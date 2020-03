%MINIFYHTML22e9fc23d5beaa6f1ca243f095162eb711% %MINIFYHTML22e9fc23d5beaa6f1ca243f095162eb712%





The London Marathon was due to take place on April 26.

The 2020 London Marathon has been postponed and is scheduled for October 4 due to the threat of coronavirus.

More to follow …