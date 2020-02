Golf news – Live golf results, results, tournaments

%MINIFYHTMLd71265320990121a2c4c2471701c133611% %MINIFYHTMLd71265320990121a2c4c2471701c133612%

WGC-Mexico Championship

Chapultepec GC Feb 20 – Feb 23 %MINIFYHTMLd71265320990121a2c4c2471701c133613% %MINIFYHTMLd71265320990121a2c4c2471701c133614% In progress

WGC-Mexico Championship # Nat player punctuation hole today R1 R2 R3 R4 total one USA Justin Thomas -fifteen 0 by 67 66 65 – 198 T2 RSA Erik Van Rooyen -14 0 by 70 62 67 – 199 T2 USA Patrick Reed -14 0 by 69 63 67 – 199 T4 USA Bryson DeChambeau -eleven 0 by 68 63 71 – 202 T4 ESP Jon Rahm -eleven 0 by 72 69 61 – 202 T4 NIR Rory McIlroy -eleven 0 by 65 69 68 – 202 T7 ENG Paul Casey -10 0 by 69 68 66 – 203 T7 ENG Tyrrell Hatton -10 0 by 69 68 66 – 203 T9 USA Gary Woodland -9 0 by 70 69 65 – 204 T9 JPN Hideki Matsuyama -9 0 by 69 64 71 – 204 T9 USA Kevin Na -9 0 by 71 68 65 – 204 T12 USA Abraham Ancer -6 0 by 70 70 67 – 207 T12 USA Billy horschel -6 0 by 68 71 68 – 207 14 FRA Benjamin Hebert -5 0 by 73 70 65 – 208 T15 MEX Carlos Ortiz -4 0 by 75 68 66 – 209 T15 RSA Justin harding -4 0 by 71 71 67 – 209 T15 USA Kevin Kisner -4 0 by 73 69 67 – 209 T15 ENG Lee Westwood -4 0 by 69 70 70 – 209 T15 USA Matt Kuchar -4 0 by 75 67 67 – 209 T15 ESP Rafael Cabrera Bello -4 0 by 71 71 67 – 209 T15 CABBAGE Sebastian Muñoz -4 0 by 71 66 72 – 209 T15 ENG Tommy Fleetwood -4 0 by 70 69 70 – 209 T15 AUS Zach Murray -4 0 by 71 69 69 – 209 T24 AUS Adam Scott -3 0 by 74 68 68 – 210 T24 USA Bubba Watson -3 0 by 67 72 71 – 210 T24 DOG Corey Conners -3 0 by 68 70 72 – 210 T24 USA Scottie Scheffler -3 0 by 73 70 67 – 210 T24 USA Xander Schauffele -3 0 by 72 72 66 – 210 T24 RSA Zander Lombard -3 0 by 73 68 69 – 210 T30 AUS Marc Leishman -two one -one 74 70 68 – 212 T30 ENG Matthew Fitzpatrick -two one -one 72 70 70 – 212 T30 USA In reavie -two 0 by 71 73 67 – 211 T30 ENG Danny Willett -two 0 by 73 68 70 – 211 T30 USA Lanto Griffin -two 0 by 72 69 70 – 211 T30 KOR Sung-Jae Im -two 0 by 69 72 70 – 211 36 IRL Shane lowry -one one by 72 69 71 – 212 T37 NZL Ryan Fox by one by 72 68 73 – 213 T37 RSA Grace Branden by 0 by 71 71 71 – 213 T37 AUT Matthias Schwab by 0 by 71 68 74 – 213 T37 RSA Shaun norris by 0 by 75 68 70 – 213 T41 AUT Bernd Wiesberger one 0 by 70 76 68 – 214 T41 USA Brendon Todd one 0 by 72 71 71 – 214 T41 RSA Christiaan Bezuidenhout one 0 by 72 72 70 – 214 T41 USA Collin Morikawa one 0 by 72 70 72 – 214 T41 USA Dustin johnson one 0 by 76 71 67 – 214 T41 SCO Robert MacIntyre one 0 by 76 68 70 – 214 T41 JPN Shugo Imahira one 0 by 74 70 70 – 214 T48 USA Brandt Snedeker two 0 by 76 69 70 – 215 T48 AUS Cameron smith two 0 by 73 73 69 – 215 T48 RSA Louis Oosthuizen two 0 by 68 71 76 – 215 T48 ESP Pablo Larrazabal two 0 by 71 74 70 – 215 T52 KOR Byeong-Hun An 3 0 by 75 69 72 – 216 T52 USA Jason Kokrak 3 0 by 73 70 73 – 216 T52 ESP Sergio Garcia 3 0 by 74 72 70 – 216 T55 USA Charles Howell III 4 0 by 75 74 68 – 217 T55 ITA Francesco Molinari 4 0 by 72 74 71 – 217 T55 USA Jordan Spieth 4 0 by 74 73 70 – 217 T55 FRA Victor Perez 4 0 by 81 70 66 – 217 59 USA Kurt Kitayama 5 0 by 76 70 72 – 218 T60 HAT Janewattananond Jazz 6 0 by 73 73 73 – 219 T60 AUS Lucas Herbert 6 0 by 75 70 74 – 219 T60 USA Webb simpson 6 0 by 72 73 74 – 219 T63 ESP Jorge Campillo 7 0 by 77 74 69 – 220 T63 USA Lucas Glover 7 0 by 71 73 76 – 220 65 FRA Michael Lorenzo-Vera 8 0 by 76 73 72 – 221 T66 ENG Matt wallace 9 0 by 74 77 71 – 222 T66 AUS Scott Hend 9 0 by 72 75 75 – 222 T68 SWE Marcus Kinhult eleven 0 by 75 74 75 – 224 T68 KOR Sung-Hoon Kang eleven 0 by 76 76 72 – 224 T70 NIR Graeme McDowell 12 0 by 76 74 75 – 225 T70 JPN Ryo Ishikawa 12 0 by 80 72 73 – 225 72 KOR Taehee Lee 14 0 by 80 73 74 – 227

%MINIFYHTMLd71265320990121a2c4c2471701c133615% %MINIFYHTMLd71265320990121a2c4c2471701c133616%

Last update: Sun Feb 23, 2020 5:31:09 PM

Refresh the page to update players and scores