Complete Premier League squads updated for the 2019/20 season | Soccer news

%MINIFYHTML5c1c93508a6b29cc9fe969ebd8cbe6db11% %MINIFYHTML5c1c93508a6b29cc9fe969ebd8cbe6db12%







After the closing of the January transfer window, the Premier League clubs have announced their squadrons fully updated for the rest of the 2019/20 campaign.

The 20 squads contain no more than 17 players that do not meet the criteria of "Homegrown Player,quot; (HGP).

%MINIFYHTML5c1c93508a6b29cc9fe969ebd8cbe6db13% %MINIFYHTML5c1c93508a6b29cc9fe969ebd8cbe6db14%

%MINIFYHTML5c1c93508a6b29cc9fe969ebd8cbe6db15% %MINIFYHTML5c1c93508a6b29cc9fe969ebd8cbe6db16%

With respect to the remaining number of players in Premier League squads, up to a total of 25 players must be "homegrown." There is an additional list of U21 players from each club who are eligible above the team limit of 25.

Bournemouth

Ake, Nathan Benjamin

Billing, Philip Anyanwu

Boruc, Artur

Brooks, David Robert

Cook, Lewis John

Cook Steve Anthony

Francis, Simon Charles

Fraser, Ryan

Gosling, Daniel

Groeneveld, Arnaut Danjuma

Ibe, Jordon Femi Ashley

King, Joshua Christian Kojo

Lerma Solis, Jeffrson Andres

Mepham, Christopher James

Rico Salguero, Diego

Simpson, Jack Benjamin

Smith, Adam James

Solanke-Mitchell, Dominic Ayodele

Stacey, Jack William

Stanislas, Felix Junior

Surman, Andrew Ronald Edward

Wilson, Callum Eddie Graham

Wilson, Harry

U21 players (Contract and Scholars)

Adams, Jake Norman

Anthony, Jaidon

Bertrand, Harvey-Joe Edward

Besant, Joe Matthew

Burgess, Matthew Richard

Camp, Brennan

Channell, Brandon Antony Emmanuel

Cope, Jake William

Cordner, Tyler Jack

Dennis, William Jonathon

Dinsmore, Thomas Jack

Dobre, Mihai-Alexandru

Genesini, Brooklyn David Anthony

Gidaree, Tarik Andre Calvin

Gillela, Dinesh

Glover, Ryan

Gray, Luke Antony

Greenwood, Benjamin Sean

Hamilton, Tyrell Anthony

Hanfrey, Thomas William

Hobson, Shaun Jermaine

Hunt, George Elliott

Ibsen Rossi, Zeno

Jordan, Corey

Kelly, Lloyd Casius

Kilkenny, Gavin

Kurran-Browne, Connor Chadney

Mohamed, Abdirahman Adan

Moriah-Welsh, Nathan Daniel

Murray, Jordan Kenneth

Nippard, Luke Ryan

O & # 39; Connell, Keelan

Ofoborh, Nathan Nnamdi Ugochukwu Benjamin Asigboro

Oliver, James Robert

Pardoe, Luke Daniel

Plain, Cameron Christopher

Pollock, Euan George

Ramsdale, Aaron

Roberts, Aaron Joseph

Saydee, Christian

Scrimshaw, Jake

Sailor Charlie

Seddon Jack

Sherring, Sam

Surridge, Samuel William

Taylor, Kyle Frazer

Terrell, Billy Edwards James

Torniainen, Jack Maurice

Travers, Mark

Vincent, Francis William

Wadham Jack

Ward, Calum Brian Joseph

Williams, Khavam Neville Tyrone

Zemura, Jordan Bekithemba

Arsenal

Alves Soares, Cedric Ricardo

Aubameyang, Pierre-Emerick

Bellerin, Hector

Ceballos, Daniel Fernández

Chambers, Calum

Holding Robert Robert

Kolasinac, Sead

Lacazette, Alexandre

Leno, Bernd

Macey, Matthew Ryan

Maitland-Niles, Ainsley

Mari Vilar, Pablo

Martinez, Damian Emiliano

Moreira Marinho, David Luiz

Mustafi, Shkodran

Ozil, Mesut

Papastathopoulos, Sokratis

Pepe, Nicolas

Tierney, Kieran

Torreira, Lucas

Xhaka, Granit

U21 players (Contract and Scholars)

Alebiosu, Ryan

Azeez, Miguel

Ballard, Daniel George

Balogun, Folarin Jerry

Ball, Tolaji

Burton, Robert

Butler-Oyedeji, Nathan Jerome Chatoyer

Cirjan, Catalin-Ionut

Clarke, Harrison Thomas

Cottrell, Ben

Coyle, Bring

Dennis, Matthew

Ejeheri, Prince Ovie

Graczyk, Hubert

Greenwood, Sam

Guendouzi, Matteo

Hein, Karl Jakob

Hillson, James Andrew

John-Jules, Tyreece Romayo

Kirk, Alexander Michael

Laing, Levi Alexander

López Salguero, Joel

Matthews, Alfie

McEneff, Jordan John

McGuinness, Mark James

Medley, Zechariah Joshua Henry

Nelson, Reiss

Nketiah, Edward Keddar

Ogungbo, Mazeed

Okonkwo, Arthur

Olayinka, Olujimi James Ayodele

Olowu, Joseph Olugbenga

Omole, Tobi

Osei-Tutu, Jordi

Oyegoke, Daniel Oladele Akinbiyi

Plange, Luke Elliot

Saka, Bukayo

Saliba, William

Sheaf, Ben

Smith, Matthew Gerrard

Smith, Tom

Smith Rowe, Emile

Sraha, Jason Robert Osei

Swanson, Zak

Taylor-Hart, Kido

Teodoro Martinelli Silva, Gabriel

Tormey, Nathan Alexander

Willock, Joseph George

Aston Villa

Drinkwater, Daniel Noel

Eissa, Ahmed Elmohamady Abdelfattah Aly

The Ghazi, Anwar

Engels, Bjorn Lionel G.

