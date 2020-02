%MINIFYHTML277ce0a74407bb1f81e1747d16043e5c11% %MINIFYHTML277ce0a74407bb1f81e1747d16043e5c12%





Wales has been excluded from the Six Nations with a hamstring injury

%MINIFYHTML277ce0a74407bb1f81e1747d16043e5c13% %MINIFYHTML277ce0a74407bb1f81e1747d16043e5c14%

Owen Williams has been excluded from the rest of the Six Nations of Wales campaign due to a hamstring injury.

%MINIFYHTML277ce0a74407bb1f81e1747d16043e5c15% %MINIFYHTML277ce0a74407bb1f81e1747d16043e5c16%

More to follow …