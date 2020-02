Oscar 2020: Adam Sandler crushes awards after snubbing the best actor

Best feature

A hidden life

Clemency

The Farewell – WINNER

Marriage history

Uncut gems

Best director

Robert Eggers – The Lighthouse

Alma Har’el – Honey Boy

Julius Onah – Luce

Benny Safdie, Josh Safdie – Uncut Gems – WINNER

Lorene Scafaria – Hustlers

Best First Feature

Booksmart – WINNER

the climb

Diane

The last black man in San Francisco

Mustang

See you yesterday

Best female protagonist

Karen Allen – Colewell

Hong Chau – Roadways

Elisabeth Moss – Her smell

Mary Kay Place – Diane

Alfre Woodard – Clemency

Renée Zellweger – Judy – WINNER

Best male protagonist

Chris Galust – Give me freedom

Kelvin Harrison Jr. – Luce

Robert Pattinson – The Lighthouse

Adam Sandler – Uncut Gems – WINNER

Matthias Schoenaerts – The Mustang

Best supportive woman

Jennifer Lopez – Hustlers

Taylor Russell – Waves

Zhao Shuzhen – The Farewell – WINNER

Lauren "lolo,quot; Spencer – Give me freedom

Octavia Spencer – Luce

Best support man

Willem Dafoe – The Lighthouse – WINNER

Noah Jupe – Honey Boy

Shia Labeouf – Honey Boy

Jonathan Majors – The Last Black Man in San Francisco

Wendell Pierce – Burning Staff

Best screenplay

Noah Baumbach – Marriage Story – WINNER

Jason Begue, Shawn Snyder – To the dust

Ronald Bronstein Benny Safdie Josh Safdie – Uncut Gems

Chinonye Chukwu – Clemency

Tarell Alvin Mccraney – High Flying Bird

Best First Screenplay

Fredrica Bailey, Stefon Bristol – See you yesterday – WINNER

Hannah Bos, Paul Thureen – Roadways

Bridget Savage Cole, Danielle Krudy – Blow The Man Down

Jocelyn Deboer Dawn Luebbe – Greener Grass

James Montague, Craig W. Sanger – The vast night