González, Tomás, Borja

Grealish Jack

Guilbert, Frederic

Hassan, Mahmoud Ahmed Ibrahim

Hause, Kortney Paul Duncan

Hourihane, Conor

Konsa, Ezri Ngoyo

Lansbury, Henri George

McGinn, John

Mings, Tyrone Deon

Nakamba, wonderful

Nyland, Orjan Haskjold

Peleteiro Ramallo, José Ignacio

Reina Paez, Jose Manuel

Samatta, Mbwana Ally

Steer, Jed John

Targett, Matthew Robert

Taylor, Neil John

U21 players (Contract and Scholars)

Abldeen-Goodridge, Tristan Kareem

Appiah, Paul Nana Akwashi

Archer, Cameron Desmond

Bazeley, Isaiah Robert Graham

Birch, Jack David

Bridge, Mungo Olayipo Oladapo Erogbogbo

Brunt, Lewis

Burton, Bradley

Campton-Sturridge, Dj

Clarke, Jack Aidan

Davis, Keinan Vincent Joseph

Doyle Hayes, Jake Billy

Farr, Charlie Edward James

Green, Andre Jay

Guy, Ben Tyler

Hayden, Kaine Kesler

Hepburn-Murphy, Rushian Marcus Amori

Hooper, Anton Abeku

Lindley, Hayden Taylor

Marschall, Filip

O & # 39; Hare, Callum Luke

Odutayo, Colin Ladipo

Onodi, Akos Sandor

Philogene-Bidace, Jaden

Raikhy, Arjan Singh

Ramsey, Aaron James

Ramsey, Jacob

Revan, Dominic

Revan, Sebastian Emmanuel

Rowe, Callum Miles

Mar, Dimitri Disseka

Searle, Jamie Spencer

Sinisalo, Viljami Kari Veikko

Soares De Paulo, Douglas Luiz

Sohna, Sheriff Harrison

Sohna, Myles Baboucarr

Sylla Diallo, Mamadou

Tait Moran, Michael

Vassilev, Indiana Denchev

Walker, Jake

Wright, Tyreik Samuel

Young Bradley Jamie Ethan

Zito, Patrick Tchuako

Brighton

Bissouma, Yves

Burn, Daniel Johnson

Button, David Robert Edmund

Crofts, Andrew Lawrence

Duffy, Shane Patrick Michael

Dunk, Lewis Carl

Fernandes da Silva Junior, Bernardo

Gross Pascal

Left Mena, José Heriberto

Jahan Bakhsh Jirandeh, Alireza

Kayal, Beram

Locadia, Jurgen Leonardo

March, Soloman Benjamin

Maupay, Neal

Montoya Torralbo, Martin

Mooy, Aaron Frank

Murray, Glenn

Propper, David Petrus Wenceslaus Henri

Ryan, Matthew David

Schelotto, Ezequiel Matias

Steele, Jason

Stephens, Dale Christopher

Trossard, Leandro

Webster, Adam Harry

U21 players (Contract and Scholars)

Get up, Steven

Maple Mina, Billy Vladimir

Baluta, Tudor-Cristian

Bull, Toby Graham

Byrne Furlong, Walter James

Cashman, Danny Christopher

Clark-Eden, Ben

Cochrane, Alexander William

Cocoracchio, Luca George

Connolly, Aaron Anthony

Cox, George Frederick

Dackers, Marcus Matthias

Davies, Archie

Davies, Jordan Andrew

Desbois, Adam Jack

Everitt, Matthew

Freestone, Lewis Jay

Gwargis, Peter

Gyokeres, Viktor Einar

Jenkins, Nathan Euan

Jenks, Teddy Christopher Graham

Kazukolovas, Kipras

Keto, Hugo Oliver

Lamptey, Tariq

Leahy, Jack

Leonard, Marc Henry

Longman, Ryan James

Lopata, Kacper Mieczyslaw

Mac Allister, Alexis

McGill, Thomas Peter Wayne

Miller, Todd Owen

Mlakar, Jan

Molumby, Jayson Patrick

O & # 39; Time, Warren Patrick

Offiah, Odeluga Joshua

Ostigard, Leo Skiri

Packham, Samuel James

Radulovic Samoukovic, Bojan

Rees, Roco

Richards, Taylor Jerome

Roberts, Haydon

Rushworth, Carl Andrew

Sanders, Max Harrison

Shihab, Tareq Shakib

Spong Jack

Talley, Fynn Michael Cordell

Tanimowo, Ayobami Babatunde

Tolaj, Lorent

Tsoungui, Antef

Twists Edward James

Vukoje, Stefan Charles

Wilson, Benjamin John

Yapi, Romaric

Burnley

Bardsley, Phillip Anthony

Barnes, Ashley Luke

Brady robert

Brownhill, Joshua

Cork, Jack Frank Porteous

Dunne, James

Gibson, Benjamin James

Gudmundsson, Johann Berg

Hart, Charles Joseph John

Hendrick, Jeffrey Patrick

Legzdins, Adam Richard

Lennon, Aaron

Long, Kevin Finbarr

Lowton, Matthew John

Mee, Benjamin Thomas

Peacock-Farrell, Bailey

Pieters, Erik

Pope, Nicholas David

Rodriguez, Jay Enrique

Tarkowski, James Alan

Taylor, Charles James

Vydra, Matej

Westwood, Ashley Roy

Wood, Chris *

U21 players (Contract and Scholars)

