Westminster Dog Show 2020 live race results, winners, Best in Show

The Westminster Dog Show 2020 concludes on Mondays and Tuesdays, with a group trial that will take place both days before Best in Show is awarded Tuesday night.

There are more than 200 races, including the new Azawakh incorporation, which will be exhibited at Madison Square Garden. Each dog that wins within its own breed is eligible for the Best in Show award.

May the best dog win.

Next, Sporting News tracks the results of the Westminster Dog Show 2020, including Best in Show and winners by group and race.

Westminster Dog Show 2020 results

The best in show

The winner of the Best in Show will be revealed on Tuesday, after all the winners of the group have already been decided.

Winners by group and race

Bloodhound

Race Winner Afghan hounds American English Coonhounds American hounds Basenjis Basset Hounds Beagles, not exceeding 13 in. Beagles, more than 13 in. But not more than 15 in. Black and roasted coonhounds Hounds Coonhounds Bluetick Borzois Cirnechi dell & # 39; Etna Dachshunds (long hair) Dachshunds (smooth) Dachshunds (Wirehaired) English hounds Great Basset Griffon Vendeens Greyhounds Harriers Ibizan Hounds Irish wolves Norwegian Elkhounds Hounds Petits Bassets Taps Vendeens Pharaohs Hounds Plots Portuguese small podengo Redbone Coonhounds Rhodesian Ridgebacks Salukis Scottish Deerhounds Sloughi Coonhounds Walker Treeing Whippets

Toy

Race Winner Affenpinschers Brussels faucets Cavalier King Charles Spaniels Chihuahuas (long coat) Chihuahuas (smooth layer) Chinese crested English Toy Spaniels (Blenheim and Prince Charles) English Toy Spaniels (King Charles and Ruby) Havana Italian greyhounds Japanese chin Maltese Manchester Terriers (Toy) Miniature pinscher Papillons Pekingese Pomeranian Poodles (Toy) Pugs Shih Tzu Silky Terriers Toy Fox Terriers Yorkshire Terriers

Non sports

Race Winner American Eskimo dogs Bichons Frises Boston Terriers Bulldogs Chinese Shar-Pei Chow chows Cotons de Tulear Dalmatians Finnish Spitz French bulldogs Keeshonden Lhasa Apsos Lowchen Norwegian Lundehunds Poodles (miniature) Poodles (standard) Schipperkes Shiba Inu Tibetan water dogs Tibetan Terriers Xoloitzcuintli

Grazing

Race Winner Australian cattle dogs Australian shepherds Bearded Collies Beaucerons Belgian Malinois Belgian shepherd dogs Belgian Tervuren Bergamasco Shepherd Dog Berger Picards Border Collies Bouviers des Flandres Briards Canaan Dogs Welsh Corgis Cardigan Collies (Rough) Collies (smooth) Entlebucher mountain dogs Finnish lapphunds German shepherd Icelandic shepherd dogs Miniature american shepherds Norwegian Buhunds Old English Shepherd Dogs Pembroke Welsh Corgis Polish lowland shepherd dogs Pulik Pumik Pyrenean shepherds Shetland dogs Spanish water dogs Swedish Vallhunds

Sports

Race Winner Brittanys Lagotti Romagnoli Nederlandse Kooikerhondjes Pointers Pointers (German shorthaired) Pointers (German Wirehaired) Retrievers (Chesapeake Bay) Retrievers (curly) Retrievers (flat coated) Retrievers (Gold) Retrievers (Labrador) Retrievers (Nova Scotia duck tolls) Setters (English) Setters (Gordon) Setters (Irish red and white) Setters (Irish) Spaniels (American water) Spaniels (Boykin) Spaniels (Plumber) Spaniels (Cocker) A.S.C.O.B. Spaniels (Cocker) Black Spaniels (Cocker) Parti-Color Spaniels (English Cocker) Spaniels (English Springer) Spaniels (field) Spaniels (Irish Water) Spaniels (Sussex) Spaniels (Welsh Springer) Spinoni Italiani Vizslas Weimaraners Hair pointing taps Wirehaired Vizslas

Working

Race Winner Akitas Alaskan Malamutes Anatolian Shepherd Bernese Mountain Black Russian Terriers Boerboels Boxers Bullmastiffs Cane Corsets Doberman Pinschers Dogues de Bordeaux German Pinscher Giant Schnauzers Great danes The great pyrenees Greater Swiss Mountain Dogs Komondorok Kuvaszok Leonbergers Mastiffs Neapolitan Mastiffs Newfoundland Portuguese Water Dogs Rottweilers Samoyeds Siberian huskies Saint Bernard Standard schnauzers Tibetan Mastiffs

Terrier