥  ‹à¤¸à¤®à ¥  ‡ à¤ÂŸà¤Â • ठ° à¤Â … À¤ ° à ¥  धनिठ° à ¥  मित à¤¹à ¥  ‹à¤¨à ¥  ‡ à¤Â • ठ¾ à¤Â हसास à¤¹à ¥  ‹à¤¤à¤¾ à¤¹à ¥ ‹ à¤Â – ा, à¤Â • à ¥  य à ¥  ‹à¤Â‚à¤Â • ि यह à¤Â † à¤Â • ाà¤Â‚à¤Â • à ¥  ठ· ाà¤Â à¤Âमाठ° à ¥  € à¤¨à¤¹à ¥  € à¤Â ‚à¤Â † समान à¤Â • à ¥  € à¤¹à ¥ ˆ, बिलà¤Â • à ¥  ल à¤µà ¥ Âˆà¤¸à ¥  ‡ à¤¹à ¥ € ¤¸à ¥  ‡ à¤¯à ¤¹ à¤Â… ठ° à ¥  धनिठ° à ¥  म ित à¤Â— ाठ¥ ा à¤¤à ¥ Â à¤®à ¥  हाठ° à  € à¤¹à ¥ ˆ à¤Â ”à ¤ ° à¤Â † à¤¯à ¥  ठ· à ¥  मान à¤Â • à ¥  € à¤¹à ¥ ˆ | -à¤Â † à¤¯à ¥  ठ· à ¥  मान A post shared by Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) in March 25, 2020 at 7:11 a.m. PDT %MINIFYHTMLd425bded0938ce07fb7fd446c6fcbfff11% %MINIFYHTMLd425bded0938ce07fb7fd446c6fcbfff12% Before reciting Ardhnirmit, he said: "Every day, you cannot be really positive. Reality hits you hard and you think about what is happening in this world. Toh humesha sakaratmak banaye rakhna apne aapko aasan wants hota. Kavita Maine likhi thi, Ardhnirmit two main wog padhna chahoonga aaj ". He also presented the written version of his poems to all his admirers and this is how it is "यहाठठ• à ¥‹ ई à¤®à¤¿à¤¤à ¥ ठ° à¤¨à¤¹à ¥ € ठ‚à¤¹à ¥ ˆ, ठ• à ¥‹ ई ठ† à¤¶à ¥ à¤µà¤¸à ¥ त à¤šà ¤ ° à ¤¿à¤¤à ¥ ठ° à¤¨à¤¹à ¥ € ठ‚à¤¹à ¥ ˆ, सब अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित à¤¹à ¥ ˆ | अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित ठ‡ माठ° à¤¤à ¥ ‡ ठ‚À¤¹à ¥ ˆà¤‚ अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित à¤¬à¤šà ¥ à¤šà ¥ ‹À¤‚ ठ• ि शठ° ाठ° à¤¤à ¥ ‡ ठ‚à¤¹à ¥ ˆà¤‚ अ ठ° à ¥ ध ठ¨à¤¿à¤ ° à ¥ मित à¤œà¤¼à¤¿à¤¨à ¥ दठ– à ¥ € ठ• ि श ठ° à ¥ à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚, ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित à¤œà ¥ € वन à¤ªà¤¾à¤¨à ¥ ‡ ठ• à ¥ ‡ à¤²à¤¿à¤ à¤²à ¥ ‹à¤— ठ° à ¥‹ à¤œà ¤¼ य हाठमठ° à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚| अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित à¤¹à ¥ ˆ यहाठठ• à ¥ ‡ à¤ªà ¥ ठ° à ¥ ‡ à¤®à¤¿à¤¯à ¥ ‹à¤‚ ठ• ा à¤ªà ¥ याठ°, अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित à¤¹à ¥ ˆ à¤¯à¤¹à¤¾à¤ à¤®à¤¨à ¥ ठ· À ¥ à¤¯à ¥ ‹à¤‚ ठ• à ¥ ‡ à¤œà ¥ € वन