Allen, Harry George

Armstrong, Finlay Patric

Bayode, Olatunde Tobias

Benson, Josh

Brennan, Corey Carl

Calderbank Park, Kai

Carson, Matthew Alan

Chima, Udoka Godwill

Conley, Joseph Thomas

Conn, Christopher Seamus Michael

Connolly, Joel Alexander George

Cooney, Ryan Thomas

Cropper, Jordan Geoffrey

Driscoll-Glennon, Anthony

Eastmond, Tremaine Leroy Winston

Fenlon, Rhys-James Roy

George, Mitchell Colin

Goodridge, Mace Lewin

Harker, Robert William

Harris, William

Jensen, Lukas Bornhoft

Koiki, Abd-Al-Ali Morakinyo

Major Jayden Anthony

McGlynn, Joseph Peter

McMahon, George James

McNeil, Dwight James Matthew

Moonan, Dylan

Mumbongo, Joel Ngebany

N & # 39; Guessan, Christian Dashiell Ruhemann

O & # 39; Neill, Aiden Connor

Ogunby, Henri William

Patterson, Kane Mazo

Phillips, Adam Lee

Pruti, Edon

Rain, Matthew

Richardson Lewis

Rooney, Jake Richard

Senior, Joel Toby

Thomas, Bobby Craig

Thomas, Lewis Luka

Thompson, Max

Tucker, Ne & # 39; Jai

Unwin, Samual Connor

Wilson, Scott John

Woods, Benjamin Jack

Younger Oliver

Chelsea

Abraham, Tammy

Alonso Mendoza, Marcos

Arrizabalaga Revuelta, Kepa

Azpilicueta Tanco, Cesar

Bakayoko, Tiemoue

Barkley, Ross

Batshuayi, Michy

Borges Da Silva, Willian

Caballero Lazcano, Wilfredo Daniel

Christensen, Andreas Bodtker

Giroud, Olivier

Jorge Luiz, Frello Filho

Kante, Ngolo

Kovacic, Mateo

Loftus Cheek, Ruben

Nunes Nascimento, Robert Kenedy

Palmieri Dos Santos, Emerson

Rodríguez Ledesma, Pedro Eliezer

Rudiger, Antonio

Tomori, Fikayo

Zappacosta, Davide

Zouma, Kurt Happy

U21 players (Contract and Scholars)

Aina, Jordan

Ampadu, Ethan

Anjorin, Faustino Adebola Rasheed

Askew, Jake

Ballo, Thierno Mamadou

Bat, Lewis Michael

Baxter, Nathan

Bergstrom, Lucas Carl Edvard

Broja, Armando

Brooking, Joshua Royston

Brown, Charlie

Chalobah, Trevoh Tom

Clark, James Robert

Cumming, James Andrew

Ekwah Elimby, Pierre Emmanuel

Elliott, Benjamin Njongoue

Family-Castle, Juan Carlos

Gallagher, Conor

Gilmour, Billy Clifford

Grant, Josh

Guehi, Addji Keaninkin Marc-Israel

Haigh, Joe Samuel

Harris, Myles Spencer

Hudson-Odoi, Callum James

Humphreys, Bashir

James, Reece

Lavinier, Marcel

Lawrence, Henry

Lewis, Marcel

Livramento, Valentino Francisco

Maatsen, Ian

Maddox, Jacob

McClelland, Sam

McCormick, Luke Philip

McEachran, George James

Mount mason

Nartey, Richard Nicos Tettey

Nunn, George Johannes

Pulisic, Christian Mate

Rankine, Dion Joseph

Russell, Jonathan

Samuel Colwill, Levi Lemar

Simeu, Dynel Brown Kembo

Simons, Xavier Levi

Sterling, Dujon Henriques

Tie, Nicolas

Ugbo, Ike

Uwakwe, Tariq

Wady, Ethan James

Wakely Jack

Wiggett, Charlie John

Ziger, Karlo

crystal Palace

Ayew, Jordan Pierre

Benteke, Christian

Cahill, Gary James

Dann Scott

Guaita, Vincente

Henderson, Stephen Francis

Hennessey, Wayne Robert

Kelly, Martin Ronald

Kouyate, Cheikhou

McArthur, James

McCarthy, James Patrick

Meyer, Max

Milivojevic, Luka

Riedwald, Jairo Jocquim

Sakho, Mamadou

Schlupp, Jeffrey

Tomkins, James Oliver Charles

Tosun, Cenk

Townsend, Andros

Van Aanholt, Patrick John Miguel

Ward, Joel Edward Philip

Zaha, Dazet Wilfried Armel

U21 players (Contract and Scholars)

Addy, Tetteh-Quaye

Ajayi, Joshua

Akrobor-Boateng, David Lionel

Aveiro, Brandon Paulo Vale

Baghuelou-Rich, Jay Noah

Banks, Scott Brian

Beautiful lion

Boateng, Malachi

Bryon, Lewis

Chamberlin-Gayle, Jashaun Deviente

Dreher, Luke Garry

Eyenga Lokilo, Jason

Flanagan, Kian

González Quintero, Kevin

Gordon, John-Kymani Linton Michael

Henderson, Kyran Kayode Gavin Tidoye

Hobbs, Lewis James

Jessup, Cameron Lewis

Keutcha, Pierrick Brandon

Kirby, Nya Jerome

Lavinier, Marcel

Luthra, Rohan

McGregor, Giovanni Donald

Mensah, Jacob Kwabena

Mitchell, Tyrick

Norton, Christian Anthony

Olopade, Denzelle

Omilabu, David Oluwatimileyin Opeyemi Olamide

Parris, Kamari

Fast Daniel James

Rak-Sakyi, Jesurun

Robertson, Sean Dominic

Russell, Jacob Luke

Russell, Jude Thomas

Siddik Thistle

Smith, Rowan Darren

Steele, Aidan Daniel

Street, Robert Nicholas

Tavares, Nikola

Thiselton, Dylan

Watson, Noah Christopher

Webber, Oliver Henry

Williams, Joshua Arthur

Woodman, Deonysus Sangai

Woods, Samuel John

Wright, Ellison Paul

Everton

Anicio Caldeira Duarte, Bernard

Baines, Leighton John

Calvert-Lewin, Dominic

Coleman, Seamus

From Andrade, Richarlison

Delph, Fabian *

Digne, Lucas

Gbamin, Jean-Philippe

Holgate, Mason Anthony

Iwobi, Alex

Keane, Michael Vincent

Martina, Rhu-Endly Aurelio Jean-Carlo

Mina Gonzalez Gonzalez Fernando

Niasse, Baye Oumar

Pickford, Jordan Lee

Schneiderlin, Morgan

Sidibe, Djibril

Sigurdsson, Gylfi Thor

Stekelenburg, Maarten

Tavares Gomes, Andre Filipe

Walcott, Theo James

U21 players (Contract and Scholars)

