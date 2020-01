BAFTA Film Awards 2020: the full list of nominations

%MINIFYHTMLa54b5ab32406701407cd50147ee342cc9% %MINIFYHTMLa54b5ab32406701407cd50147ee342cc10%

Sound

Scott Millan, Oliver Tarney, Rachael Tate, Mark Taylor, Stuart Wilson, 1917

Tod Maitland, Alan Robert Murray, Tom Ozanich, Dean Zupancic, jester

David Giammarco, Paul Massey, Steven A. Morrow, Donald Sylvester, Le Mans & # 39; 66

Matthew Collinge, John Hayes, Mike Prestwood Smith, Danny Sheehan, Rocketman

David Acord, Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson, Matthew Wood, Star Wars: The Rise Of Skywalker

Special visual effects

Greg Butler, Guillaume Rocheron, Dominic Tuohy, 1917

Dan Deleeuw, Dan Sudick, Avengers Final Game

Leandro Estebecorena, Stephane Grabli, Pablo Helman, the Irish

Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman, Adam Valdez, The Lion King

Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan, Dominic Tuohy, Star Wars: The Rise Of Skywalker

British short animation

Maryam Mohajer, Grandfather was a romantic

Kathrin Steinbacher, In his boots

Naaman Azhari, Lilia Laurel, The magic ship

British short film

Myriam Raja, Nathanael Baring, Azaar

Héctor Dockrill, Harri Kamalanathan, Benedict Turnbull, Laura Dockrill, Goldfish

Sasha Rainbow, Rosalind Croad, Kamali

Carol Dysinger, Elena Andreicheva, Learning to skate in a war zone (if you're a girl)

Lena Headey, Anthony Fitzgerald, The trap

Rising Star Award

Awkwafina

Jack lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward

The BAFTA 2020 will take place on February 2 in London.