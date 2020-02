2020 fantasy baseball auction values, dollar projections

Player Dollar values Mike Trout (OF – LAA) $ 50 Christian Yelich (OF – MIL) $ 49 Cody Bellinger (1B – LAD) $ 45 Ronald Acuña Jr. (OF – ATL) $ 45 Mookie Betts (OF – LAD) $ 40 Juan Soto (OF – WSH) $ 38 Justin Verlander (P – HOU) $ 38 Gerrit Cole (P – NYY) $ 38 Nolan Arenado (3B – COL) $ 37 Jacob deGrom (P – NYM) $ 37 J.D. Martinez (DH – BOS) $ 36 Max Scherzer (P – WSH) $ 36 Alex Bregman (3B – HOU) $ 34 Francisco Lindor (SS – CLE) $ 34 Trevor Story (SS – COL) $ 32 Freddie Freeman (1B – ATL) $ 32 Bryce Harper (OF – PHI) $ 30 Rafael Devers (3B – BOS) $ 30 José Ramírez (3B – CLE) $ 30 José Altuve (2B – HOU) $ 29 Trea Turner (SS – WSH) $ 28 George Springer (OF – HOU) $ 28 Charlie Blackmon (OF – COL) $ 28 Yordan Alvarez (OF – HOU) $ 28 Chris Sale (P – BOS) $ 27 Javier Báez (SS – CHC) $ 26 Anthony Rendon (3B – LAA) $ 26 Gleyber Torres (SS – NYY) $ 25 Xander Bogaerts (SS – BOS) $ 25 Starling Mars (OF – ARI) $ 25 Walker Buehler (P – LAD) $ 25 Pete Alonso (1B – NYM) $ 24 Aaron Judge (OF – NYY) $ 23 Giancarlo Stanton (OF – NYY) $ 23 Nelson Cruz (DH – MIN) $ 23 J.T. Realmuto (C – PHI) $ 22 Fernando Tatis Jr. (SS – SD) $ 22 Ozzie Albies (2B – ATL) $ 22 Anthony Rizzo (1B – CHC) $ 22 Jack Flaherty (P – STL) $ 22 Stephen Strasburg (P – WSH) $ 22 Marcell Ozuna (OF – ATL) $ 21 Eddie Rosario (OF – MIN) $ 21 Shane Bieber (P – CLE) $ 21 Manny Machado (3B – SD) $ 20 Ketel Mars (2B – ARI) $ 20 Kris Bryant (3B – CHC) $ 20 Austin Meadows (OF – TB) $ 20 Clayton Kershaw (P – LAD) $ 20 Eloy Jiménez (OF – CWS) $ 19 Paul Goldschmidt (1B – STL) $ 19 Charlie Morton (P – TB) $ 19 Blake Snell (P – TB) $ 19 DJ LeMahieu (2B – NYY) $ 18 Tommy Pham (OF – SD) $ 18 José Abreu (1B – CWS) $ 18 Marcus Semien (SS – OAK) $ 17 Keston Hiura (2B – MIL) $ 17 Whit Merrifield (OF – KC) $ 17 Jorge Soler (DH – KC) $ 17 Nick Castellanos (OF – CIN) $ 17 Eugenio Suarez (3B – CIN) $ 17 Josh Hader (P – MIL) $ 17 Adalberto Mondesi (SS – KC) $ 17 Mike Moustakas (2B – CIN) $ 16 Trey Mancini (1B – BAL) $ 16 Joey Gallo (OF – TEX) $ 16 Michael Conforto (OF – NYM) $ 16 Michael Brantley (OF – HOU) $ 16 Matt Olson (1B – OAK) $ 16 Josh Bell (1B – PIT) $ 16 Mike Clevinger (P – CLE) $ 16 Gary Sánchez (C – NYY) $ 15 Max Muncy (2B – LAD) $ 15 Eduardo Escobar (2B – ARI) $ 15 Jeff McNeil (3B – NYM) $ 15 Josh Donaldson (3B – MIN) $ 15 Yoan Moncada (3B – CWS) $ 15 Zack Greinke (P – HOU) $ 15 Chris Paddack (P – SD) $ 15 Carlos Correa (SS – HOU) $ 14 Jonathan Villar (2B – MIA) $ 14 Matt Chapman (3B – OAK) $ 14 Kirby Yates (P – SD) $ 14 Aaron Nola (P – PHI) $ 14 Jorge Polanco (SS – MIN) $ 14 Bo Bichette (SS – TOR) $ 14 Tim Anderson (SS – CWS) $ 14 