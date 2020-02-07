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"Legacies,quot; just brought Kai Parker from "The Vampire Diaries,quot;, and here is everything that happened

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Bradley Lamb
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<pre><pre>"Legacies" just brought Kai Parker from "The Vampire Diaries", and here is everything that happened
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"Legacies,quot; just brought Kai Parker from "The Vampire Diaries,quot;, and here is everything that happened

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