Australian Open: Order of play | Tennis news

View of the Rod Laver Arena from Melbourne Park

Australian Open: Game order for Thursday, January 23.

Rod Laver Arena

11:00 Garbine Muguruza (Spa) in Ajla Tomljanovic (Aus), Laura Siegemund (Germany) in (2) Karolina Pliskova (Cze), Egor Gerasimov (Blr) in (7) Alexander Zverev (Ger), Harriet dart in (4) Simona Halep (Rou), (1) Rafael Nadal (Spain) in Federico Delbonis (Argentina)

St. Margaret Court Arena

11:00 (6) Belinda Bencic (Swi) in Jelena Ostapenko (Lat), (4) Daniil Medvedev (RUS) in Pedro Martinez (Spa), Priscilla Hon (AUS) in (17) Angelique Kerber (Ger), Andreas Seppi (Ita) in (15) Stan Wawrinka (Swi), (5) Elina Svitolina (UKR) in Lauren Davis (USA)

1573 Arena

11:00: Catherine Cartan Bellis (USA) In (20) Karolina Muchova (Cze), (10) Gael Monfils (FRA) in Ivo Karlovic (Cro), (29) Taylor Harry Fritz (USA) In Kevin Anderson (Rsa), Dalila Jakupovic (Slo) and Raluca Olaru (Rom) in (1) Timea Babos (Hun) and Kristina Mladenovic (FRA)

Melbourne Arena

11:00 (19) Donna Vekic (Cro) in Alize Cornet (FRA), Jessica Moore (AUS) and Astra Sharma (AUS) in Ash Barty (AUS) and Julia Goerges (Ger), Alex Bolt (Aus) in (5 ) Dominic Thiem (AUT), (23) Nick Kyrgios (AUS) in Gilles Simon (FRA)

Cut 3

11:00: Zarina Diyas (Kaz) in Anna Blinkova (Rus), Lleyton Hewitt (Aus) and Jordan Thompson (Aus) in Hyun-Woo Nam (Kor) and Min-Kyu Song (Kor), Jaume Munar (Spa) in Alexei Popyrin (AUS), Mikael Ymer (Swe) in (16) Karen Khachanov (RUS)

Cut 5

11:00: Sander Arends (Sun) and Ricardas Berankis (Lit) in (12) Gerald Melzer (Aut) and Edouard Roger-Vasselin (FRA), Marcelo Demoliner (Bra) and Matwe Middelkoop (Sun) in Tennys Sandgren (USA) UU.) And Jack Withrow (USA), James Duckworth (Aus) and Marc Polmans (Aus) in Andrew Harris (Aus) and Christopher O & # 39; Connell (Aus), Ya-Hsuan Lee (Aus) and Fang -Hsien Wu (Aus) in (16) Sofia Kenin (USA) and Bethanie Mattek-Sands (USA)

Cut 7

11:00: (10) Bruno Soares (Bra) v Ante Pavic (Cro) Luke Bambridge & Ben McLachlan (Jpn), Sara Sorribes Tormo (Spa) in (28) Anett Kontaveit (Est), (12) Ellen Perez (AUS) and Samantha Stosur (AUS) in Lara Arruabarrena (Spa) and Ons Jabeur (Tun), Peter Gojowczyk (Ger) in (27) Pablo Carreno-Busta (Spa)

Cut 8

11:00: Steve Johnson (USA) And Sam Querrey (USA) In Cheng-Peng Hsieh (Tpe) and Yen-Hsun Lu (Tpe), Anastasia Rodionova (AUS) in (9) Kiki Bertens ( Sun), (11) David Goffin (Bel) in Pierre-Hugues Herbert (FRA), Georgina García Pérez (SPA) and Sara Sorribes Tormo (Spa) in Monique Adamczak (AUS) and Katarina Srebotnik (Slo)