ठ• à ¥ ‡ ठ† धाठ° | ठ† ज ठ• ा दिन अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ à¤®à¤¿à ¤¤ à¤¹à ¥ ˆ, न à¤§à ¥ ‚प à¤¹à ¥ ˆ, न छ ाठ“ं à¤¹à ¥ ˆ, à¤®à ¤‚जिल ठ• ि डठ– ठ° à¤¸à ¥ ‡ विपठ° à ¥ € त à¤šà ¤²à¤¤à ¥ ‡ पाठव à¤¹à ¥ ˆ | The | अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित à¤¸à ¥ € à¤¸à ¥ ‡ हत ठ¹à ¥ ˆ ठ• à¤à ¥ € à¤¦à ¥ ‡ ठ– ा निठ° à ¥ ‹à¤ – à ¥ € ठ• ठ• ¾à¤¯ ा ठ• à ¥ ‹, न ठ• à¤à ¥ € दिल à¤¸à ¥ ‡ ठ• हा अ à¤²à ¤µà¤¿à¤¦à¤¾ माया ठ• à ¥ ‹, हमाठ° à ¥ € अ ठ° à ¥ à ¤§à¤¨à¤¿à¤ ° à ¥ मित à¤¸à ¥ € ठ• à¤¹à¤¾à¤¨à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ, अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित हमाठ° à ¥ ‡ à¤¯à ¥ à ¤µà¤ ¾à¤ “ं ठ• ि à¤œà¤µà¤¾à¤¨à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ | ठ° à ¥ ‹à¤œà¤¼ ठ• अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ à¤®à¤¿à ¤¤ शठ¯à ¥ या पठ° à¤²à ¥ ‡ à¤Ÿà ¥ ‡ à¤¹à ¥ ठठ• अ ठ° à ¥ धनि ठ° à ¥ मित सा सपना à¤¦à ¥ ‡ ठ– à ¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆÀ¤ ‚, ठ‰ स à¤¸à¤ªà¤¨à ¥ ‡ à¤®à ¥ ‡ ं हम अ à¤ªà ¤¨à ¥ € अ à ¤ ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित ठ† ठ• ांठ• à ¥ ठ· ाठ“À¤‚ ठ• à ¥ ‹à¤ † à¤¸à¤®à¤¾à¤¨à ¥‹ ठ‚à¤®à ¥ ‡ ं ठ«À ¥ ‡ ंठ• à¤¤à ¥ ‡ à¤¹à ¥ ˆà¤ ‚| ठ† ठ• ठ• ठ• ठ· ठ· ठ· ठ· ठ· ठ· ¥ ठ· · ¥ ाठ“ं ठ• à ¥ ‹ à¤¸à¤®à ¥ ‡ टठ• ठ° अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित ठ¹à ¥ ‹à¤¨à ¥ ‡ ठ• ा ठàससास à¤¹à ¥‹ à¤¤à ¤¾ à¤¹à ¥ ‹à¤ – ा , ठ• à ¥ à¤¯à ¥ ‹à¤‚ठ• ि यह ठ† ठ• ाठ¤ ठ• à ¥ ठ· ाठठ‚हमाठ° à ¥ € à¤¨à¤¹à ¥ € ं ठ† à¤¸à¤®à ¤¾à¤¨ ठ• à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ, बिलठ• à ¥ ल à¤µà ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ à¤¹à ¥ € à¤œà ¥ ˆà¤¸à ¥ ‡ यह अ ठ° à ¥ धनिठ° à ¥ मित ठ– à¤¾à ¤ ¥ ा à¤¤à ¥ म à ¥ हाठ° à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ ठ”ठ° ठ† à ¤¯à ¥ ठ· à ¥ à ¤®à¤¾à¤¨ ठ• à ¥ € à¤¹à ¥ ˆ | -ठ† à¤¯à ¥ ठ· à ¥ मान. " We really hope that Ayushmann continues to draw us with his poems during this difficult period of confinement.

%MINIFYHTMLd425bded0938ce07fb7fd446c6fcbfff13%%MINIFYHTMLd425bded0938ce07fb7fd446c6fcbfff14%%MINIFYHTMLd425bded0938ce07fb7fd446c6fcbfff15%