Adedoyin, Korede Yemi

Adeniran, Dennis Emmanuel Abiodun Bamidele Chijioke

Anderson, Joseph William

Anderson Ogbomo, Jonathan Osazee

Astley, Ryan

Baningime, Beni

Barrett, Jack Joseph

Bowler, Joshua Luke

Branthwaite, Jarrad Paul

Broadhead, Nathan Paul

Canyon, Thomas Christopher

Carroll, Bobby Lee

Davidson, Joel

Davies, Thomas

Denny, Alexander

Dobbin, Lewis Norman

Feeney, Morgan

Foulds, Matthew Colin

García Ferreira, Rafael Isidro

Gibson, Lewis Jack

Gordon, Anthony Michael

Do Harry Paul

Hansen, Nicolas Defreitas

Higgins, Liam Thomas

Hornby, Fraser

Hosie, Joshua

Hughes, Rhys

Hunting, MacKenzie James

Iversen, Einar Hjellestad

John, Kyle Alex

Kean, Bioty Moise

Kristensen, Sebastian

Leban, Zan Luk

Lowey, Daniel Harry

Mampala, Manasse

Markelo, Nathangelo Alexandro

McAllister, Sean Paul

McIntyre, Jack Cameron

Neves Virginia, Joao Manuel

Onyango, Tyler Jaden Napier Edward

Ouzounidis, With

Phillips, Kieran James

Quirk, Sebastian Anthony

Simms, Ellis Reco

Thompson, Dylan Isaac

Tyrer, Harry

Warrington, Lewis Wesley

Leicester

Albrighton, Marc Kevin

Amartey, Daniel

Barnes, Harvey Lewis

Bennett, Ryan

Chilwell, Benjamin James

Choudhury, Hamza

Evans, Jonathan Grant

Fuchs, Christian

Gray, Demarai Remelle

Iheanacho, Kelechi

Jakupovic, Eldin

James, Matthew Lee

Maddison, James Daniel

Mendy, Nampalys

Morgan, Westley Nathan

Ndidi, Onyinye Wilfred

Pereira, Ricardo

Pérez Gutiérrez, Ayoze

Praet, Dennis

Schmeichel, Kasper Peter

Soyuncu, Caglar

Tielemans, Youri Marion A

Vardy, Jamie

Ward, Daniel

U21 players (Contract and Scholars)

Aisthorpe, Bailey Trafford

Arlott-John, Dempsey Michael Asa

Barrett, Connor

Bolkiah, Faiq Jefri

Bosworth, Oliver Michael

Clark, Mitchell Reece

Daley-Campbell, Jason Vontae

Davies, Rhys Paul Richard

Dewsbury-Hall, Kiernan

Elewa-Ikpakwu, Edward

Ewing, Oliver James

Fitzhugh, Ethan Michael

Flynn, Shane Aidan Conor

Gyamfi, Dennis

Gyamfi, Johnson Adu

Hirst, George David Eric

Hulme, Callum Jake

Johansson, Viktor Tobias

Johnson, Darnell Tobias Jack

Justin, James Michael

Kranthove, Justen Shelden

Leathers, Adam James

Leshabela, Thakgalo Khanya

Loughlan, Liam

Marcal-Madivadua, Wanya

Maswanhise, Tawanda Jethro

McAteer, Kasey

Murch, Oliver Edward

Muskwe, Admiral Dalindlela

Ndukwu, Layton Julius

O & # 39; Connor, Darragh

Obi, Daniel Iheukwu

Odunze, Chituru Ethan

Okpoda Eppiah, Joshua Felix

Pennant, Terell Amari Leroy

Reghba, Ali

Russ, Brian William James

Sams, Thomas James

Shade, Tyrese

Sowah, Kamal

Springer, Jahquan Aswad

Stolarczyk, Jakub

Tavares, Sidnei Wilson Vieira David

Tee, Conor

Thomas, Luke Jonathan

Ughelumba, Calvin Chinedu

Wright, Callum

Yfeko, Johnly Levi

Liverpool

Barbosa de Oliveira, Roberto Firmino

Becker, Alisson Ramses

Chirivella Burgos, Pedro

Clyne, Nathaniel Edwin

Gomez, Joseph David

Henderson, Jordan Brian

Henrique Taveres, Fabio

Keita, Naby

Lallana, Adam David

Lonergan, Andrew Michael

Lovren, Leave

Mane, Sadio

Matip, Job Joel Andre

Milner, James Philip

Minamino, Takumi

Origi, Divock Okoth

Oxlade-Chamberlain, Alexander Mark David

Robertson, Andrew

Salah, Mohamed

San Miguel del Castillo, Adrián

Shaqiri, Xherdan

Van Dijk, Virgil

Wijnaldum, Georginio

U21 players (Contract and Scholars)

Alexander Arnold, Trent

Atherton, Daniel

Bearne, Jack William Garrad

Beck, Owen Michael

Boyes, Morgan

Bradley, Conor

Brewster, Rhian

Brookwell, Niall

Cain, Jake Steven

Clarkson, Leighton

Clayton, Thomas Andrew

Cordoba, Anderson Arroyo

Corness, Dominic

Coyle, Liam

Dixon-Bonner, Elijah Malik

Elliott, Harvey Daniel James

Gallacher, Tony

George, Shamal

Glatzel, Paul Milton

Grabara, Kamil

Hardy, Joseph

Hill, Thomas Daniel

Hoever, Ki-Jana Delano

Jaros, Viteslav

Jones, Curtis

Kane, Herbie

Kelleher, Caoimhin

Kelly, Oscar George

Koumetio, Billy Dawson

Larouci, Yasser

Lewis, Adam

Longstaff, Luis James

Millar, Liam

Morton, Tyler Scott

Norris, James Barry

O & # 39; Rourke, Fidel

Ojrzynski, Jakub

Quansah, Jarell Amorin

Ritaccio, Matteo

Rodrigues, Abel

Wild, Remmi Eugene

Sharif, Abdulrahman Mohamoud

Stewart, Layton Rhys

Turner, Alex

Van den Berg, Sepp

Varesanovic, Dal

Walls, Jack

Williams, Neco Shay

Williams, Rhys

Wilson, Sean William

Winterbottom, Benjamin Harry

Woltman, Max Reuben

Woodburn, Benjamin Luke

Manchester city

Agüero del Castillo, Sergio

Bravo Muñoz, Claudio Andrés

Carson, Scott Paul

Cavaco Cancelo, Joao Pedro

From Bruyne, Kevin

Fernando De Jesus, Gabriel

Gundogan, Ilkay

Hernández Cascante, Rodrigo

Jiménez Silva, David Josue

Laporte, Aymeric Jean Loius Gerard Alphonse

Luiz Roza, Fernando

Mahrez, Riyad

Mendy, Benjamin

Mota Veiga De Carvalho E Silva, Bernardo

Otamendi, Nicolas

Sane, Leroy

Santana de Moraes, Ederson

Sterling, Raheem Shaquille

Stones, John

Walker, Kyle Andrew

Zinchenko, Oleksandr

U21 players (Contract and Scholars)

