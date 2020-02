Here are 10 more romantic Bollywood dialogues to celebrate love this Valentine's Day

Today is Valentine's Day and it is the perfect day to express your love to that special person. There is nothing better than soft filmy lines when it comes to matters of the heart. If you are running out of words to express your feelings to that special person, let Bollywood rescue you. As cheesy as it sounds, Bollywood has some intense and moving dialogues that can conquer anyone's heart.

While planning to celebrate this Valentine's Day with that special person, here are 10 of our favorite romantic dialogues that you can implement to propose marriage to your loved one.

1. Agar Tum Mujhe Yunhin Dekhte Rahoge, Toh Mujhe Tumse Pyaar Ho Jayega. Phir Se – Yeh Jawani Hai Deewani

two) Pyaar, mohabbat, aashiqui sirf lafzon ke sivah aur kuch nahi … par jab woh mili … in lafzon ko mainne thousand gaye – Aashiqui 2

3. Mujhe Yakeen Hai Ki Sirf main Isliye Janma Hoon Ki Tumse Pyaar Kar Sakun Aur Tum Sirf Isliye, Ki Ek Din Meri Ban Jaao – Koi Thousand Gaya

4.Tumhe dekhna ke liye mujhe in aankhon ki zaroorat nahin hai. Main Toh Tumhe Band Aankhon Se Bhi Dekh Sakti Hun – Kaho Na Pyaar Hai

5. Dosti ke alava bhi kuch rishtey hote hai, kuch rishtey joh hum samajhte nahi, kuch rishtey joh hum samajhna nahi chahte, kuch rishtey jinka koi naam nahi hota, sirf ehsaas hota hai, kuch rishtei jish rishtey keish rishtey keish rishtey keish rishtey keish rishtey keish rishtey jish rishtey keish rishtey jish rishtey keish rishtey jish rishtey keish rishtey jish rishtey hote hai, pyaar ke rishtey hote hai, mohabbat ke rishtey hote hai – Kabhi Khushi Kabhi Gham

6. Jab koi pyaar hota me hai, toh koi sahi galat nahi hota – Jab We Met

7. Pyaar toh bahut log karte hain, lekin mere jaisa pyar koi nahin kar sakta, kyonki kisi ke paas tum jo nahin ho – Kal Ho Naa Ho

8. Hum se bachkar jaaoge kaise, Apne dil se hamein nikaaloge kaise hum woh khushbu hai jo saanson mein baste hain khud ki saanson ko rok paaoge kaise – Fanaa

9. Hum ek baar jeete hain … ek baar mars hain … shaadi bhi ek baar hoti hai, aur pyaar … ek hi baar hota hai – Kuch Kuch Hota Hai

10. Itni shiddat se maine tumhe paane ki koshish ki hai, ki har zarre ne mujhe tumse milane ki saazish ki hai – Om Shanti Om