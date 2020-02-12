%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b11%
%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b12%
Sophie Turner and Joe Jonas are reportedly waiting for their first child together and that is the tea
%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b13%%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b14%
%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b15%
%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b16%
%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b17%%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b18%%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b19%%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b20%%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b21%%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b22%
%MINIFYHTMLd17476caa5b869bd84f5f05524125f3b23%