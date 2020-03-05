%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a11%
%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a12%
Queer Eye fans continue to ask Tan France to make them French Tuck and has officially had enough
%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a13%%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a14%
%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a15%
%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a16%
%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a17%%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a18%%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a19%%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a20%%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a21%%MINIFYHTML691b6b5b6aff1b860fb3c5bf0303b60a22%