Agyiri, Ernest

Amankwah, Yeboah

Aminu, Mohammed

Arzani, Daniel

Bazunu, Gavin Okeroghene

Bernabe Garcia, Adrian

Bobb, Oscar

Bolton, Luke Philip

Braaf, Jayden Jezairo

Burns, Finley Jack

Delap, Liam Rory

Dele-Bashiru, Oluwafisayo Faruq

Diounkou Tecagne, Alpha Richard

Doyle, Thomas

Edozie, Samuel Ikechukwu

Egan-Riley, Conrad Jaden

Fernandes Cantin, Paolo

Fiorini, Lewis Paul

Foden, Philip Walter

Garcia Martret, Eric

Gbadebo, Camron Israel

Gomes, Claudio

Grimshaw, Daniel James

Harwood-Bellis, Taylor Jay

Herrera Ravelo, Yangel Clemente

Hodge, Joseph Shaun

Ilic, Ivan

Ilic, Luka

Gentleman, Benjamin Leo

Latibeaudiere, Joel Owen

McAtee, James John

McDonald Rowan Alexander

Meshino, Ryotaro

Moulden, Louie

Muric, Arijanet Anan

Nmecha, Felix Kalu

Nmecha, Lukas

Nuamah Oduroh, Kwaku

Ogbeta, Nathanael

Palaversa, Ante

Palmer, Cole Jermaine

Porro Sauceda, Pedro Antonio

Well La Rosa, Iker

Robertson, Alexander Sean Pablo

Robinson, Samson Alfie Philip

Rogers, Morgan Elliot

Sanches Correia, Felix Alexandre Andrade

Scott, Thomas Henry

Simmonds, Keyendrah Qwamalik Tegan

Slicker, Cieran Peter

Smith, Matthew Robert

Sobowale, Oluwatimilehin

Tanor, Collins

Tarensi Cordon, Oscar

Tedic, Slobadan

Touaizi Zoubdi, Nabil

Trafford, James Harrington

Wilson-Esbrand, Joshua Darius Kamani

Wright-Phillips, D & # 39; Margio Cameron

United Manchester

Bailly, Eric Bertrand

Borges Fernandes, Bruno Miguel

From Gea Quintana, David

Grant, Lee Anderson

Hoelgebaum Pereira, Andreas Hugo

Ighalo, Odion Jude

James, Daniel Owen

Jones, Philip Anthony

Lindelof, Victor Jorgen Nilsson

Lingard, Jesse Ellis

Maguire, Jacob Harry

Martial, Anthony Joran

Mata García, Juan Manuel

Matic, Nemanja

McTominay, Scott

Mitchell, Demetri Kareem

Pogba, Paul Labile

Rashford, Marcus

Romero, Sergio German

Santos, Frederico Rodrigues De Paula

Shaw, Luke Paul Hoare

Tuanzebe, Axel

Wan-Bissaka, Aaron

U21 players (contracts and academics)

Barlow, Aidan Will

Bejger, Lukasz

Bernard, Di & # 39; Shon Joel

Bishop, Nathan James

Bughail-Mellor, D & # 39; Mani Lucell

Carney, Jacob Andrew

Chong, Tahith

Dalot Teixeira, José Diogo

Denham, Oliver James

Devine, Reece

Dodgson, Owen Joel

Elanga, Anthony David Junior

Emeran, Noam Fritz

Ercolani, Luca

Fish, William Thomas

Fojticek, Alex

Fosu-Mensah, Evans Timothy Fosu

Galbraith, Ethan Stuart William

Gallagher-Allison, Calen

Garner, James David

Gomes, Adilson Angel Abreu de Almeida

Greenwood, Mason Will John

Guadagno, Johan Elia

Hamilton, Ethan Billy

Hardley, Bjorn Bryan

Haygarth, Maxwell James

Helm, mark

Hockenhull, Ben

Hoogewerf, Dillon Ifunanya Chukwu

Hughes, Iestyn Tomos

Iqbal, Zidane Aamar

Kovar, Matej

Laird, Ethan Benjamin

Levitt, Dylan James Christopher

Mastny, Ondrej

McCann, Charlie Liam

McGhee, Dion Alex

Mee, Dermot William

Mejbri, Hannibal

Mejia Piedrahita, José Mateo

Mengi, Teden Mambuene

Neville, Harvey James

Puigmal Martinez, Arnau

Ramazani, Largie

Wild Charlie William Henry

Sotona, Ayodeji Oluwatunmise

Stanley, Connor Scott

Svidersky, Martin

Tanner, George

Taylor, Max Edward

Traore, Aliou Badara

Wellens, Charlie Gerard Richard

Williams, Brandon Paul Brian

Woolston, Paul Hudson

Newcastle

Almiron Rejala, Miguel Angel

Apolinario De Lira, Joelinton Cassio

Bentaleb, Nabil

Carroll, Andrew Thomas

Clark, Ciaran

Darlow, Karl

Dubravka, Martin

Elliot, Robert

Fernández, Federico

Gayle, Dwight Devon Boyd

Hayden, Isaac Scot

Kraft, Emil Henry Kristoffer

Lascelles, Jamaal

Lazarus, Valentin Lando

Lejeune, Florian Gregoire Claude

Longstaff, Sean David

Manquillo Gaitán, Javier

Muto, Yoshinori

Ritchie, Matthew Thomas

Rose, Daniel Lee

San Maximino, Allan Irenee

Schar, Fabian Lukas

Shelvey, Jonjo

Twasam, Christian Atsu

Yedlin, Deandre

U21 players (contracts and academics)

