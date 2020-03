Michigan Lottery Results for Tuesday, March 10, 2020 – Up News Info Detroit

DETROIT (AP) – These Michigan lotteries were raffled on Tuesday:

Poker Lottery



JC-QD-3D-2S-4S

Daily noon 3



%MINIFYHTMLccb8990ef2b0e359be7df6733ff3d6b711% %MINIFYHTMLccb8990ef2b0e359be7df6733ff3d6b712%

5-7-8

Daily noon 4



1-2-9-2

Diary 3



4-6-2

Diary 4



6-5-8-0

Fantasy 5



18-24-27-32-35

Dear Jackpot: $ 118,000

I said no



04-05-06-16-17-18-19-22-27-28-36-37-41-43-54-56-60-61-65-68-76-79

Mega millions



06/17/48-54-69, Mega Ball: 12, Megaplier: 5

Dear Jackpot: $ 75 million

Powerball



Dear Jackpot: $ 110 million



© 2020 Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, transmitted, rewritten or redistributed.