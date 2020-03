10 memorable characters played by Rani Mukerji

%MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e11% %MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e12%

Birthday star Rani Mukerji is one of Bollywood's most beloved actresses. Endowed with a lively personality, it continues to shine on and off the screen. Rani Mukerji makes a mark on the big screen with her brilliant acting skills and versatility every time she decides to make a movie. She has won several Filmfare Awards for her powerful performances and that clearly shows that there are some characters that she totally nailed to the big screen.

Film: Saathiya (2002) %MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e13% %MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e14% Character Name: Suhani Sharma %MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e15% %MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e16% Dominant trait: love

Movies Chalte Chalte (2003) Character Name: Priya Chopra Dominant trait: stubborn

Film: Hum Tum (2004) Character Name: Rea Dominant trait: fair

Film: Bunty Aur Babli (2005) Character Name: Vimmi Saluja / Babli Dominant Trait: Dreamer

Film: Kabhi Alvida Naa Kehna (2006) Character Name: Maya Dominant trait: emotional

Film: Ta Ra Rum Pum (2007) Character: Radhika Shekar Rai Banerjee Dominant trait: passionate

Film: Nobody Killed Jesica (2011) Character Name: Meera Gaiti Dominant Trait: Courageous

Film: Hichki (2018) Character Name: Naina Mathur Dominant trait: Determined

Film: Mardaani 2 (2020) Character Name: Shivani Shivaji Roy Dominant Trait: Courageous

%MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e17%%MINIFYHTML4362f5c7870eaa22675259518fcaf31e18%