Allan, Thomas David

Anderson, Elliot Junior

Bailey, Owen John Edward

Barrett, Ryan Thomas

Brannen, Lewis Paul

Brown, William George

Carlyon, Nathan Matthew

Cass, Lewis Graham

From Bolle, Lucas

Ebanks, Tai Graham

Fernández Satue, Victor

Flaherty, Stanley

Francillette, Ludwig Georges

Gamblin, Lucas Ralph

Gilchrist, Josh Gordon

Harker, Nathan

Harrison, Joshua

Langley, Daniel David

Longelo-Mbule, Rosaire

Longstaff, Matthew Ben

Marshall, Oliver Joshua

McEntee, Oisin Michael

Midgley, Thomas Jack

Oliver, Joe Alexander

Reed, Kain

Rounsfell, George David Alan

Sangare, Mohammed

Scott, Joshua

Sorensen, Elias Fritjof Graenge

Stephenson, Dylan Jay

Swailes, Jude Christopher

Thomson, Regan Alexander

Toure, Fode Yannick

Turner, Jake Edward

Walters, Oliver Reece

Watts, Kelland John William James

White, Joe Peter

Wilson, Adam Ayiro

Young jack

Norwich City

Buendia Stati, Emiliano

Byram, Samuel Mark

Drmic, Josip

Doubt, Ondrej

Fahrmann, Ralf

Hanley, Grant

Hernández, Onel

Klose, Timm

Krul, Timothy Michael

Leitner, Moritz

McGovern, Michael

McLean, Kenneth

Pukki, Teemu

Rupp, Lukas Peter

Stiepermann, Marco

Tettey, Alexander

Trybull, Tom

Vrancic, Mario

Zimmermann, Christoph

U21 players (contracts and academics)

Aarons, Maximillian James

Adshead, Daniel

Ahadme Yahyai, ​​Gassan

Ahmadi, Arash

Barden, Daniel James

Berkeley, Anthonius James

Blair, Samuel Frederick

Brown, Zak Jazi Theo

Bushiri Kisonga, Rocky

Cantwell, Todd Owen

Dickson-Peters, Thomas Grant Delroy

Dronfield, Zachary Gage

Earley, Saxon Owen

Famewo, Akinlolu Richard

Fitzpatrick, Aidan

Gilmour, Charlie Ian

Godfrey, Benjamin Matthew

Harsani Giurgi, Joshua Alexander

Hayes, Nicholas Michael

Hondermarck, William Mbongo Desire

Hutchinson, Shae Armari Akpojotor

Idah, Adam

Jackson, Eddie Robert

Jaiyesimi, Diallang

Johnson, William

Kamara, Abu Bakarr

Khumbeni, Nelson Wilfred

Lewis, Jamal

Lomas, Louis James

Mair, Archie Barclay

Martin, Joshua Saul

McAlear, Reece

McCallum, Sam Benjamin

McCracken, Jon Douglas

Milovanovic, Saul John

Mourgos, Savvas

Nizet, Rob

Odusine, Oluwarotimi Brand

Omobamidele, Andrew Abiola

Omotoye, Tyrese Demola Huxley

Oxborough, Aston Jay

Payne, Alfred Edward

Jug, Harry James

Power, Simon

Richards, Caleb Joel

Richardson, Matthew David Oscar

Rose, Joseph Matthew

Rowe, Jonathan David Henry

Scully, Thomas

Rates of Sitti, Melvin Ayikoe

Springett, Tony Gary

Stewart, Sean Patrick

Thomas, Jordan James Chattenton

Thorvaldsson, Isak

Tomkinson, Jonathan Robert

Vaughan, Ethen James

Warner, Jaden Lemar

Sheffield United

Baldock, George Henry Ivor

Basham, Christopher Paul

Besic, Muhamed

Clarke, Leon Marvin

Eastwood, Jake

Egan, John

Fleck, John Alan

Freeman, Kieron Samuel

Freeman, Luke Anthony

Henderson, Dean Bradley

Jagielka, Philip Nikodem

Lundstram, John David

McBurnie, Oliver

McGoldrick, David James

Moore, Simon William

Mousset, Lys Emilien

Norwood, Oliver James

O & # 39; Connell, Jack William

Osborn, Benjamin Jarrod

Robinson Jack

Rodwell, Jack Christian

Sharp Louis Louis

Stevens, Enda

Verrips, Michael Robin

Zivkovic, Richairo Juliano

U21 players (contracts and academics)

Ackroyd, Sam Richard

Amissah, Jordan

Andall-Gibbons, Ta & # 39; Shae Ruebin Jonathan

Ayari, Hassan Ben Kamel

Belehouan, Seri Jean Leroy

Berge, Sander Gard Bolin

Boyes, Harry

Broadbent, George

Brookes, Andre Chance

Brunt, Zak Rian

Cappello, Angelo Santo

Chapman, Joshua Matthew

Cullinan, Harvey

Dewhurst, Marcus Robert

Doherty, Jordan

Ferguson, Keenan Tyrone Glendon

Foulstone, Harrison Alan

Gaxha, Leonardo

Gomis, Nicksoen

Gordon, Kyron

Graham, Samuel

Grant, Kamarl Antonio

Greaves, Oliver James

Gribbin, Callum Anthony

Hall, Ashton Vincent

Jebbison, Daniel David

Kelly, Jacob Edward

Kelly, Samuel Walter

Leak-Blunt, Connor Jay

Maguire, Francis William

Mallon, Stephen Anthony

Ndiaye, Iliman Cheikh Baroy

Neal, Harrison

Norrington-Davies, Rhys Llewelyn

Ompreon, Samuel

Osula, William Idamudia Daugard

Parkhouse, David Cain

Challenges, Panagiotis

Seriki, Oluwafemi Ibrahim

Sheppeard, Harry

Skerritt, Tristan Devere

Slater, Regan Newman

Smith, Tyler Gavin Junior

Viggars, Ryan James

Williams, Tommy John Albert

York, Reece Cable

Young Jake Alan

Southampton

Adams, Che Sac Everton Fred

Armstrong, Stuart

Barnes, Marcus Thomas

Bednarek, Jan

Bertrand, Ryan

Boufal, Sofiane

Gunn, Angus Fraser James

Hojbjerg, Pierre Emile Kordt

Ings, Daniel William John

Jones, Alfie Charles

Lewis, Harry Charles John

Largo, Shane Patrick

McCarthy, Alex Simon

McQueen, Samuel James

Redmond, Nathan Daniel Jerome

Rose, Jack Joseph

Stephens jack

Vestergaard, Jannik

Vidal, Oriol Romeu

Walker-Peters, Kyle

Ward-Prowse, James Michael Edward

U21 players (contracts and academics)

