Wilder v Fury 2: Deontay Wilder three stones lighter than Tyson Fury | Boxing News

%MINIFYHTMLa520fbf1d1d0618dd9ced3e2a7b1f49511% %MINIFYHTMLa520fbf1d1d0618dd9ced3e2a7b1f49512%







Deontay Wilder weighed three stones lighter than Tyson Fury before Saturday's heavyweight rematch.

%MINIFYHTMLa520fbf1d1d0618dd9ced3e2a7b1f49513% %MINIFYHTMLa520fbf1d1d0618dd9ced3e2a7b1f49514%

%MINIFYHTMLa520fbf1d1d0618dd9ced3e2a7b1f49515% %MINIFYHTMLa520fbf1d1d0618dd9ced3e2a7b1f49516%

Wilder tipped the scale at the height of his career at 16st 7llbs (231lbs), while Fury weighed at 19st 7lbs (273lbs).

More to follow …