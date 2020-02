Day 1 of 1

West Indies In Game Thailand women 54-3 (13.1 ov)

%MINIFYHTML4d9e6ad2dbf69fe160c7aefa67a0d8e011% %MINIFYHTML4d9e6ad2dbf69fe160c7aefa67a0d8e012%

Thailand Women are 54 out of 3 with 6.5 left over