Agbontohoma, David Osaretim

Bailey, Samuel James

Bellis, Samuel Lawrence Alexander

Brennan, Sean Anthony

Burnett, Ethan Darren

Bycroft, Jack Thomas

Chauke, Kgaogelo

Cluett, Ryan

Cull, Alexander

Danso, Kevin

Davey, Teddy Jay

Defise, Lucas Nsiona K

Djenepo, Moussa

Ferry, William

Glean, Rio Kamil

Hale, Harlem

Hall, Matthew Gary

Hansen, Kornelius Normann

Idowu, Roland

Jankewitz, Alexandre Tounde Dimitri

Johnson, Tyreke Martin

Keogh, Seamas

Klarer, Christoph

Kozak, Simon

Kpohomouh, Pascal

Latham, Kingsley Finn

Ledwidge, Kameron Malcolm

Maddox, Jacob

Mitchell, Ramello Dejorn

Morris, James William

Nlundulu, Dan

Norton, Christian Anthony

O & # 39; Connor, Thomas James

O & # 39; Driscoll, Aaron

Obafemi, Michael Oluwadurotimi

Olaigbe, Kazeem Aderemi J.

Olufunwa, Oludare Samuel Araba

Otseh-Taiwo, Zuriel Jonathan

Ramsay, Kayne

Robise, Enzo

Rus, Marco

Saunders, Michael

Scott, Tommy John

Slattery, Callum

Smales Braithwaite, Benjamin

Smallbone, William Anthony Patrick

Smith, Jayden Pharell Call Mills

Tchaptchet, Wandja Allan

Tella, Nathan

Tizzard, William James

Turner, Jack Henry

Valery, Yan

Vokins, Jake

Watts, Caleb Cassius

Watts, Callum Neil

Wright, Oliver Lennon George

Tottenham

Alderweireld, Toby Albertine

There, Bamidele Jermaine

Aurier, Serge

Bergwijn, Steven Charles

Davies, Benjamin Thomas

Dier, Eric Jeremy Edgar

Gazzaniga, Paulo Dino

Heung-Min, son

Kane, Harry

Lamela, Erik

Lloris, Hugo

Lo Celso, Giovani

Ndombele Alvaro, Tanguy

Rodrigues Moura Da Silva, Lucas

Sánchez Mina, Davinson

Sissoko, Moussa

Vertonghen, Jan

Vorm, Michel Armand

Wanyama, Victor

Winks, Harry

U21 players (contracts and academics)

Asante, Enock Amponsah

Austin, Brandon Anthony

Bennett, J & # 39; Neil Lloyd

Binks, Luis Thomas

Bowden, Jamie Patrick

Carrington Alberdi, Eddie

Carvalho Fernandes, Gedson

Cesay, Kallum

Cirkin, Dennis

Clarke, Jack Raymond

Clarke, Rayan Romario

Cooper, Chay

Craig, Matthew George

Craig, Michael James

From Bie, Jonathan

From Santiago Alonso, Yago

Dinzeyi, Jonathan Toko Motto

Etete, Kion Reece

Eyoma, Timothy Joel

Fagan-Walcott, Malachi Michael

Foyth, Juan Marcos

Hinds, Tariq Devontae Aaron

John, Nile Omari Mckenzie

Kurylowicz, Kacper

Kyezu, Jeremy

Lo-Tutala, Thimothee Jacques Orcel

Lusala, Dermi

Lyons-Foster, Brooklyn

Markanday, Dilan Kumar

Marsh, George Owen

Muir, Marqes

Mukendi, Jeremie

Mundle, Romaine Lee

Oakley-Boothe, Tashan

Okedina, Jubril Adesope

Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo

Parrott, Troy Daniel

Patterson, Phoenix MacLaren

Ask, Rafferty

Pochettino Grippaldi, Maurizio

Richards, Rodel Kurai

Robson, Max

Roles, Jack

Sessegnon, Kouassi Ryan

Shashoua, Armando

Skinner, Aaron William

Skipp, Oliver William

Solberg, Isak Midttun

Statham, Maxwell Louis

Sterling, Kazaiah

Tainio, Maximus Mikael

Tanganga, Japhet Manzambi

Thorpe, Elliot Morgan

Tracey, Shilow

White, Harvey David

Whiteman, Alfie

Whittaker, Tarrelle Ricardo Kabirizi

Watford

Bachmann, Daniel

Capoue, Etienne

Cathcart, Craig George

Chalobah, Nathaniel Nyakie

Cholevas, Chosen Loint

Cleverley, Thomas William

Da Silva Gomes, Heurelho

Dawson, Craig

Deeney, Troy Matthew

Deulofeu Lazaro, Gerard

Doucoure, Abdoulaye

Feminine Far, Francisco

Foster, Ben

Gray, Andre Anthony

Hughes, William James

Janmaat, Daryl

Kabasele, Christian

Mariappa, Adrian Joseph

Masina, Adam

Peñaranda Maestre, Adalberto

Pereyra, Roberto Maximiliano

Pussetto, Ignacio

Ajayi success, Isaac

Welbeck, Daniel

U21 players (contracts and academics)

