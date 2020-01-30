Home Entertainment Kiernan Shipka's response to being confused with Emma Watson is almost perfect

Kiernan Shipka's response to being confused with Emma Watson is almost perfect

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Bradley Lamb
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Kiernan Shipka's response to being confused with Emma Watson is almost perfect

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