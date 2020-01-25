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Channing Tatum shot at someone who said he looked better with Jenna Dewan than Jessie J

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Bradley Lamb
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Channing Tatum shot at someone who said he looked better with Jenna Dewan than Jessie J

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