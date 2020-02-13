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Wendy Williams is being dragged by her offensive comments about gay men who wear "skirts and heels,quot;

By
Bradley Lamb
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Wendy Williams is being dragged by her offensive comments about gay men who wear "skirts and heels,quot;

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