Adebiyi, Emmanuel

Alvarado Hoyos, Jamie Alberto

Balogun, Jamal Clinton Titilayo

Baptiste, Dante Astor Kareem

Barrett, Mason Earle

Becerra Maya, Juan Camillo

Bennetts, Jayden Ugonna

Broome, Jack David

Burchell, Jack Oliver

Conteh, Kamil Amadu

Crichlow, Kane Sinclair

Dahlberg, Ponto

Dalby, Samuel George

Dele-Bashiru, Ayotomiwa Sherif

Elitim Sepúlveda, Juergen Farid

Estupinan Tenorio, Pervis Josue

Fobi, Kingsley

Folivi, Michael Kwaku

Forster, Harry James

Gordon, Lewis

Green, Cameron Oliver

Harrison, Jordan Carter

Hernández Suárez, Juan Camilo

Hinds, Kaylen Miles

Horsewood, Thomas Roger

Hoskins, James Michael

Hudson, Harry Jonathan

Hungbo, Joseph Oluwagbemiga Mayowa

Hutchinson, Dominic Charles

Janjeva, Andi

Junqueira Jesus, Joao Pedro

Langston, George James Barbosa

Lawal, Mohammed Olabosun

Lo-Everton, Sonny Blu

MacLean, Ryan Thomas William

Matthews, James John

Mbaye, Mamadou

McKiernan, John Joshua

McLean Cassidy, Ryan Michael

Parkes, Adam Darren

Perkins, Teddy Arthur

Phillips, Daniel Shaquille Jabari

Quina, Sundays

Roberts, Myles Conrad

Sankoh, Imaad Suffian aziz

Santana Ferreira, Matheus Henrique

Sarr, Ismaila

Sibo, Kwasi

Spencer-Adams, Bayli Alexander

Stuparevic, Filip

Thompson, Max

Whelan, Callum Tyler

White, Harvey Batterson

Wilmot, Benjamin Lewis

Wise, Henry Dennis Paul

West ham

Ajeti, Albian

Antonio, Michail Gregory

Balbuena Gonzalez, Fabian Cornelio

Bowen, Jarrod

Cresswell, Aaron

Diop, Issa Laye Lucas Jean

Fabianski, Lukasz

Fornals Malla, Pablo

Fredericks, Ryan

Haller, Sebastien Romain Teddy

Lanzini, Manuel

Martin, David Edward

Masuaku Kawela, Fuka-Arthur

Nascimento Da Costa E Silva, Alexandre

Noble, Mark James

Ogbonna, Obinze Angelo

Pereira Gomes, Felipe Anderson

Randolph, Darren

Reid, Winston Wiremu

Sánchez Moreno, Carlos Alberto

Snodgrass, Robert

Soucek, Tomas

Wilshere, Jack Andrew

Yarmolenko, Andrii

Zabaleta Girod, Pablo Javier

U21 players (contracts and academics)

Adarkwa, Sean Jordan

Adebayo, Iyiola El-Ameen

Adu, Michael Asare

Akinola, Olatunji Oluwasehun

Alese, Ajibola

Anang, Joseph Tetteh

Appiah-Forson, Keenan

Ashby, Harrison

Caiger, Samuel Alfie

Chesters, Daniel Peter

Corbett, Kai Michael James

Costa Da Rosa, Bernardo

Coventry, Conor

Diallo, Amadou

Diangana, Grady George

Dju, Mesaque Geremias

The Mhassani, Anouar

Fevrier, Jayden Raymond

Giddings, Jake Patrick Moy

Greenidge, William Winston

Haksabanovic, Sead

Hannam, Reece Phillip Peter

Heal, Benjamin Atticus William

Hegyi, Krisztian

Holland, Nathan Elliot

Jinadu, Daniel Oluwagbolade

Johnson, Benjamin Anthony

Kemp, Daniel

Kileba, Gael Mulamba

Lewis, Alfie

Longelo Mbule, Emmanuel

Nebyla, Sebastian

Ngakia, Jeremy

Nsumbu, Samuel

Odubeko, Ademipo Ibrahim

Okotcha, Joshua

Parkes, Veron Brandon

Peake, Lennon

Declan rice

Roach, Joshua Michael Phillip

Sanneh, Serine

Soares Cardoso, Goncalo Bento

Stroud, Peter Forrest

Swyer, Kamarai Joshua

Thomas, Brandon Val

Trott, Nathan Wallace Newman

Veliky, Christian

Watson, Louie Shaun

Wolverhampton Wanderers

Boly, Willy-Arnaud Zobo

Castelo Podence, Daniel

Castro Otto, Jonatan

Coady, Conor

Da Silva Neves, Rubén Diogo

Dendoncker, Leander

Doherty, Matthew James

Dos Santos Patricio, Rui Pedro

Iria Santos Moutinho, Joao Filipe

Jiménez Rodríguez, Raúl Alonso

Kilman, Maximilian

Norris, William James

Ofosu-Ayeh, Phil

Ruddy, John Thomas Gordon

Saiss, Romain Ghanem Paul

Teixeira da Silva, José Diogo

Traore Diarra, Adama

Yang, Ming-Yang

U21 players (contracts and academics)

Abbey, Jediael Yeboah

Agboola, Michael

Ashley-Seal, Bernard Patrick

Well Lopez, Hugo

Bugarin Londono, Erik

Bell Romero, Leonardo

Campbell, Chem

Carty, Conor Thomas

Cavaco Jordao, Bruno Andre

Corbeanu, Theodor Alexander

Csoka, Daniel

Cundle, Luke James

Cutrone, Patrick

Da Silva Nascimento Vinagre, Ruben Goncalo

Dadashov, Renat

Dai, Wai Tsun

Diallo, Sadou

Ennis, Niall Nathan Michael

Enobakhare, Bright

Estrada, Pascal

Forrester, Jaden Joshua

Francis, Edward Albert

Gibbs-White, Morgan Anthony

Giles, Ryan John

El, Zhenyu

Herc, Christian

Hesketh, Owen James

Hodnett, Jack Mikey James

John, Cameron Bradley

Johnson, Connor William

Joseph, Joseph

Kitolano, John Shuguto

Loiodice, Enzo Lilian Marin

Lomba Neto, Pedro

Lonwijk, Nigel Cello

Marques, Christian Fernandes

Mayounga – Ngolou, Cyriaque

McLaughlin, Lee James

Neto Hanne, Boubacar Rafael

Nya, Raphael

O,amp;#39;Shaughnessy, Joseph Peter David

Otasowie, Ebeguowen

Pardington, James

Parker, Todd William

Perry, Taylor

Pinnington, Dean Stanley

Rasmussen, Oskar Buur

Richards, Lewis Paul Jimmy

Ronan, Connor Patrick

Samuels, Austin

Sanderson, Dion Dannie Leonard

Sangare, Faisu

Scott, Jack David

Shabani, Meritan

Smith, Jackson

Sondergaard, Andreas

Taylor, Terence

Thompson, Callum Niall

Wan, Nathaniel Shio Hong

Wang, Jiahao

Watt, Elliot William

Young, Joe Michael