Cut 10

11:00: Greet Minnen (Bel) and Alison Van Uytvanck (Bel) at (10) Shuko Aoyama (Jpn) and Ena Shibahara (Jpn), (9) Ying-Ying Duan (Chn) and Saisai Zheng (Chn) at Hayley Carter (USA) and Luisa Stefani (Bra), Nikola Cacic (Ser) and Dusan Lajovic (Ser) in (15) Maximo Gonzalez (ARG) and Fabrice Martin (FRA) (1) Su-Wei Hsieh (Tpe ) and Barbora Zahlavova Strycova (Cze) in Marie Bouzkova (Cze) and Tamara Zidansek (SLO)

Cut 11

11:00: (11) Rajeev Ram (USA) and Joe Salisbury (Gbr) in Marton Fucsovics (Hun) and Cameron Norrie (Gbr), (13) Veronika Kudermetova (RUS) and Alison Riske (USA) ) In Shuai Peng (Chn)) And Shuai Zhang (Chn) and Karolina Muchova (Cze) and Jil Belen

Teichmann (Swi) in Cori Gauff (USA) and Catherine McNally (USA), Catherine Cartan Bellis (USA) and Marketa Vondrousova (Cze) in (3) Elise Mertens (Bel) and Aryna Sabalenka (Blr)

Cut 12

11:00: Jeremy Chardy (FRA) and Robert Lindstedt (Swe) in Pablo Cuevas (URY) and Guido Pella (ARG), (30) Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) in Taylor Townsend (USA), Guillermo Duran (Arg ) and Diego Sebastian Schwartzman (Arg) in (2) Lukasz Kubot (POL) and Marcelo Melo (Bra), Kirsten Flipkens (BEL) and Taylor Townsend (USA) In Tatjana Maria (Ger) and Anastasija Sevastova (Lat) , Darija Jurak (Cro) & Nina Stojanovic (Ser) in Kateryna Bondarenko (UKR) and Aleksandra Krunic (Ser)

Cut 13

11:00: Xinyun Han (Chn) and Lin Zhu (Chn) in Lyudmyla Kichenok (UKR) and Sania Mirza (IND), (26) Nikoloz Basilashvili (Geo) in Fernando Verdasco (Spa), Pronto Woo Kwon (Kor) and John Millman (AUS) in Santiago González (MEX) and Kenneth SkupskiAnna Blinkova (Rus) and Yafan Wang (Chn) in Anett Kontaveit (Est) and Mandy Minella (Lux)

Cut 14

11:00: Ekaterina Alexandrova (Rus) and Irina Bara (Rom) in Kaitlyn Christian (USA) and Alexa Guarachi (Chi), Iga Swiatek (Pol) in Carla Suarez Navarro (Spa), Hubert Hurkacz (Pol) and Vasek Pospisil (Can) v Jamie Murray (Gbr) and Kenneth Skupski (Gbr), (4) Barbora Krejcikova (Cze) and Katerina Siniakova (Cze) in Anna-Lena Friedsam (Ger) and Laura Siegemund (Ger)

Cut 15

11:00: Gregoire Barrere (FRA) and Adrian Mannarino (FRA) in Ugo Humbert (FRA) and Frances Tiafoe (USA), Nao Hibino (Jpn) and Makoto Ninomiya (Jpn) in (11) Lucie Hradecka (Cze ) and Andreja Klepac (Slo), Alize Cornet (FRA) and Fiona Ferro (FRA) in Zarina Diyas (KAZ) and Elena Rybakina (KAZ), (26) Danielle Collins (USA) In Yulia Putintseva (KAZ)

Cut 19

11:00: Aljaz Bedene (Slo) in Ernests Gulbis (Lat), Yuichi Sugita (Jpn) in (17) Andrey Rublev (Rus), Svetlana Kuznetsova (Rus) in Camila Giorgi (Ita), (8) Kveta Peschke (Cze )) And Demi Schuurs (Ned) in Fanny Stollar (Hun) and Dayana Yastremska (UKR)

Cut 22

11:00: Desirae Krawczyk (United States) and Jessica Pegula (United States) in Irina-Camelia Begu (Rom) and Kristyna Pliskova (Cze), (16) Elise Mertens (Bel) in Heather watson, Maria Sakkari (Gre) and Ajla Tomljanovic (AUS) in (6) Gabriela Dabrowski (Can) and Jelena Ostapenko (Lat), (19) John Isner (USA) in Alejandro Tabilo (Chi)