Max Kepler (OF – MIN) $ 13 Franmil Reyes (DH – CLE) $ 13 Luis Robert (OF – CWS) $ 13 Victor Robles (OF – WSH) $ 13 Yuli Gurriel (1B – HOU) $ 13 Patrick Corbin (P – WSH) $ 13 Luis Castillo (P – CIN) $ 13 Yu Darvish (P – CHC) $ 13 Noah Syndergaard (P – NYM) $ 13 Kyle Schwarber (OF – CHC) $ 12 Ramon Laureano (OF – ROBLE) $ 12 Andrew Benintendi (OF – BOS) $ 12 Vladimir Guerrero Jr. (3B – TOR) $ 12 Rhys Hoskins (1B – PHI) $ 12 Carlos Santana (1B – CLE) $ 12 Roberto Osuna (P – HOU) $ 12 Liam Hendriks (P – OAK) $ 12 Aroldis Chapman (P – NYY) $ 12 Yasmani Grandal (C – CWS) $ 11 Carlos Carrasco (P – CLE) $ 11 Kenley Jansen (P – LAD) $ 11 Lucas Giolito (P – CWS) $ 11 Trevor Bauer (P – CIN) $ 11 Tyler Glasnow (P – TB) $ 11 Corey Seager (SS – LAD) $ 11 David Dahl (OF – COL) $ 10 Bryan Reynolds (OF – PIT) $ 10 Justin Turner (3B – LAD) $ 10 Edwin Díaz (P – NYM) $ 10 Taylor Rogers (P – MIN) $ 10 Paul DeJong (SS – STL) $ 10 Jean Segura (SS – PHI) $ 10 Mike Soroka (P – ATL) $ 10 Shohei Ohtani (P – LAA) $ 10 Danny Santana (OF – TEX) $ 9 Edwin Encarnación (1B – CWS) $ 9 Brad hand (P – CLE) $ 9 Ken Giles (P – TOR) $ 9 Yasiel Puig (OF -) $ 9 David Price (P – LAD) $ 9 Hyun-Jin Ryu (P – TOR) $ 9 Brendan McKay (P – TB) $ 9 Mitch Garver (C – MIN) $ 8 Lourdes Gurriel Jr. (OF – TOR) $ 8 Adam Eaton (OF – WSH) $ 8 Miguel Sano (1B – MIN) $ 8 Nick Anderson (P – TB) $ 8 Khris Davis (DH – OAK) $ 8 Elvis Andrus (SS – TEX) $ 8 Brandon Woodruff (P ​​- MIL) $ 8 José Berrios (P – MIN) $ 8 Sonny Gray (P – CIN) $ 8 Corey Kluber (P – TEX) $ 8 Zack Wheeler (P – PHI) $ 8 Kyle Hendricks (P – CHC) $ 8 Salvador Pérez (C – KC) $ 7 Willson Contreras (C – CHC) $ 7 Raisel Iglesias (P – CIN) $ 7 Héctor Neris (P – PHI) $ 7 Brandon Workman (P – BOS) $ 7 Didi Gregorius (SS – PHI) $ 7 Justin Upton (OF – LAA) $ 7 Andrew McCutchen (OF – PHI) $ 7 Willie Calhoun (OF – TEX) $ 7 Amed Rosario (SS – NYM) $ 7 Dinelson Lamet (P – SD) $ 7 James Paxton (P – NYY) $ 7 Eric Hosmer (1B – SD) $ 6 Craig Kimbrel (P – CHC) $ 6 Will Smith (P – ATL) $ 6 Giovanny Gallegos (P – STL) $ 6 Keone Kela (P – PIT) $ 6 Rough smell (2B – TEX) $ 6 Oscar Mercado (OF – CLE) $ 6 Ryan Braun (OF – MIL) $ 6 David Peralta (OF – ARI) $ 6 Lorenzo Cain (OF – MIL) $ 6 German Marquez (P – COL) $ 6 Max Fried (P – ATL) $ 6 Lance Lynn (P – TEX) $ 6 Andrew Heaney (P – LAA) $ 6 Frankie Montas (P – OAK) $ 6 Wilson Ramos (C – NYM) $ 5 Will Smith (C – LAD) $ 5 Joey Votto (1B – CIN) $ 5 José Leclerc (P – TEX) $ 5 Sean Doolittle (P – WSH) $ 5 Seth Lugo (P – NYM) $ 5 Randal Grichuk (OF – TOR) $ 5 Daniel Murphy (1B – COL) $ 5 Mark Canha (OF – OAK) $ 5 Starlin Castro (3B – WSH) $ 5 Brian Anderson (OF – MIA) $ 5 Brandon Lowe (2B – TB) $ 5 Avisail Garcia (OF – MIL) $ 5 Byron Buxton (OF – MIN) $ 5 Eduardo Rodríguez (P – BOS) $ 5 Sean Manaea (P – OAK) $ 5 Matthew Boyd (P – DET) $ 5 Robbie Ray (P – ARI) $ 5 Lance McCullers Jr. (P – HOU) $ 5 Zac Gallen (P – ARI) $ 5 Jesús Luzardo (P – OAK) $ 4 Julio Urias (P – LAD) $ 4 Shin-Soo Choo (OF – TEX) $ 4 Hunter Dozier (OF – KC) $ 4 Cavan Biggio (2B – TOR) $ 4 Joc Pederson (OF – LAD) $ 4 Tommy Edman (3B – STL) $ 4 Kyle Tucker (OF – HOU) $ 4 Jake Odorizzi (P – MIN) $ 4 Madison Bumgarner (P – ARI) $ 4 Joe Musgrove (P – PIT) $ 4 Archie Bradley (P – ARI) $ 4 Marcus Stroman (P – NYM) $ 4 Alex Colome (P – CWS) $ 4 Hansel Robles (P – LAA) $ 4 Mikolas Miles (P – STL) $ 4 Christian Vazquez (C – BOS) $ 3 Christian Walker (1B – ARI) $ 3 Hunter Renfroe (OF – TB) $ 3 Ryan McMahon (2B – COL) $ 3 Jonathan Schoop (2B – DET) $ 3 Nomar Mazara (OF – CWS) $ 3 Alex Verdugo (OF – BOS) $ 3 César Hernández (2B – CLE) $ 3 Luis Arraez (2B – MIN) $ 3 Mallex Smith (OF – SEA) $ 3 Masahiro Tanaka (P – NYY) $ 3 Mike Minor (P – TEX) $ 3 José Urquidy (P – HOU) $ 3 Kenta Maeda (P – MIN) $ 3 Joe Jiménez (P – DET) $ 3 Carlos Martínez (P – STL) $ 3 Chad Green (P – NYY) $ 3 Emilio Pagan (P – SD) $ 3 Ryan Pressly (P – HOU) $ 3 Mychal Givens (P – BAL) $ 3 Diego Castillo (P – TB) $ 3 Dellin Betances (P – NYM) $ 3 Yadier Molina (C – STL) $ 2 Renato Núñez (1B – BAL) $ 2 Gio Urshela (3B – NYY) $ 2 Brian Mundell (1B – COL) $ 2 Kole Calhoun (OF – ARI) $ 2 Gavin Lux (SS – LAD) $ 2 Scott Kingery (3B – PHI) $ 2 Corey Dickerson (OF – MIA) $ 2 Andrelton Simmons (SS – LAA) $ 2 Kevin Newman (SS – PIT) $ 2 J.D. Davis (OF – NYM) $ 2 Gregory Polanco (OF – PIT) $ 2 Kolten Wong (2B – STL) $ 2 Joey Lucchesi (P – SD) $ 2 Josh James (P – HOU) $ 2 Ryan Yarbrough (P – TB) $ 2 Ross Stripling (P – LAD) $ 2 Yonny Chirinos (P – TB) $ 2 Ian Kennedy (P – KC) $ 2 Luke Weaver (P – ARI) $ 2 Dustin May (P – LAD) $ 2 Matt Barnes (P – BOS) $ 2 Griffin Canning (P – LAA) $ 2 Felipe Vázquez (P – PIT) $ 2 A.J. Puk (P – OAK) $ 2 Colin Poche (P – TB) $ 2 Jameson Taillon (P – PIT) $ 2 Will Harris (P – WSH) $ 2 Omar Narváez (C – MIL) $ 1 Buster Posey (C – SF) $ 1 Kyle Seager (3B – MAR) $ 1 C.J. Cron (1B – DET) $ 1 Willy Adames (SS – TB) $ 1 Luke Voit (1B – NYY) $ 1 Mike Yastrzemski (OF – SF) $ 1 Dansby Swanson (SS – ATL) $ 1 Nick Ahmed (SS – ARI) $ 1 Shogo Akiyama (OF – CIN) $ 1 Anthony Santander (OF – BAL) $ 1 Hanser Alberto (2B – BAL) $ 1 Jon Gray (P – COL) $ 1 Caleb Smith (P – MIA) $ 1 Mike Foltynewicz (P – ATL) $ 1 Anthony DeSclafani (P – CIN) $ 1 Dylan Bundy (P – LAA) $ 1 Rick Porcello (P – NYM) $ 1 Chris Archer (P – PIT) $ 1 José Quintana (P – CHC) $ 1 Michael Pineda (P – MIN) $ 1 Rich Hill (P – MIN) $ 1 Adrian Houser (P – MIL) $ 1 Pablo López (P – MIA) $ 1 Alex Wood (P – LAD) $ 1 Mark Melancon (P – ATL) $ 1 Kwang-hyun Kim (P – STL) $ 1 Brandon Kintzler (P – MIA) $ 1 Chris Bassitt (P – OAK) $ 1